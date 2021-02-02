一個小黑點卻被磨出大洞洞，牙醫是不是想抽我神經做假牙發大財？

文：蘇裕隆醫師（假牙補綴科）

說到看牙醫，大家都討厭磨牙。幾乎所有人都很討厭牙齒被磨掉，到底為什麼要磨掉寶貴的牙齒呢？

不同患者的共同回憶：磨牙的嘰嘰聲

身為一個牙醫師，每天都要面對形形色色來看牙齒的人。有些人把自己的牙齒當寶貝一樣照顧，整個嘴巴乾乾淨淨香噴噴的。

有的人剛好相反，嘴巴一打開來那個味道，會讓你作嘔到把昨天的三餐一滴不剩完整的吐出來；小小一個嘴巴空間裡面藏著整個大千世界──諸如萬里長城結石、殘破到像野柳女王頭的爛牙，或是深不見底像天坑一樣的蛀洞......環遊世界真的就是一眼瞬間的事。（延伸閱讀：牙周冰山一角，牙結石定時清除很重要）

但不管是哪一種類型的患者，他們都有一個共通點：討厭磨牙齒。

其實不只他們，連我的家人、親戚、朋友，有看過牙、沒看過牙的，只要一聽到「牙醫」兩個字，第一個反應一定都是「蛤，我最怕磨牙齒了，磨牙齒好恐怖。」

可是你知道嗎？其實牙齒磨或不磨是牙醫的專業，不是你「想要或不想要」就可以左右牙醫師的決定。所以，如果你們可以花個5分鐘把這篇文章看完，並且用心去理解體會，我替你的牙醫Love you 3000遍。

對磨牙的5項常見誤解

（以下為醫師虛構的設計對白，如有雷同，純屬巧合）

那麼，針對磨牙這件事情，我們先來分析一下正反兩方的心理層面。今天我們街訪一般民眾問問看，為什麼不想磨牙？

現在你知道，牙醫師每天理智斷線的頻率有多高了吧？

這類回答在日常門診中屢見不鮮，我們來整理一下大家心目中對磨牙齒的看（誤）法（解）：

牙醫很喜歡故意把牙齒磨小

磨牙齒會傷到神經

磨小後的牙齒就更容易壞掉留不住，以後要植牙

磨牙齒很可怕

估狗和網民說的永遠是對的

接著，我們再來心平氣和的一一解釋大家在意的每一項。

迷思一：牙醫都故意把牙齒磨很小

首先要鄭重聲明：沒有牙醫是喜歡隨便磨牙齒的（當然如果你今天踩雷到醫德像屎一樣的牙醫，就另當別論）。

先舉一個最常見的狀況來說，今天你覺得牙齒表面有一點點黑黑的，所以你預約了檢查，然後牙醫告訴你黑黑的地方是蛀牙，治療中間你才發現牙齒被挖了一個大洞。結束後牙醫告訴你回去要觀察症狀，如果會不舒服就要抽神經。回家你越想越不對勁，你決定上網抱怨討拍公幹你的牙醫，罵翻這個亂磨牙齒的爛醫生。

但是你知道嗎？在我們看到的牙齒表面小黑點之下，其實常常伴隨著範圍不小的蛀牙，這是因為我們牙齒最外層的牙釉質質地是非常堅硬的，所以蛀牙範圍通常會被局限住，就形成我們看到的咬合面的一個小黑點而已。

但是一旦蛀牙繼續往深處，突破牙釉質牙本質交界，細菌這時候就來到了一個相對比較軟的牙本質環境，這時候蛀牙的速度倍增開始快速蔓延，於是就會變成一個牙釉質上的小黑點，但是底下的牙本質早已被掏空殆盡的狀況。

於是，一個盡責的牙醫只能夠把上方這些雖然沒有蛀掉，但是實際上地基已經被掏空的牙釉質給清除掉。一來是為了能夠把底下的牙本質蛀牙拿乾淨；二來是因為這些沒有牙本質支撐的牙釉質，很容易受力後產生斷裂，結構上根本不適合留下來繼續使用。

所以才會變成我們看到的這種一個小黑點，挖完變成一個大洞的狀況。這是牙醫盡心力為了把蛀牙移除乾淨的結果，並非是我們想像的牙醫為了抽神經做假牙發大財。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 A：蛀牙範圍比較大的牙齒，如果沒有考慮到整體結構強度的問題，只是一味的補了又補，對於牙齒強度來說會有很大的風險。B：還沒治療就直接斷裂了。C：治療完成。

另一種狀況則是牙齒的表面有舊的樹脂填補，因為樹脂的顏色接近牙齒，所以會讓患者誤以為這個牙齒本來沒有填補過。於是在原有的填補物和蛀牙被移除乾淨以後，常常就會產生「怎麼把完整牙齒磨掉這麼多」的錯覺。（延伸閱讀：小小蛀牙，大大學問——牙齒填補的學問）

Photo Credit：品悅牙齒大小事 A：治療前，舊有樹脂填補。B：治療中，把舊有樹脂和蛀牙挖掉。C：術後，美學樹脂填補。

所以，到底為什麼蛀牙會挖掉那麼多牙齒？

統整一下，在一個蛀牙處理的狀況之下，牙醫修磨牙齒的理由：

把舊有的樹脂填補拿掉，才能確保蛀牙完整看到

把被掏空、結構不穩定、太薄可能斷裂的齒質移除，確保將來不會發生斷裂

本身已經發生蛀牙的齒質

所以下次你看到牙齒被挖了一個大洞的時候，先不要急著上網給負評或網路公幹你的牙醫。先花一點時間問清楚牙齒狀況，讓你的牙醫給你專業上的解釋和建議，對你來說才是最好的選擇。

另一種情境，是當我們的牙齒要做任何間接修復體的時候。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 依缺損選擇適合的修復方式

什麼是間接修復體呢？簡單來說就是牙齒缺損的修復，是經過這些步驟（延伸閱讀：〔齒雕VS假牙篇〕單顆牙齒的修復，直接填補不好嗎？）：

移除蛀牙 牙齒修型 牙取齒模 口外製作修復物 修復物黏著到牙齒缺損上

在牙齒修型的這個過程中，牙醫為了確保修復物將來可以順利裝戴，一般都會把牙齒的缺損修磨到沒有倒凹的狀態（如下圖示）。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 把牙齒磨到沒有倒凹處

沒有倒凹的牙齒修型，才能夠確保修復物的裝戴順利和邊緣密合。也正是這個原因，所以在間接修復體的牙齒修磨時，牙醫常常會為了讓成果更完美，而磨掉一些結構完整健康的牙齒，這是間接修復的必要之惡，臨床上很難避免。（延伸閱讀：一天就幫你搞定假牙，為什麼現在可以做到一日齒雕？）

當你的牙齒結構已經缺損到需要做間接修復體時，請務必了解這些牙齒的修磨，都是為了讓這一次要製作的修復物，有更好的成果和長期穩定性，進而延長這顆牙齒的使用年限所做的努力，而非故意把牙齒磨小小好植牙。

迷思二：磨牙齒一定會傷到神經嗎？

好問題，其實牙齒的修磨，如果只是很表淺侷限在牙釉質的表面，那對神經沒有什麼影響。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 珐瑯質又稱為牙釉質

來到牙本質層以後，因為這裡有許多牙本質小管，裡面走著神經突觸，修磨對於神經來說或多或少會產生刺激。要注意的是刺激並不代表一定會有永久性傷害，就好像我被K到一下身體會自我修復癒合，不一定會留下什麼永久性影響，而牙齒的神經亦同。

修磨的時候會產生切削、熱以及噴水等等刺激，但只要不是太靠近我們的牙髓腔，一般來說要產生牙髓炎，變成抽神經的機率大約在13％左右。

修磨的量越少，當然發生牙髓炎的機率就降低了。但是修復物的厚度、強度和美觀性也會隨之受到影響。所以，要如何在牙髓活性和修復物的強度美觀性上取得平衡，這個就是牙醫的專業技術所在。（延伸閱讀：深度蛀牙的救星，為什麼醫師建議活髓保存術？）

迷思三：牙齒磨小了，以後更容易壞掉留不住？

如同我們先前提到的，合理的牙齒磨小是必要之惡。是為了確保蛀牙能夠完整移除乾淨，也確保留下來的都是結構堅固完整的齒質，這樣子後續製作的修復物才有好的結果和長期穩定性可言。

如果今天只是為了「不想要磨掉太多牙齒」而留下會讓牙齒持續惡化的因素，那才是本末導致的事，才會讓牙齒更容易壞掉拔掉。（延伸閱讀：原來如此！什麼樣的牙齒保不住要拔掉？）

Photo Credit：品悅牙齒大小事 上：術前；下：術後。

迷思四：把牙齒磨的剩下那麼小顆很恐怖？

我覺得把牙齒照顧成必須要磨到那麼小顆才能留下來的地步，才是一件恐怖的事。所以每天刷牙和用牙線真的很重要。

要記得，口腔健康的主導權在自己，牙醫只能給你專業上的建議和治療。如果你沒有心要好好維護和尋求正規專業的治療，那要為這些你覺得很恐怖的事情負責的人是你自己。

迷思五：估狗說的永遠是對的？

網路資料可以當作參考，但不要把網路當醫師，盡信網路不信專業，牙齒可能反而爛光光。心中有問題請跟自己的牙醫師提出來討論，或多諮詢幾位專業醫師。（延伸閱讀：我要看病，醫師該找誰？）

磨牙齒這件事，是建立在醫師對蛀牙的判斷、對修復體材料性質的理解程度、修磨牙齒的手藝等專業項目的基礎上。如果你很在意關於修磨牙齒這件事情，請你務必要找到一個專業、可溝通且信任的牙醫師，讓你每一分修磨掉的牙齒都是有意義、有價值的。

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文刊載於牙齒大小事

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航