成敗都扁家：涉扁案遭特偵組通緝，醫師黃芳彥在美身亡法醫判定自殺

＊首圖為黃芳彥胞弟黃重彥出示手機中哥哥黃芳彥的照片。

涉及前總統陳水扁國務機要費案，多年前被通緝流亡美國的前新光醫院副院長黃芳彥，證實在美國加州自家車上身亡。驗屍報告指出，黃的身上有自己造成的槍傷。黃芳彥過去因為擔任陳水扁妻子吳淑珍手術的麻醉醫師與扁家認識，雙方交情甚篤；陳水扁發文悼念好友同時，並指黃芳彥當年是抗SARS的無名英雄。

加州警局驗屍稱黃自己開槍，弟弟懷疑死因

《中央社》報導，黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組於2008年間認定違反《洗錢防制法》第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

黃芳彥於2008年3月搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，對他發布通緝，時效到2034年1月22日。特偵組結束後，案件移交台北地檢署。

《中央社》報導，黃芳彥在台中市擔任開業醫師的弟弟黃重彥於1月28日晚上接受記者採訪時表示，當天上午10時多接獲在美的姪子電話告知，黃芳彥被發現陳屍在自家停車場的車上，當時黃芳彥坐在駕駛座上，已死亡多時。

黃重彥指出，哥哥是3、4天前在美失蹤，有向警方報案。黃重彥表示，黃芳彥在美國南加州住處已獨居約1年，雖然在美國有1名兒子及親友，但因有很多紅粉知己，所以兒子也不常去打擾，直到近幾天黃芳彥失去消息，警方才獲報尋人。

《中央社》報導，加州橘郡警察局法醫辦公室今天發布驗屍報告，死亡時間估計為1月26日上午8時15分，陳屍地點為靜止停放的車內，描述為「男性被人發現在自家車上，身上有自己造成的槍傷」。根據橘郡法醫辦公室官網的公開資訊，姓名為HUANG, Fan-Yen的遺體已經解剖完畢，等候家屬領取。

《聯合報》報導，驗屍官辦公室官員Erica Arellano表示，剛剛完成的屍檢結果證實，黃芳彥為持槍自盡，頭部中彈身亡。

《聯合報》報導，黃重彥回憶，哥哥赴美期間，台灣政府一直透過司法互助想把人抓回來，當時哥哥就買了把槍，揚言「如果FBI上門抓我，我會拿槍自轟頭部，絕不束手就擒」。

黃芳彥的太太及大兒子都已在美國過世，還有1名兒子在美國，後事將由姪兒處理；在台的親人因疫情關係，不會到美國。

不過黃重彥也不太相信哥哥會自殺，《三立新聞網》報導，黃重彥拿出手機，指黃芳彥很關心國疫情發展，還轉貼當年SARS，和平醫院封院的新聞一起討論，憂心本土病例一爆發，恐怕不可收拾，擔心桃園醫院會承受不了，應該設置專屬醫院收治，23日兄弟最後的話題還圍繞著疫情，顯示黃芳彥還很關心時事，「怎麼會突然萌生尋短念頭？」

至於黃芳彥還有案在身，《中央社》報導，北檢將透過司法互助了解黃芳彥是否死亡，若消息屬實，將予以不起訴處分。

《中央社》報導，民進黨團總召柯建銘今天受訪說，黃芳彥是非常低調、客氣的人，也從不介入政治事務，對於這個噩耗表示惋惜。

媒體追問，藍營人士認為，黃芳彥與國務機要費有關聯性，現在他的離開，扁案是否會石沉大海？柯建銘指出，大家不要往這方向去想，國務機要費本身，持平而論，就是特別費，早該除罪化，過去全國所有人的特別費，包括6000、7000人都除罪化，只剩國務機要費，而民進黨已提案，希望立法院下會期能夠審查。

黃芳彥客死他鄉 成也扁家敗也扁家

（中央社）因涉及國務機要費洗錢案逃亡美國未歸的前新光醫院副院長黃芳彥日前在美國身亡，扁家人高雄市議員陳致中對此表達震驚與遺憾，而黃芳彥生前私交甚篤相關人士聽聞死訊，除反應低調也期盼外界給家屬平靜空間。

黃芳彥出生南投縣草屯鎮望族，黃芳彥的父親黃維騰曾赴日本留學，擔任過台中客運和台中七信總經理；母親張愛信是前台中市長張啟仲的妹妹，而黃芳彥家裡5個兄弟均為醫師。

黃芳彥與前總統陳水扁一家人結緣甚早。1985年扁嫂吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，由黃芳彥擔任麻醉醫師，後來吳淑珍術後的復健工作則由黃芳彥擔任台大醫院物理治療師的妻子負責，兩對夫婦建立起好交情。

多年後，黃芳彥遭逢劇變。先是大兒子從美國返台時，深夜因氣喘急性發作猝死，1年後罹患乳癌的太太撒手人間，黃深受打擊；陳水扁、吳淑珍夫婦伸出援手，常邀黃芳彥一起吃飯、聚會，幫助他走出陰霾，患難見真情成為莫逆之交。

2000年陳水扁參選總統時，不具財經背景的黃芳彥擔任競選總部財委會主委，陳水扁當選總統後，安排黃芳彥出任總統醫療團召集人，陳水扁的女兒更傳出認黃芳彥做乾爹，顯見兩家交情深厚。

SARS事件時，黃芳彥接任專責醫院、國軍松山醫院總指揮工作，可見陳水扁對黃芳彥的信任與倚重。

陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組2008年間認定違反《洗錢防制法》第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

2008年3月黃芳彥搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，最終發布通緝，時效至民國2034年1月22日。

扁家人對於黃芳彥的死訊反應相當平靜，陳致中晚間表示，黃芳彥赴美國後，雙方久未聯絡，聽到消息後感到震驚、遺憾。

一度傳出2012年赴美演講曾與黃芳彥見面的前台灣北社社長陳昭姿晚間也未接電話，另黃芳彥生前私交甚篤相關人士對此死訊反應低調，不希望給外界多做文章的空間。

陳水扁則在臉書上發文表達震驚，悼念好友並指黃芳彥是抗煞無名英雄。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範