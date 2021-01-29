違反居家隔離、檢疫裁罰金額已破億，台中男遭重罰百萬登《CNN》

法務部行政執行署表示，本週開始會強力執行「違反防疫規定裁罰案件」專案，加強查扣違反防疫規定者的存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分。截至1月25日各縣市違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件金額，合計已達新台幣1億7000餘萬元。

其中台中市一名自中國返台的台商，居家檢疫才3天就外出7次，無視居家檢疫規定，造成社區疫情傳播風險增加，遭重罰新台幣100萬元。而這項消息也登上美國《有線電視新聞網》（CNN）。

執行署強力執行「違反防疫規定裁罰案件」，台中男遭重罰百萬登《CNN》

《自由時報》、《中時新聞網》報導，因應國內疫情升溫趨勢，法務部行政執行署日前召開全國分署長會議，指示各分署在本週啟動強力執行「違反防疫規定裁罰案件」專案。

根據各分署報告：

台北4義務人因屢經通知不到場，本周遭通知境管單位限制出境。另於清查執行中，查得1位義務人名下於新店地區持有土地1筆，也在28日去函地政機關辦理查封登記。

桃園2人被查封不動產。在八德區查封楊姓婦人房屋時，正在菜市場工作的楊婦經友人告知房子被查封，立即透過女兒至分署繳清10萬元罰鍰。

宜蘭1名謝姓義務人遭裁罰25萬罰鍰，但其財務困難，經聯繫多年未聯絡的父親，對方一口氣繳清25萬罰鍰，謝姓義務人得知後痛哭失聲，表示知道錯了，以後一定好好孝順爸爸。

屏東有2案外籍漁工被驅逐出境，2案未繳罰款已發布限制出境。

此外，《中央社》報導，台中市神岡區一名自中國返台的台商，居家檢疫才3天就外出7次，無視居家檢疫規定，造成社區疫情傳播風險增加。台中市衛生局除強制送到集中檢疫所，25日更重罰新台幣100萬元。

而這項消息也登上美國《有線電視新聞網》（CNN）。《中央社》報導，《CNN》除報導相關新聞內容外，並在報導中指出，台灣在控制疫情上，是世界上最成功的例子之一，台灣很早即進行邊境管制，並執行大規模檢測、追蹤接觸者，更採取嚴格隔離措施。

各縣市違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件，金額已破億

（中央社）武漢肺炎疫情升溫，法務部行政執行署昨（28）日表示，截至1月25日各縣市違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件金額合計1億7000餘萬元，已繳納4898萬餘元；行政院長蘇貞昌特別指示要執行到位，以儆效尤。

法務部行政執行署昨天在行政院會就「COVID-19疫情現況及因應作為」其中有關「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件執行概況及成效」進行專案報告。

依據行政執行署所提出的報告，統計至2021年1月25日止，各縣市「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件」總件數為1390件，裁罰金額合計1億7768萬8668元；已繳納件數合計568件（佔比41%），金額4898萬5532元。

各執行分署收受案件總數合計428件，應納金額7288萬4500元；完全繳清144件，金額1558萬元；部分繳清（含分期繳納）104件，金額281萬9256元，已繳納金額合計1839萬9256元。

Photo Credit: 中央社 行政院28日舉行行政院會後記者會，法務部行政執行署在記者會表示，截至1月25日各縣市違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件金額合計新台幣1億7000餘萬元，已繳納4898萬餘元。

行政院秘書長李孟諺在院會後記者會轉述說，蘇貞昌表示，對於有極少數的民眾違反相關指揮中心的規定，無論是地方衛生局、地方政府開罰單，還是需要行政執行署來執行，一定要執行到位，要求貫徹，以儆效尤，才能展現政府的決心。

為因應最近國內疫情有升溫的趨勢，行政執行署日前召開全國分署長會議，特別針對防疫裁罰案件指示各分署在本週啟動強力執行「違反防疫規定裁罰案件」專案，迅速執行，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，全面落實政府防疫政策。

法務部行政執行署表示，將會全力執行防疫裁罰案件，對於欠繳金額達10萬元以上且符合限制出境要件者，一律限制出境，也會查調義務人財產並親自現場執行，對於無資力義務人，則鼓勵分期繳納。限制出境者有108人，包括82名本國籍、26名外國籍，拘提管收為1人。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範