疫情重創新加坡航空業，「聲量」驟減的機場廣播員開始身兼任客服、經營社群媒體

（中央社）「請注意，新航飛往阿德雷德的SQ234班機，已改於A4登機門登機」，這類廣播是樟宜機場經常可聽到的聲音。不過，隨著疫情重創航空業，旅客量驟減，如今機場變得「安靜」許多。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐全球超過一年，如今疫情仍未退去。為遏止疫情擴大，各國實施嚴格邊境管制措施，全球航空業飽受衝擊，身為區域航空樞紐的新加坡樟宜機場影響更為明顯。

擁有4個航廈的樟宜機場原是全球最繁忙機場之一，但如今大廳的旅客人潮已不復見。根據樟宜機場集團網站資料，2020年機場旅客量為1180萬人次，與2019年6830萬人次相比，驟減82.8%。

「變化真的太大了」，曾當過空姐、擔任樟宜機場廣播員也有20年之久的陳惠蓮接受中央社記者專訪時感嘆，踏入航空業工作30多年，見證過航空業黃金時代，「從沒想過機場會受到這樣大的衝擊」。

Photo Credit: 中央社 新加坡樟宜機場資深廣播員陳惠蓮（圖）表示，踏入航空界工作30多年來，沒想過疫情會對機場造成這樣大的衝擊。

以往樟宜機場除了大批旅客，不時也可聽到機場廣播。樟宜機場資深廣播員雷查丹尼（Muli Ramchandani ）指出，廣播員的工作內容包括即時、清楚地傳遞登機門及行李轉盤異動、出境班機資訊、失物招領及尋人等訊息。

「承平時期」每天都有許多事項需要廣播，從事機場廣播員工作已有25年的她說，但疫情爆發後，次數大幅減少，有時上班時間內的廣播次數低到0至2次。機場沒什麼旅客，自然也就沒有太多需要廣播的事項，「這當然很令人難過」。

面臨航班、旅客大幅減少，陳惠蓮等人在平常上班的廣播室接受記者採訪時表示，樟宜機場把眼前困境當成一種挑戰，透過舉辦活動及推廣線上購物等方式設法增加營收。機場員工也響應網購，為機場盡一份力。

另外，為因應旅客量驟減，樟宜機場其中2個航廈暫停營運，部分員工職務也受到調整，包括機場廣播員被賦予支援接聽客戶聯絡中心的電話、協助經營社群媒體等新任務。經過短暫訓練後，樟宜機場廣播員自去年6月起，身兼多個不同角色。

雷查丹尼表示，廣播員過去都有在機場服務櫃台工作的經驗，因此對他們來說，與旅客溝通、互動不是問題。但新工作的挑戰在於接完每通電話後，還需要完成案件報告，幸好她打字並不慢。

另一個需要適應的是電話鈴聲，她說，客服電話的鈴聲很刺耳，有次上晚班時不小心打了瞌睡，被突如其來的鈴聲嚇醒，讓她印象非常深刻。

除了原本的廣播工作，再加上接電話、協助經營社群媒體等工作，雷查丹尼坦言，「同時兼顧多個任務是最大的挑戰」。

Photo Credit: 中央社 新加坡樟宜機場旅客量驟減之際，機場廣播員也需要支 援其他任務，新的一年到來，資深廣播員雷查丹尼期盼早日重返原有的工作崗位。

陳惠蓮也說，「這對我們來說是全新的挑戰」，不僅要學習客戶聯絡中心的系統操作，還須具備許多額外知識，包括國際疫情資訊等，才能回答乘客的問題。一開始確實遇到滿多困難，但同事間彼此互相幫忙、分享資訊，後來就漸入佳境。

雖然難免有辛苦之處，但另一名廣播員拉瑪特（Raihanah Rahmat）表示，這是很有趣的經驗，從中學到很多，包括各樣機場活動資訊、各國邊境管制措施等。她笑說，「有時候覺得自己就像移民官」。

個性開朗的拉瑪特說，她很喜歡第一線的服務工作，過去曾擔任空姐、也在飯店工作過。轉換跑道從事機場廣播員的工作至今已有10多年，她認為，除了清楚傳遞訊息，「微笑的聲音」也很重要。

Photo Credit: 中央社 新加坡樟宜機場廣播員拉瑪特（Raihanah Rahmat）表示，她很喜歡第一線的服務工作，曾當過空姐也在飯店服務過，擔任機場廣播員已有10多年。

隨著不少國家已開始接種疫苗計畫，全球航空業可望逐步走出寒冬。展望2021年，雷查丹尼抱持樂觀態度，相信各國邊界會逐步開放，同時，也希望能儘快回到她熱愛的廣播員崗位。

多年前，雷查丹尼從印度回到新加坡，聽到機場廣播的當下，讓一直對播音工作很感興趣的她下定決心，「這就是我想做的工作」。這份工作就做了20多年，身為資深廣播員的她也負責訓練新進人員。

另一方面，陳惠蓮希望病毒早日消失，全球可以回到以前自由自在的航空時代，「希望樟宜機場也能回到往日的美好時光」。

Photo Credit: 中央社 疫情重創航空業，新加坡樟宜機場旅客量驟減，機場廣播員（圖）也被賦予接聽客戶聯絡中心電話、協助經營社群媒體等任務，身兼多職是很大的挑戰。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範