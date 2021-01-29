華盛頓、林肯都成「黑名單」，舊金山44學校為「反種族歧視」改名但市長不認同

舊金山的教育委員會投票通過1個已經討論數年的決議，即市內44間以種族歧視、蓄奴或殖民有關人士命名的學校都將改名，包括美國好幾位前任總統都在內。舊金山決定更改校名之決策過去一直引發激烈社會辯論，雖然美國去年發生Black Lives Matter的大型反種族歧視運動，但如今這項決策依然引發批評，包括舊金山現任市長布里德（London Breed）也表態反對，認為當務之急是盡快讓孩子回到學校上課，而非做這些「象徵性」的事。

（中央社）美國前總統喬治．華盛頓（George Washington）與亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）現在不再受到舊金山支持，本地教育委員會投票通過，市內44間以種族歧視、蓄奴或殖民有關人士命名的學校都將改名。

此舉早在非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死引爆反種族歧視，南部哥倫布（Christopher Columbus）雕像遭推倒前即已開始，2018年5月，舊金山即已成立委員會，要修訂公立學校的名稱。

委員會擬定44所需要改名的學校清單，包括冠有西班牙傳教士賽拉（Junipero Serra）之名的學校。

《紐約時報》（New York Times）等媒體報導，其中需要改名的包括以華盛頓和傑佛遜（Thomas Jefferson）2位總統為名的學校，這兩人都有蓄奴；此外，美國國歌的作者凱伊（Francis Scott Key）也在名單之列。

令人意外的是，廢奴代表人物林肯躺著也中槍。部分人士認為，他在屠殺美國原住民一事上扮演角色。

87歲的民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）也在名單之列，教育委員會以6票對1票通過將她列入。

委員會認為，范士丹1980年代擔任舊金山市長時，一面懸掛在市政府前的邦聯旗遭到破壞，范士丹指示換上新的。邦聯旗來自南北戰爭時間支持蓄奴的南方，後來成為種族歧視以及白人至上的象徵。

舊金山決定更改校名之決策引發激烈批評，現任市長布里德（London Breed）也表態反對。

學校改名浪潮早有前例，社會辯論激烈花費也不低

美國舊金山44所學校未來幾個月將重新命名，移除多位開國元勳、同時也是蓄奴者的名字，以檢視爭議的種族主義歷史。美國學校的改名潮在「黑人的命也是命」運動前就已開始，社會辯論是否該改名，但花費也不低。

歷史上的美國開國元勳如華盛頓、傑佛森和麥迪遜（James Madison）等名字印在學校帽T上，學生平日正常穿著。這些指標性政治人物因曾是蓄奴者，在「昨是今非」的論述下，舊金山當地檢討為不適用於校名。

另外，被視為19世紀舊金山公立學校之父的鄧曼（James Denman），因擔任當地教育主管時，曾拒絕華人進入公立教育體系。多年來，也有家長與校方要求更改以他為名的校名。

舊金山市學區委員會26日以6比1投票結果，同意44 所學校改名，相當於1/3的公立學校未來幾個月將重新命名，移除與奴隸制度和種族主義相關者的名字。

事實上，美國公立學校改名潮在「黑人的命也是命」運動之前已展開，過程漫長，引起社會辯論。

2015年11月，舊金山南灣帕羅奧圖（Palo Alto）一名家長強森（Lars Johnsson）發起請願，取得300名支持者簽名後，向當地學區委員會要求更改孩子就讀的中學校名。

強森的孩子在讀書報告中發現，校名是紀念提倡優生學的史丹佛大學首任校長喬登（David Starr Jordan ），而「特定種族比其他種族優越」的觀念不符當今思潮。

是否要更換校名？帕羅奧圖學區委員會召開多次公聽會，「檢視」與「承認」歷史、支持與不支持改名的兩派市民激動地在會議陳述意見，期間數百封電郵送至委員會和地區領導者的信箱。投票結果同意改名，但接著又為改什麼名字吵翻天。

最後，喬登中學改為法蘭克．葛林（Frank Greene ）中學，以表彰已故非裔科學家葛林。另一所學校改為艾倫．佛萊徹（Ellen Fletcher）中學，以紀念生前提倡自行車運動的女議員暨納粹大屠殺倖存者。改校名歷時近3年，更換招牌和文件等花費約6萬美元（約新台幣168萬元）。

私立學校改名相對較快，普林斯頓大學（Princeton University ）召開特別會議即決定去年6月重新命名校內2個單位，移除前校友、支持種族主義的前總統威爾森（Woodrow Wilson）的掛名。

學校改名潮是全美對種族主義歷史重新思考的縮影，時機和費用是另外衍生出的爭議。

許多家長、包括舊金山市長布里德公開表達，在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情蔓延之際討論學校改名不合時宜，他批評學區委員會只重視象徵意義，而非學生實質學習。

在美國更改校名非常昂貴，預估舊金山44所公立學校重新命名至少將花費100萬美元（約新台幣2800萬元）以上。

舊金山的《CBS News》報導，教育委員會投票通過後，已將相關通知發給44間學校，其截止日期為2021年4月19日，需提供小組審查建議的新名稱，屆時小組將對其進行重新命名，並向教育委員會提出新校名的最終建議。

布里德則質疑，為什麼要趕 在4月之前 將這些學校改名，而到時候（因為疫情關係）甚至還沒辦法讓孩子們回到教室上課。

他認為 舊金山的學生因疫情和遠程學習而受苦，「 我們應該討論的是讓他們回到教室，為他們提供 心理健康支持，以及為他們提供在這個充滿挑戰的時刻所需的資源。對於這些反而都沒有討論，真的很令人沮喪。」他要求 對於「讓孩子們回到學校」這個議題，應具有相同的緊迫性，然後可以就學校名稱的未來進行更多討論。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範