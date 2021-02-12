甜蜜夫妻許孟哲、趙孟姿：對的人不是用「找」的，相信「愛自己」的吸引力法則

文：DOMINIQUE CHIANG

去年底登記結婚、今年一月初到日本輕井澤拍攝滑雪婚紗照，接著七月又迎來寶貝女兒Doreen的誕生。忙亂地適應三人新生活之際，許孟哲和趙孟姿，卻還是馬不停蹄地籌備著立漿、潛水婚紗拍攝，還有十二月初的婚禮。誰說婚姻是愛情的墳墓呢？屬於「雙孟」的幸福篇章，此時此刻，才正要開始……

女兒Doreen誕生，一家三口好幸福

早上十點半，趙孟姿帶著女兒和褓姆先行現身梳化，爸爸許孟哲還在路上。他殿後，因為要確保，寶寶隨身大小物品、嬰兒車都有齊全帶上。還記得不過才幾個月前，ELLE團隊跟著兩人前往輕井澤拍攝雪地婚紗，分享彼此的愛情故事，轉眼不到一年再相遇，電影般甜蜜的新婚生活早就不再，取而代之的是新手爸媽的崩潰日常連續劇，水槽裡有一堆沒洗的奶瓶、地上有著剛換過的尿布、衣服洗完還沒晾，轉身要去摺衣服，沒想到寶寶又哭了……日復一日的手忙腳亂。

對於身為媽媽的趙孟姿，心境上的轉變尤其強烈。從前習慣以自己為優先的她，只想著接下來要去哪裡玩、有甚麼工作計畫；但是有了小孩之後，凡事都要以寶寶為主要考量，滿腦子想著這個階段的成長要注意甚麼、要準備甚麼……一整天照顧下來，更經常把手機丟在一旁，對於許孟哲傳來的訊息不讀也不回。

Photo Credit: ELLE

趙孟姿讚許孟哲：他是神隊友！

「幸好，我有個神隊友！」帶著充滿愛意的眼神，趙孟姿望向許孟哲，感謝他總是很貼心地主動幫忙做家事。「他會主動去觀察我需要甚麼樣的幫忙，有時候可能只是我隨口一句，啊衣服還沒洗，他就會自己去查看洗衣籃，根本不需要特別交代或叮嚀，他就會把焦點放在你身上，隨時注意現在我可以幫你甚麼。他以前其實沒有做過那麼多家事，但他現在真的很厲害！」

話還沒說完，許孟哲就很有默契地往下接，「我們並不會刻意分配家務，而是只要現在誰有空、誰剛好看到就去做。輪流照顧寶寶，也輪流維持家務，大家齊心協力，一起把整個家照顧好。」盡在不言中的體諒與疼惜，感覺兩人的感情又更加升溫了。

相較於老公的萬般呵護，趙孟姿不好意思地坦承自首，「有了小孩之後，我把注意力都放在小孩身上，對他反而比較冷漠。是直到有一天他跟我說，你可不可以對我撒個嬌啊……我才突然驚覺，欸，我好像真的有一陣子冷落他，後來才慢慢改進（笑）。」不只是他們，相信所有夫妻可能都面臨過同樣的問題，兩人世界意外闖入了最可愛的「小三」。

因此許孟哲認為，「兩人都要有一個共識，今天不管發生任何事情，一切都是為了寶寶好，太太的注意力之所以都在寶寶身上，因為小孩真的需要很多照顧。當你願意去理解，就可以了解為什麼你們之間會出現這樣的變化，而不是一味地鑽牛角尖去想，為什麼你以前都不會這樣、你為什麼變了……」好溫柔的霸氣宣言，新好男人代表，絕對非許孟哲莫屬。

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一起生活的日子，微糖的幸福最甜！

柴米油鹽醬醋茶，日常的種種瑣事，難免消磨熱戀時的激情。所以生活裡，仍然需要不同的調味料，重新攪拌幸福的味道。「我們兩個都不是浪漫的人，從來不會刻意去做浪漫的事情。但是我們喜歡透過很多生活上的小細節，讓對方知道我們是在乎彼此的。比如睡覺前互相親親道晚安，或是當你在工作時仍然會想起對方，不忘傳個訊息：寶貝我到哪裡了、你還好嗎？吃飯了沒？……聽起來很像是報備，但更多的是把對方放在心上的關懷。這就是我們之間的浪漫，一點都不轟轟烈烈，但我們的甜是微糖，每天都是微糖的甜蜜滋味。」

因此儘管照顧小寶貝Doreen佔據了許多時間，兩人仍充滿決心毅力，要一起完成婚前心願，拍攝立漿、潛水戶外婚紗照。那不只是微糖的幸福，而是相愛的永恆見證。

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上山下海，瘋狂婚紗照計畫！

ELLE：為什麼不辭辛勞，上山下海拍攝這麼多組婚紗照？

許孟哲：當初我們兩人就是因為這些戶外活動認識的，雖然最早是透過節目，但後來會跟著一群朋友一起出去玩。所以我們就希望可以把我們都喜歡的活動，而且又別具意義的事物，放到婚紗照的場景裡，而不只是去一個單純漂亮的地方拍照。

ELLE：真的好瘋狂喔！一般人根本不會這樣做。

許孟哲：對啊，我們的婚紗計畫真的很瘋狂，從冬天滑雪到夏天潛水，因為配合季節關係整整要拍攝一年（笑）。

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戶外婚紗如何準備？

ELLE：拍攝戶外活動婚紗照，有哪些事情要特別注意嗎？

許孟哲：最重要的還是安全，因為這些運動本身的危險性就蠻高的。因此建議一定要找一個專業的團隊，可以顧慮你們的安全。再來就是最好先訂出想要拍攝的方向，節省拍照的時間。

趙孟姿：我覺得可以先上網找好reference，把婚紗動作都先設定好，然後盡量找時間先去練習那些動作。比如潛水拍攝，水中的溫度本來就比較低，容易感到冷，所以我跟孟哲上周就有先去游泳池，練習我們想要拍攝的動作，先培養好默契，就可以省去時間重新摸索。

許孟哲：這些戶外活動本來就有難度，對於平常沒有從事這些活動的人，真的會比較辛苦。所以最好是對這些運動有一定程度的熟悉，才去進行拍攝。

ELLE：戶外婚紗服裝，都是量身訂做的嗎？

許孟哲：有些是依照我們的運動型態，去量身訂做的婚紗。

趙孟姿：像是潛水，主要還是要穿潛水衣和防寒衣，然後再把婚紗元素加進去。其實國外真的有新人，直接穿白紗下水，但是因為這一次我們的時間有限，加上碰上季節變化，所以我們就沒有挑戰如此高難度的拍攝。最重要的是造型好看，又能看得出婚紗感就好。

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潛水妝容就是素顏、要控制身材！

ELLE：在妝感上面，有任何tips嗎？

趙孟姿：其實我覺得妝容反而是最輕鬆的地方，就是不用化妝（笑），因為我們在水底都戴面鏡。而且一下水頭髮就像海草那樣散開，也不用特別弄。最重要的還是整個構圖，主要在於海洋透過光線折射出來的美麗氛圍，很大自然的感覺。

許孟哲：我覺得真正的難度在於當我們抵達現場之後，每天的海況都不一樣，而我們要怎麼克服？

趙孟姿：其實我們今天之前，本來應該要完成立漿婚紗的拍攝，但是因為前兩個禮拜有颱風經過，所以我們的行程就被打亂了，只好硬塞到十一月初跟潛水一起拍攝。但現在到底能否拍攝得成，我們也沒有把握，就看老天爺願不願意給我們這個機會。

ELLE：萬一老天真的不作美，怎麼辦？

趙孟姿：我們就不會硬拍！因為安全才是最重要的，畢竟如果不小心發生危險，會影響到工作團隊很多人。

許孟哲：我們有討論過，如果真的無法完成，那就等到明年，或是等寶寶再大一點之後，我們三個人可以一起拍。然後潛水就變成游泳池，哈哈哈，就只能……退而求其次。

ELLE：拍攝婚紗前，有甚麼特別要注意的保養嗎？

趙孟姿：如果要拍出自己理想又滿意的婚紗照，絕對要好好控制一下身材（笑）！要記得運動。但是我覺得有自信，更重要。因為現在有一些棉花糖女孩，也很可愛。再來就是要多做功課，朝自己喜歡的方向去準備，拍出來的效果才會愈精準。

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婚禮籌備中：是活潑的戶外婚禮

ELLE：婚禮呢？已經開始籌備了嗎？

許孟哲：必須開始，因為十二月就要舉辦了。

ELLE：可以透露大概是甚麼風格嗎？

趙孟姿：很輕鬆、很活潑，無拘無束的戶外婚禮。而且，我們找到了一個在台北市中心，很適合舉辦戶外婚禮的地方（笑）。

ELLE：有甚麼是你們的婚禮必備的元素嗎？

趙孟姿：沒有欸，我們沒有覺得一定要有甚麼。

許孟哲：這點我們兩人的想法還蠻一致的，我們就是很簡單地想要邀請親朋好友一起來，大家開開心心地聚在一起，很chill的一個晚上。

趙孟姿：但我們會設計一些小橋段，有點夢幻又有點可愛，主要是跟Baby有關。總之，我們不會有繁複的傳統古禮，迎娶、拜別那些儀式，比較偏向西式，只有喜餅是中式的。

ELLE：因為要顧及雙方家長的想法，很多新人常常為了舉辦婚禮吵架，你們有這個困擾嗎？

許孟哲：沒有耶，我們雙方長輩都給予我們很大的空間，只要我們開心就好。

ELLE：女生通常都會嚮往自己的婚禮，孟姿小時候有嗎？

趙孟姿：昨天我們討論時，我才在笑自己，小時候我從來沒有想過自己的婚禮會特別不一樣。我覺得我的婚禮，應該是老老實實的，就是在婚宴會館、走傳統的古禮，很平凡平淡的那種，完全沒想過甚麼海外婚禮啊……。但是，當你遇到一個對的人，一個跟你有著相同興趣、想法一致的人，你就會自然而然有靈感去做想要做的事情。所以從孟哲跟我求婚之後，我們開始討論婚禮，就發現我們想要的方向很一致，很快地就有一個共同的藍圖，有自己想要的樣子，包括婚紗照也是。

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對的人，不是用「找」的！

ELLE：那麼要怎麼知道，這個人就是對的人？

趙孟姿：相處起來你就會知道，這個人讓你很安心、很懂你，然後很多的感動跟確認，都是許多個日常小細節累積起來的。

ELLE：怎樣的小細節？

趙孟姿：因為我是一個粗心、個性大辣辣的女生。但是孟哲就很細心，對我也很有耐心（笑），他會在我自己很沒有耐心的時候，適時地安撫我；還會幫我整理好生活上很多的小事情，讓我覺得，天啊從來沒有交往過這樣子的男生！跟他在一起很舒服，他會替我想到很多我沒想到的事情。可是有些事情他又有他的盲點在，而我正好可以看到他的盲點。

許孟哲：我們的細心，其實是在不同領域。

趙孟姿：對對對！比如我們今天出門的時候，媽媽包就是他整理的，有趣了吧！一般來說，媽媽包不是應該是媽媽整理的嗎？因為媽媽最清楚小孩需要甚麼。但是他就會很細心地知道該帶甚麼。以前我們交往的時候，我們去潛水要準備的潛水裝備，也都是他整理的。

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ELLE：孟哲呢？甚麼時候讓你知道她就是對的人？

許孟哲：這個問題很深，很難用一兩句話講完。但我要特別提的是，每次在我很忙很累的時候，孟姿都會給我力量。比如這陣子在台中拍戲、又要籌備演唱會，寶寶又出生，再加上我自己本來的節目……這幾個月下來，很多時候我都會覺得好累喔，真的好累，快要不行了！但她都會給我很多力量、很多鼓勵。讓我知道，不管怎樣，她都會在身邊支持我。

ELLE：可不可以給正在尋找人生伴侶的單身女孩，一些建議？

趙孟姿：我覺得對的人，不是用「找」的，他會自己出現！因為你愈是找，愈有可能誤判，因為你太想要了，或是太期待了，就會有自己先入為主的美好想像，會更加容易感到失望。我覺得一個對的人，是你在跟他相處與接觸的過程裡，會自然而然地發現，喔！他很棒，他就是對的人。所以真的不要心急，心急通常都會誤判。

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放輕鬆、愛自己，對的人自然會出現

ELLE：如果不找，那要怎麼遇得到？

趙孟姿：所以你要愛自己，把自己的日子過好。當你在自己對的頻率上，你就會遇到對的人。真的是這樣，當你自己處在好的狀態時，身邊出現的人事物都會是對的，這是很玄妙的事情。就像我遇到孟哲的時候，就是人生階段處在很舒服的時候，我們都在做著自己快樂的事情，然後才發現，欸，這是對的人。並不是很刻意地去想，我要終結單身、我要找一個對象、我想要把自己嫁掉……或許這個人會讓你等很久、又或許他很快就出現，但無論如何，就是先把自己照顧好。工作也好、生活也好，當你很愛很愛自己，好的人就會出現。

ELLE：男生的角度呢？會給甚麼建議？

許孟哲：我也認同，愛自己是很重要的。雖然是老生常談，但確實是當你愛自己之後，你就會散發自信，展現出真正的你；而不是我今天看到某個人，我想要吸引他，就去假裝成一個可能會吸引他的人。那麼你們相處到後來，對方也會覺得，你為什麼跟以前不一樣？就像孟姿剛剛說的，如果你對這個人有任何先入為主的期待，可能你就已經先幫對方貼上標籤了，也有可能因為你期待他是這樣的人，導致把自己變得不像自己。所以好好做自己，不要有太大的壓力，也不要刻意用條件去篩選。放輕鬆，用心去感受，我覺得這才是最重要的。

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幸福就是平凡而美好

ELLE：又該如何避免遇到渣男呢？

趙孟姿：避免渣男這件事情太難了，因為……

許孟哲：因為有各式各樣的渣男（笑）！生活中任何領域都有可能遇到。

趙孟姿：我覺得與其說如何避開渣男，倒不如去思考，當你遇到渣男時，你就不應該讓這個人繼續傷害你，你要懂得聰明地保護自己，知道不適合自己，就要撤退了。有些人會覺得，我再給他一次機會，他一定會為我改變，然後一而再地讓這個人傷害你，最後真的失敗了，再到處去說這個人是渣男，這樣子反而不健康。不如大家先好好保護自己吧。

許孟哲：保護自己，懂得設停損點。也不是完全不給別人機會，而是你給了機會之後發現他不是，就不用浪費時間了。總之回歸到剛剛說的，如果你自己的生活都過得不好，頻率、心態、氣場都是不對的情況下，可能遇到的人就……

趙孟姿：這就是吸引力法則。

ELLE：現在的你們，會怎麼定義幸福？

許孟哲：我一直覺得簡單就是幸福，不管是生活上還是其他方面。另外就是，當我可以跟自己的另一半確認目標，然後也知道另一半會陪著你面對人生很多事情，光是這一點就很幸福，因為你不再是孤單的一個人。

趙孟姿：現階段的我，覺得幸福就是在家裡，當我看到我的老公、小孩、家人的笑容，就會覺得好幸福哦！家人的笑容，會讓我感覺到很有力量。

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本文經ELLE授權轉載，原文發表於此

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