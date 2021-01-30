綠色和平公布海鮮大「塑據」：台灣人每年吃下一根1.05克的塑膠吸管

環境資訊中心記者 黃思敏報導

綠色和平今（28日）公布台灣人食用海鮮「塑據」，依據文獻資料推估，台灣每人每年平均經由海鮮吃下1.63萬個微塑膠，相當於一根1.05公克的塑膠吸管。

專家強調，從此不吃海鮮並非問題解決之道，畢竟就連鹽巴、啤酒與飲用水等都被驗出含塑膠微粒。綠色和平呼籲，應從源頭落實塑膠垃圾減量，同時批評限塑政策失靈，國人塑膠總用量在十年間反增22.8%。

綠色和平建議，環保署應立即採取下列措施：將外帶與外送納入管制對象、提高限塑收費與獎勵優惠、推動重複使用的循環模式，加速淘汰一次性塑膠。

每年從海鮮吃下1.63萬個微塑膠，相當於一根1.05克吸管

每年大批塑膠垃圾流入大海後形成塑膠微粒，被海洋生物誤食後，再隨著國人食用海鮮的習慣進入人體內。綠色和平專案主任唐安指出，台灣民眾愛吃海鮮，每年吃下的海鮮高於全球平均。

綠色和平回顧台灣近5年有關海鮮微塑膠的最新研究，指出文獻所採集的海鮮樣本幾乎全都驗出含有微塑膠，也就是說，民眾幾乎不可能避免從海鮮中吃到微塑膠。

根據衛福部食藥署的統計，每人每年平均食用59.92公斤的海鮮，其中包含12.20公斤的貝類、19.37公斤的頭足類，及28.35公斤的魚類。

結合本土海鮮微塑膠含量研究數據，綠色和平初步推算出，每人每年可能從貝類吃下1萬4773個微塑膠、從頭足類吃下755個，從魚類吃下796個，加總共約1.63萬個微塑膠，相當於一根1.05克塑膠吸管的量。

Photo Credit: 綠色和平 台灣人平均每年把1.6萬個微塑膠吃下肚

貝類微塑膠含量最多，吐沙也無法完全排除

唐安表示，海洋中的微塑膠會吸附許多有毒物質，包括塑化劑、雙酚A、壬基酚、多氯聯苯和多環芳香烴等，而這些環境毒物已被證實，會干擾人體的內分泌系統。

人們是否可能在食用透過清洗、吐沙及去腸等方式，排除海鮮中的微塑膠？執行「公民科學家行動計畫—海鮮裡的塑膠危機」的專案助理陳彥嘉，以體內微塑膠含量較魚蝦多的貝類為例，她曾以實驗嘗試用吐沙的方法，來讓文蛤排出體內的微塑膠。

然而實驗發現，吐沙時間越久效果越差，「2小時的微塑膠吐出率最高，3小時卻是最低的。」陳彥嘉認為可能是因為文蛤在吐出後，因濾食特性會再度吸入微塑膠。她表示吐沙時要經常換水，才能有微塑膠殘留量較低的文蛤，然而不能確保完全排除微塑膠，唯有解決水體環境中的微塑膠污染，才能保障民眾食用安全。

限塑政策失靈，綠色和平籲落實源頭管制

唐安表示，殘留在海鮮中的微塑膠的材質以PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）及PET（聚乙烯對苯二甲酸脂）最多，這類材質最常用於塑膠袋、食品包裝容器和一次性塑膠餐具。

Photo Credit: 綠色和平 微塑膠材質多半來自於一次性塑膠用品

她表示，現行減塑政策無法抑制塑膠使用量，造成塑膠總用量在十年間反增22.8%，「每人每年吃進微塑膠的量有增無減。」她表示本次公布的數據僅估算食用海鮮部份，若再加上飲用水和其它食物，每人每年攝入的微塑膠將會更多。

研究指出，流入海洋的塑膠垃圾量在接下來20年間，將增加到今日的三倍。綠色和平呼籲環保署正視微塑膠污染問題，即刻採取更積極的源頭減塑措施，包括擴大源頭管制，儘速將外帶與外送納入管制對象；加重限塑力道，提高收費與獎勵優惠；推動重複使用的循環模式，加速淘汰一次性塑膠。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航