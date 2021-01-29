連續第5天武漢肺炎本土個案「＋0」，案889接觸者236人採檢全為陰性

中央流行疫情指揮豬心今（29）日召開記者會說明，今日新增4例境外移入的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例，本土個案則沒有新增；桃園醫院專案目前的隔離人數為4033人，包括醫院286人、社區582人、回溯3165人。

陳時中指出，目前桃園醫院匡列的隔離者共計4033人，其中醫院相關人員已經有256人解隔離，剩餘286人還在隔離當中，包括161人在居家檢疫所、125人居家隔離。回溯匡列的部分有3165人正在隔離當中，其中1129人是病人、2036人是陪病以及同住人員。至於社區匡列人數則是582人。

指揮中心日前表示，為主動找出潛在的感染風險，決定擴大桃醫綜合大樓的採檢範圍，居家隔離完畢者皆須採檢，但不會送往部桃，將在貨櫃屋採檢，昨天南、北兩個採檢站共採檢506人，今天南站完全啟動以後，採檢人數會再繼續增加。

陳時中表示，總共採了353名員工以及8位病人，預計採檢作業會在今天完成，並且開始進行消毒，待報告結果出爐後會再對外說明。

另針對案889感染源的調查，共匡列236位相關人士的血清抗體，其中全都是陰性；至於案889感染源，目前幾乎可確定是院內感染，可能是來自環境接觸或是無症狀患者感染。

今日確診的案897、898及899均為菲律賓籍30多歲女性移工，今（2021）年1月14日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；3人於1月27日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於3人均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



另外案900為本國籍60多歲男性，去(2020)年10月至南非探親，今年1月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日起陸續出現喉嚨痛、鼻塞及咳嗽情形，並自行服藥，1月24日雖曾向衛生單位通報，但個案表示已服藥且症狀改善，故未就醫；個案於1月27日檢疫期滿後，自行前往就醫，經採檢於今日確診。已掌握接觸者共1人，為同住家人，因與個案分住不同樓層，活動空間有區隔，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計15萬1837例相關通報(含14萬8478例排除)，其中899例確診，分別為789例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、813人解除隔離、79人住院隔離中。

台灣何時可以打疫苗？

有條件核准聯亞生技的候選疫苗進入第二期臨床試驗計畫，是高端疫苗之後、國內第二家拿到二期人體臨床實驗通過的廠商，國內何時能接種國產疫苗最近備受關注，陳時中僅表示，確定日期會再跟大家報告。

陳時中說，不願意這麼早訂下日期，因為擔憂之後會有變數，有問題會解決。目前針對國產疫苗開打時程，外界多是評估在今年6至8月，但上市到量產勢必需要一段時間。陳時中表示，國產疫苗當然是希望過快越好，整體效益還是要等二期評估，透過科學、專家認可才能上市，其他相關量產準備，陸續都開始，希望能緊急授權（EUA）提供給市場使用。

近期傳出不少大國「超買疫苗」的情況，也有媒體詢問，這樣是否會壓縮到國內的疫苗採購，對此陳時中回應：「大家上網去看可以看到各國購買疫苗的數目，預期大家會超買，但沒想到會超買這麼多，像我口罩有需要我買了5盒，但隔壁的人買了5箱；每個國家都要保護自己的國民，夠用稍微多一些就好，買太多，人類共同抗疫就會形成阻礙。」

陳時中昨晚原本接受電視節目專訪時表示，WHO在這方面的防治措施不夠力，今天再次說明，影響疫苗購買的因素有很多，但他要強調疫苗不應該用商品角度來看。至於台灣何時可以買到疫苗，陳時中今天依然不願透露太多，僅表示目前都還在努力中，有確切時程會第一時間報告。

網傳「別出門」，陳時中：不是我發的

網路流傳「別出門，看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！……在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！ —陳時中」陳時中則強調，他不會以個人名義發文，類似上述這樣的訊息在去年也出現過，現在又捲土重來，但這是不實訊息。他在防疫期間，不會以個人名義發文，若要發相關訊息，都會透過指揮中心或記者會，「任何用我的名義發相關訊息，都不是我發的」

陳時中也說，大家還是要避免假訊息，牽涉到一些奇怪的訊息要查證一下，不要任意轉發以免觸法，最高可罰300萬或3年以下有期徒刑或拘役。

流感疫苗開放全民施打

陳時中今天說，明天開始流感疫苗開放全民施打，還有41萬劑可供使用。本季公費流感疫苗自2020年10月開打，歷經搶打潮，衛生福利部疾病管制署緊急加購疫苗後，現在還有41萬餘裕。

陳時中下午在記者會上也表示，優先族群已經施打了約601萬劑，應該差不多該打的人都打了，明天開始公費流感疫苗開放全民接種，目前還有約41萬劑可接種，依照過去的施打數目，這數量應該也可滿足大家需要。開放後，約有3000家診所提供接種服務。建議大家可以先預約。

陳時中也說，本季流感疫情控制很好，維持1例重症、也沒有死亡案例，但往年流感疫情高峰落在農曆春節前後，還沒有施打的民眾可盡快接種。

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核稿編輯：楊士範