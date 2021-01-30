投資達人提醒「首投族」的四件事：美好時光總會過去，不是每年都會漲七成

文：尚清林

隨著台股上攻16000點，成交量放大至5000億元的規模，「投資」再度成為全民運動。根據證交所統計，2020年台股投資人快速成長，不只是新增開戶數暴增近百萬，20~30歲年輕族群更超過123萬人。面對年輕世代勇於投入股海，金管會主委黃天牧特別出面示警，提醒年輕投資人要注意風險之外，還應加強自我對金融知識的了解，避免荷包受損。

針對年輕世代投資人進行深入訪談，我們發現新世代投資人比過往的投資者，擁有更多的理財資訊來源管道、更多學習金融常識的場域、懂得應用科技軟體，也能運用更多元的金融商品工具。然而，投資要能成功，往往是需要技法與心法並重的；而心法更需要時間磨練和經驗累積，這常是年輕世代投資人欠缺的。因此，本刊找來與年輕人互動密切的四位投資專家，提醒投資新手可能會遭遇風險，及最常犯的錯誤。

提醒1：破除快速致富的迷失

「投資是為了什麼？是為了賺錢。賺錢是為了什麼？想要財務自由。」大慶證券的價值投資顧問林雷惇說，最近他常問年輕投資人這兩個問題，發現許多年輕人因為資金累積緩慢，想要藉由投資快速致富，達到財務自由的人生。

然而，林雷惇總是舉一個經典案例來說明。「亞馬遜創辦人貝佐斯問巴菲特，你的投資這麼簡單，為什麼全市場沒人跟你學習。巴菲特的回答是：『沒有人願意慢慢的致富。』」巴菲特不只解答貝佐斯的疑問，也幫所有投資人上了一課。換個角度，為什麼包含年輕人在內的多數投資人，最終都以賠錢收場，答案就是想要在最短時間內累積財富。巴菲特則以當老闆的心態去買股票，靠著股息的收益，獲取穩定報酬，以每年複利效果，達到驚人成績單。

從統計角度分析，短線操作，風險度拉高，報酬期望值也拉高，是有機會快速財富倍增；但若時間拉長，風險外曝程度會壓過投資成功的機率，導致多數投資人最終的失敗。林雷惇說，年輕人投資一定要先將風險控管擺在第一位，再去思考怎麼投資，路才能走得長遠。

當前年輕人喜歡透過當沖賺取退佣，短線搶帽，甚至是在期貨、選擇權等衍生性商品，放大槓桿效果，獲取更大的報酬。創富創投董事長張智超強調，這些投資在當前大多頭時代，都是可行的，「但一旦遇上莫名的倒楣事呢？賺了100次都不夠一次輸。」在過去，有太多人敗在這不確定的因子上了。

提醒2：時空環境背景的挑戰

「時勢造英雄，不是英雄造時勢！」投資達人鄭廳宜提醒，是2020年的大多頭的環境下，才讓多數投資人賺到錢，年輕人千萬不要以為自己很厲害，一進股市就賺到錢。

鄭廳宜說，2008年金融海嘯之前的大多頭，他一位醫師朋友的小孩也覺得自己做股票很強，就對他父母說，給他100萬，很快就可以獲利翻倍，最後遇上海嘯血本無歸。這一次，他又聽到學生說他自己在去年績效超棒的，要他父母別再存股，跟著一起賺大錢。

Photo Credit: 中央社

很多年輕人趁著去年3月疫情爆發時的低點進場，在時機點上，很幸運可以買在台股的相對低點，賺很多錢。但鄭廳宜提醒，不要忘記資本市場是動態的，台股不會每年都漲7成，當美好時光過去了，真正的考驗才到來。很多年輕人才剛進入股市，還沒遇過各式各樣的狀況。

張智超也指出，每一世代時空背景不同，就會創造出不同的操作邏輯思維與操作方法；那些可以一直存在市場的贏家，所採用的投資方法都是不斷調整的。簡單地說，「投資是一場漫長的馬拉松！」剛進場的年輕人，可能一開始就用百米速度衝刺，暫時領先很多，但未來的路還很長，可能會經歷酷熱的沙漠、冰凍的荒原，以及狂風暴雨肆虐的熱帶雨林等情況。未來，誰能夠即時調整，而不被環境時空打敗，誰才會是最後的贏家。

此外，林雷惇以《航海王》漫畫比喻這次行情，就像是聽到這個地方有寶藏時，所有人都出海去尋寶了。有錢人是重裝備的去尋找寶物，年輕人則是憑著一身膽識就跳下水了。

提醒3：人生不同階段的操作方式

誰最終得到了寶藏？年輕世代、股市老手，還是投資大戶並不一定，但按照過往的經驗，準備好的人通常是最後的贏家。年輕世代族群相對敢衝敢拚，正好迎來大多頭，成為股市贏家。但接下來呢？當挖到第一個百萬時，可以義無反顧；第一個千萬時，還可以接受輸光嗎？所以，隨著操作資金愈大，就要學得更多不同的操作方法，這些可能都是年輕一代尚未考慮到的階段。

「大學時候，我曾經靠著期貨就累積到200萬元，但還沒畢業就輸光了。」產業隊長張捷回憶年輕時的投資經歷。他認為，這一次年輕人勇於冒險嘗試，其實是一件值得推崇的事，但問題在於：「投資之前，做好功課了嗎？」

張捷認為，年輕人可以失敗很多次，可以一次輸光自己身上所有的資產；但成家立業後呢？60歲後的養老族呢？不同時期，投資風險程度不同，操作也會有所不同。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航