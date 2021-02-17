《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》：如何回擊「不加班就是吃不了苦」的慣老闆言論？

文：西門君

你不必用加班來彰顯自己的努力

前兩天，有個做管理階級的大哥跟我吐槽：「現在的『年輕人』太吃不了苦了！」

我的第一反應不是附和，而是不爽。好歹我也是「年輕人」，這麼不給面子？

當然，我嘴巴上還是要客套地回應：「好像是。怎麼啦？」

「週末讓他們加個班，不是婉拒就是面露難色，要麼乾脆撒謊找藉口。你說你撒謊就撒謊唄，週末發動態貼文拜託封鎖我，說什麼去外地參加婚禮，可明明定位就在市區，真是無語啊。」

聽完他的這段話，我直接懶得接話了。

這些年，「加班文化」成為一種職場潛規則，彷彿你不加班，就會自動被公司劃入了「不上進」的名單裡。

我想起之前有個微博熱門話題，說的是某公司的主管「質問」實習生週末為什麼睡大覺，「真不懂事，知不知道其他同事都在加班等你！」

換作其他實習生，大概早就嚇死了，但這個同學「鐵骨錚錚」，直接怒頂了回去：「第一，昨天沒人和我說需要加班；第二，雙休日本來就是非工作日，我睡了一天憑什麼就要挨罵？平時工作需要加班我都加了，怎麼到了週末加班還成了我的義務了？我不是機器人，沒辦法24小時待機。如果您真那麼需要一個積極勤奮、隨叫隨到的實習生，那不好意思，我做不了。您另請高明吧。」

聽著太暢快了！總有些主管，幻想自己是奴隸主人，把員工當成奴隸使喚。彷彿他們和員工簽的不是工作合約，而是賣身契。

不過話說回來，也不能總是怪這幫「奴隸主人」，若不是這麼多人擠破頭想當奴隸，他們也不會這麼囂張跋扈。

《奇葩說》中有一期辯題是：「加班該不該讓主管知道？」別人我不知道，反正阿祥一定會堅定不移地選擇正方。

如果你翻閱他的動態貼文，會發現其中充斥著各種諸如此類的內容：

「今天加班到12點，買個小餛飩犒勞一下自己！」 「只要這個單子可以談下來，最近半個月的加班都是值得的……」 「加班雖然辛苦，但是這段時間我學習到了很多，感謝同事們，今後也要一起奮鬥哦！」

說實話，每次這些話都看得我一陣雞皮疙瘩，但是出於人情往來，我還是默默地按了讚。

有一次聚餐時，我問他，是發自內心地想秀加班照嗎？

他攤了攤手，苦笑一聲道：「我承認，也不排除有秀給主管看的意思。主要，和我一同加班的人都在秀，我不秀就顯得不和諧了啊。」

為了不在競爭的浪潮中被淘汰，因此處心積慮地透過「加班」來彰顯自己的努力，這是什麼歪風邪氣？

如今非常弔詭的一點是，加班黨對不加班的人有一種天然的鄙視感。你一定聽過這樣類似的抱怨：「為什麼老娘在這加班累得半死，某某某卻一溜煙地就閃人了？」

我不是當事人，不排除其中有「不公平」的因素。但是，每個員工的工作安排因人而異，這種比較毫無意義。退一步說，就算職位一樣，人家卻總能比你早下班，你難道不應該反思一下是不是自己的工作效率太低了嗎？

至於「不加班就是吃不了苦」這種言論，就更加站不住腳了。該吃的苦，我責無旁貸，但是不該我吃的苦，對不起，我拒絕服用。現在有些公司的KPI考核標準真的很荒謬──你工作努不努力，比起上班效率，我更在意你的加班頻率。

於是乎，一大票人選擇在上班時間混水摸魚，下班時間則立刻變身為工作機器，演技無縫對接，簡直令人拍案叫絕。

他們假裝很努力，主管假裝很滿意，共同上演一齣《戲精的誕生》。

「你不必把這杯白酒乾了，喝到胃穿孔，也不會獲得幫助，不會獲得尊重。」 「你不必在本子上記錄，大部分會議是在浪費時間，你不必假裝殷勤一直記錄。」

這是在網路上曾紅過一陣的「不必體」。

西門君也想說，你不必用加班來彰顯自己的努力。你完全可以在下班之後，利用閒暇的時間讀英語，看專業書，學學辦公軟體。

也許這些背後的努力沒法立刻提升你的職場競爭力，但是相信我，對於個人成長，這些可比那些無意義的加班有用多了。

當然，西門君不是慫恿你不加班，沒處理完的工作就該快馬加鞭地做完，這是你的本分。先把自己手頭的工作做好，再去想著怎麼提升自己，別本末倒置。

主管們並不傻，他們固然在乎你有沒有加班，但是他們更在乎的，還是你最終的業績。沒有業績支撐，你加再多的班，也只能證明你是一個勤奮的廢柴而已。

書籍介紹

本文摘錄自《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》，高寶出版

作者：西門君

人生太短，你不必取悅任何人，活出自我！毒舌！犀利！直率！透徹！愛奇藝特約公關寫手、電視媒體人西門君，寫給千萬年輕人的成長進階之書！人生太短，你不必取悅任何人。生活太累，你不必討好任何人。世界太煩，你最該愛的，就是你自己！

本書作者西門君，從電視媒體人轉為經營微信公眾號，年輕的他選擇了勇敢跳出不適合自己性格的職場，投身到一個充滿未知與挑戰的全新戰場。這是他以自身的職場和生活經驗，寫給廣大年輕人的一本成長進階之書，其筆觸成熟，文章面向多元；且讓他的毒舌刺激你靜下心來，多為自己想一想，替當前的人生找到力量。

Photo Credit: 高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航