朱家安：如果16位哲學家談他們的新冰箱

文：朱家安

響應今年學測冰箱之亂，我在臉書舉辦「#如果哲學家有一座冰箱」大接龍，這篇文章挑其中一些我覺得好玩的來稍微說明一下：

泰利斯：我們的冰箱是水做的

畢達哥拉斯：泰利斯，沒人這樣賣冰箱的，你應該強調價位和省電之類的數字

赫拉克利特：你不可能打開同一個冰箱兩次

齊諾：你根本不可能打開冰箱

蘇格拉底：最有料的冰箱，就是知道自己裡面什麼都沒有的冰箱

柏拉圖：所有冰箱都如此相似，又各自不同，這是因為它們都是完美冰箱的摹仿品

亞里斯多德：柏拉圖很好，但冰箱更棒

安瑟姆：完美的冰箱必定存在

奧坎：冰箱能冰東西就好，不需要急速冷凍和除霜功能

巴克萊：冰箱裡的燈只有在你看到它的時候是亮的

薛丁格：冰箱門關上的時候則介於亮與不亮之間

羅素：如果一個冰箱裡面放了所有不冰的東西，那它裡面有它自己嗎？

維根斯坦：如果冰箱不能打開，說裡面有什麼都沒意義

湯姆森：好，假設現在有一座失控的冰箱⋯⋯

羅爾斯：好，現在假設你不知道自己有沒有省電功能和製冰器，也不知道你的生產地⋯⋯

曼恩：我們不是討厭壞冰箱，只是有套「品管流程」，讓冰箱都變成我們喜歡的形狀

本文圖片都來自我和插畫家Summerise合作的哲學畫冊《画哲學》，如果你想進一步了解哲學家思想，這是很好的入門（自己講）。

泰利斯：我們的冰箱是水做的

畢達哥拉斯：泰利斯，沒人這樣賣冰箱的，你應該強調價位和省電之類的數字

赫拉克利特：你不可能打開同一個冰箱兩次

齊諾：你根本不可能打開冰箱

這四位都是古希臘先蘇時期（先於蘇格拉底）的哲學家，當時哲學和自然科學沒有明確劃分，每個有頭有臉的學者都要對「世界到底是什麼做的」有個答案。泰利斯（Thales）認為萬物都是水，因為水可以變成很多東西，冷的時候變成石頭，熱的時候消失，而且有水的地方就有生命。

畢達哥拉斯（Pythagoras）認為萬物都是數字構成的。雖然他並非最早的發現者，但他的名字也是畢氏定理的由來。

※以下為設計對白※

畢達哥拉斯：由此可見，萬物都是數字構成的。

蘇格拉底：敬愛的畢達哥拉斯，這麼說來，你我也是數字構成的嗎？

畢：沒有錯，蘇格拉底，你反應很靈敏。

蘇：畢達哥拉斯，你身為淵博親切的老師，應該很受到小學生喜愛，對嗎？

畢：我不會那樣描述自己，不過確實常有小孩找我聊天。

蘇：那小學生喜歡數字嗎？

畢：小學生不喜歡數字，我們的義務教育把青年推離真理，實在遺憾。

蘇：小學生不喜歡數字，但喜歡你，可見你不是數字，不是嗎？

赫拉克里特（Heraclitus）認為萬物隨時都在變化，他的名言是「你不可能兩次踏進同一條河流」。

齊諾（Zeno）以擅長發想悖論出名，他有個悖論說明為什麼東西不可能移動：若要開冰箱門來把水果放進去，你得先打開一半，要打開一半，你得先打開一半的一半⋯⋯。換句話說，「打開冰箱門」這個任務涉及了無限數量的小任務，你不可能完成無限數量的任務，所以你不可能打開冰箱門。

圖片：《画哲學》，授權：逗點文創結社 如果齊諾是對的，誰都別想吃到布丁。

蘇格拉底：最有料的冰箱，就是知道自己裡面什麼都沒有的冰箱

柏拉圖：所有冰箱都如此相似，又各自不同，這是因為它們都是完美冰箱的摹仿品

亞里斯多德：柏拉圖很好，但冰箱更棒

蘇格拉底（Socrates）、柏拉圖（Plato）和亞里斯多德（Aristotle）三人組應該是最有名的哲學家隊伍。蘇格拉底在雅典街頭追問人「什麼是勇敢？」、「什麼是美德？」等哲學問題，並發現這些平常琅琅上口的詞，大家其實不知道意思。據說有神諭顯示蘇格拉底是雅典最聰明的人，而蘇格拉底的回應是：這是因為我知道自己很無知。

在我們生活的世界之外，柏拉圖相信存在有完美的「理型世界」，真實世界的東西都是理型世界的仿製品。為什麼每匹馬彼此相似，但又各自不同，而且各有各的缺陷？柏拉圖認為最好的解釋就是，這些馬都是某匹完美的馬的模仿品，模仿品有瑕疵，不意外吧～

亞里斯多德在很多地方不同意柏拉圖，他的名言是「吾愛吾師，吾更愛真理」。

※柏拉圖和亞里斯多德的冰箱台詞來自 Gwen-Ji Goh，感謝他！

圖片：《画哲學》，授權：逗點文創結社 柏拉圖認為所有的馬都是某匹完美馬的仿製品。

安瑟姆：完美的冰箱必定存在

奧坎：冰箱能冰東西就好，不需要急速冷凍和除霜功能

安瑟姆（Anselm）是中世紀哲學家，當時哲學家主要的工作是證明上帝存在。安瑟姆的著名業績是「本體論論證」。上帝是真實存在嗎？還是僅僅存在於信仰者的腦海裡？本體論論證會這樣說：

根據定義，上帝是你可以想像的最完美的東西。（這你很難反駁，你不同意獨角獸存在，但不會不同意獨角獸頭上有角） 真實存在的上帝，比僅存在於信仰者的腦海裡的上帝更好。（上帝全知全善全能，跟PS5一樣是好東西，而顯而易見：真實存在的PS5比僅存在於你腦海裡的PS5更好） 僅存在於信仰者的腦海裡的上帝不是你可以想像的最完美的東西，真實存在的上帝才是。 上帝真實存在。

本體論論證是很強的論證，因為它從上帝的定義就可以推論出上帝存在，若本體論論證合理，上帝的存在會是必然的。

奧坎剃刀（Ockham’s razor）是奧坎的同名武器思考工具，強調簡單的理論比複雜的理論好，因為正確的可能性更高，「除非必要，勿增實體」。

圖片：《画哲學》，授權：逗點文創結社 安瑟姆的本體論論證可說是「無中生有」造出上帝來。

巴克萊：冰箱裡的燈只有在你看到它的時候是亮的

薛丁格：冰箱門關上的時候則介於亮與不亮之間

巴克萊（George Berkeley）是極端的經驗論者，認為所有知識都必須基於經驗，有多少經驗，我們就懂多少東西，不會超過。這樣的原則，讓巴克萊主張認為我們沒理由因為看到摸到蘋果，就認為有獨立於我們心靈的蘋果存在。我們並沒有真的感受到獨立於心靈的蘋果，不管是看到蘋果的視覺還是摸到蘋果的觸覺，我們感受到的都是內心的經驗。「存在即是被感知」是巴克萊的名言。

物理學家薛丁格（Erwin Schrödinger）用思想實驗來思考特定物理學理論有什麼理論後果：在特定條件下，盒子裡的貓會處於活著和死亡的疊加態，直到有人打開盒子觀察。這故事很生動，不過相關理論我真的不懂。

※薛丁格的冰箱點子來自陳謙，感謝他！

圖片：《画哲學》，授權：逗點文創結社 「如果觸覺沒在你心裡，你怎麼會感受到觸覺？如果觸覺在你心裡，你怎麼能說觸覺顯示了心靈之外的事物存在？」巴克萊會這樣問。

羅素：如果一個冰箱裡面放了所有不冰的東西，那它裡面有它自己嗎？

維根斯坦：如果冰箱不能打開，說裡面有什麼都沒意義

羅素（Bertrand Russell）和弗列格（Gottlob Frege）兩位大大，是20世紀分析哲學重視邏輯的起因。為了說明弗列格的集合論（set theory）有bug，羅素構想了這個思想實驗：

假設某個國家裡只有一個理髮師，有一天國王頒佈新規定：

所有人都要理頭髮，否則砍頭。 所有不自己理頭髮的人，都要給理髮師理頭髮，否則砍頭。 如果一個人自己理頭髮，那理髮師就不能幫他理頭髮，否則理髮師砍頭。

請問，理髮師自己的頭髮，該怎麼辦？

這個思想實驗對集合論的威脅，來自它背後這個問題：所有不包含自己的集合所形成的集合，會包含自己嗎？

以20世紀分析哲學家來說，維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的著作難懂到放飛自我的程度。維根斯坦認為語言本質上有公共性，你不可能造一個語言，原則上只有你自己能懂，在這種情況下那個東西不能算是語言。為了說明這件事，維根斯坦構想了這個思想實驗：

班上每個小朋友都有一個盒子，每個人都不能窺看其他人的盒子。每個小朋友都主張自己的盒子裡有一隻甲蟲。

維根斯坦主張，在這情況下「甲蟲」做為一個詞確實存在，但盒子裡的東西跟大家如何使用「甲蟲」這個詞並沒有關係。

※羅素的冰箱點子來自郭子昂，感謝他！

圖片：《画哲學》，授權：逗點文創結社 遇上羅素，理髮師麻煩就大了。

湯姆森：好，假設現在有一座失控的冰箱⋯⋯

羅爾斯：好，現在假設你不知道自己有沒有省電功能和製冰器，也不知道你的生產地⋯⋯

曼恩：我們不是討厭壞冰箱，只是有套「品管流程」，讓冰箱都變成我們喜歡的形狀

湯姆森（‎Judith Jarvis Thomson）提出的電車問題很有名，我過去也寫了不少文章介紹，推薦大家兩篇：

羅爾斯（John Rawls）是20世紀政治哲學大神，他的《正義論》在七零年代把無數政治哲學家從效益主義地獄拯救出來，然後丟到另一個地獄。

羅爾斯主要關心社會資源怎樣分配才公平，粗略來說，他認為若我們在決定社會基本規則時，被「無知之幕」遮蔽，以致於忘記了自己的性別、性傾向、喜好、特長、家世、身體健全程度等等背景，我們就會因為需要替自己做各種保險的打算，而決定出最公平的規則。如果你對羅爾斯感興趣，我推薦兩篇文章：

凱特曼恩（Kate Manne）的《Summerise合作的哲學畫冊《不只是厭女》是兼具細膩和實用的哲學著作，曼恩對「厭女情結」提出一套分析，主張厭女的人往往不真的在心裡上討厭或仇恨女性，而是照著父權底下的一套價值應對，區分出不願意服務男性的「壞女人」並懲罰他們。要進一步了解曼恩的看法，我推薦這兩篇：

※羅爾斯的冰箱台詞啟發自簡伯翰，感謝他！

圖片：《画哲學》，授權：逗點文創結社 羅爾斯認為人在無知之幕後面能做出更公平的決定。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰