《中國有哲學嗎？》：「人民民主專政」這個詞，就像毛澤東所有的文字一樣「忽悠」

文：張喚民

【五】馬克思主義儒法道

（前略）

話說回去，無論制度、文化，還是素質，都是一體的，處於相輔相成又互相制約的關係之中，只有單弦的思維方式才主張其一。理解這一點並不需要高深的哲學理論，只要瞭解「心學」的思想方法就足夠。制度是主流觀念的固化，而且被主流觀念所左右。一個「好的制度」根源何在？從何而來？又如何被保障？這是膚淺的制度論者永遠也搞不清楚的，也是急功近利的中國人難以理解的。

馬克思的理論之中，最不靠譜的就是來自黑格爾的辯證法及其衍生出來的共產主義高級階段。但是中國人就像蒼蠅，哪裡有臭味立馬就飛到哪裡。這裡雖然用了一個「蠅之逐臭」的比喻，但沒有歧視蒼蠅的意思。因為筆者並不認為「蠅之初，性本惡」。在自然界，蒼蠅不單是食物鏈中的一環，也是生物鏈中的一環：牠們的本職工作本是傳播花粉、清除「垃圾」。

這裡提請注意的是忽悠者慣用的詞彙：天堂、共產主義、明天、未來、理想、夢……因為哲學與忽悠的一個明顯的區別還在於面對的是包含過去的現在，還是不包括現在的未來。中國古代雖有「以史為鑒」的說法，但那不是在哲學意義上，而是為了「可知興替」（興衰更替）。而到了當代，這個說法更墮落為強迫他人反省的口頭禪。

和歐洲被迫接受斯大林推行的馬克思列寧主義不同，中國主動擁抱這個主義還由於「天時」：借助維新變法的東風。中國近代因為屢次被外國人欺辱，急需學點什麼新東西。與馬克思列寧主義同時進口的還有其他的西方思想，但是那不是中國人所能理解的、也是似乎與中華傳統相悖的，況且解決不了燃眉之急。培養獨立人格和獨立思考的習慣，這個目標多麼渺茫！

而儒家理論和「馬克思主義」理論在「本質」上卻是一致的。它們都主張專政，不管是皇權統治還是「無產階級專政」。所不同的只是手段：前者主張皇權神授，後者主張「槍桿子裡面出政權」。如前所述，托爾斯泰雖然早就闡明了一個簡單的邏輯：暴力奪取的政權只有靠暴力來維持，但是他卻沒來得及看到：無產階級專政不僅表現在暴力推翻政權、「打土豪分田地」的初期階段，其走向必然是寡頭政治，甚至個人獨裁。這是專政的宿命，道理很簡單：不能兩個人都有槍。

以中國為例。「中國」的全稱為「中華人民共和國」。「共和」（republic）指國家的政府體系（system），其最起碼的要件是：一，民選的代表和主席（President）；二，任何社團（society）成員都具有平等的權利和特權（rights and privileges）。但是這兩條在中國都不存在。中國沒有「選舉」，有的只是「篩選」。選舉是自下而上的，而「篩選」卻是自上而下的，根據「領導」的意圖。因此，在智商和道德方面有所欠缺的「順民」或曰「奴才」才最被看好。然而這些未經民選的「奴才」能代表人民的利益？信不信由你。

中國的「最高權力機關」好像是「全國人民代表大會」，而實際上它只是一個擺設。因為天外有天，上面還有一個「中國共產黨全國代表大會」，它所產生的「中央委員會」是中國共產黨的「最高領導機關」。有點像繞口令。根據「領導我們事業的核心力量是中國共產黨」的最高指示，前者的「最高」應該是第二高。就像最高權力機構之上還有更高的權力機構一樣，法外有法，那麼法還是法嗎？

乍一看，好像和外國的「共和」也沒什麼兩樣，但是中國只有一個黨，其他「黨派」、「團體」、「人士」什麼的主要都在政協，而且政協也得受共產黨領導。好像變魔術，繞來繞去卻還是羊頭狗肉。切糕改粽子，還是那一套。黨呢，說是「為人民服務」，實際上是「領導」你走「正路」。我在這裡所說的或許對許多讀者來說都是「老調重彈」，他們早已「久而不聞其臭」了。中國人的儒教血統使他們天生具有一種能夠與假惡醜「和平共處」的「五項原則」、或說「天性」。在中國人眼裡，美國西部片所鼓吹的那些嫉惡如仇的槍手都屬於天方夜譚，何況一般中國人連真槍都沒見過。

如果說「中華人民共和國」這個「羊頭」只是為了唬外國傻子的，賣的還是狗肉，那麼中國的國體的定義就是針對國內的：「人民民主專政」（the people's democratic dictatorship）！「民主」（democracy）是國家的「原則」（principles），其構成要件：一，任何一個成年公民都享有被選舉為代表的資格；二，政府允許並鼓勵公民有言論、宗教信仰、觀點、結社……的公民權，多數派要尊重少數派的權利；三，社團成員相互持平等、無差別的公民意識。中國能滿足一條嗎？

相比「民主」，中國倒是能滿足「專政」的定義。簡單說，「專政」就是「獨裁」，偉大領袖毛主席也如是說，因為各國字典上都這麼說。使用「專政」只是它比「獨裁」聽上去好一點，便於忽悠。「獨裁」意味著個人或少數人集團獨占並支配國家權利的政治形態。在這裡，統治者（ruler）具有絕對權力（absolute authority）。關鍵在於獨裁的主體，這屬於變魔術的技術活。「人民民主專政」聽上去是由「人民」來獨裁。你聽著不覺得彆扭？中國的所謂「道理」不是為了讓你理解，而是為了讓你相信，這也是儒法道的傳統。

民主的主體是多數，獨裁的主體是少數。把民主專政捆在一起需要一根猴皮筋，這根猴皮筋就是「人民」。為了給不在場的「人民」一個交代，「人民」成為了「名牌」：「人民幣」、「人民銀行」、「人民政府」、「人民警察」、「人民軍隊」、「人民公社」、「人民代表」、「人民日報」、「人民醫院」、「人民英雄」、「人民法院」、「人民大學」……這裡有一個魔術：「偷換概念」。就拿人民幣來說，好像「人民幣」就是日常用語中的「錢」，但是「錢」應該可以等價交換任何你需要的商品，但是「人民幣」卻不具有這種功能，它好像介乎於「錢」與「冥幣」之間。

總之，這一切都是要給人一個「為人民服務」的印象，就像新華門的影壁「為人民服務」不是朝裡而是朝外一樣。這也頗似中國領導人和外交部發言人一張口就代表十幾億中國人民，不過這些中國人裡，既沒有具體的我，當然也沒有具體的你。人民既是抵禦外敵的銅牆鐵壁，俗稱「炮灰」；也是共產黨的堅強後盾，俗稱「韭菜」。一切根據需要，這也是有中國特色的玩法。

「人民」本來就很抽象，卻還是個「中性」名詞，但是在中國，它還具有中華文化的傳統意義——與特殊階層相對立。平民、庶民、百姓、草民……都是「人民」的同義詞，無論出於貶義還是出於自謙。「人民」的上面還有皇帝和官府老爺，他們是不在「人民」之列的。荀子的「水能載舟，亦能覆舟」說的就是兩者的關係。看來政權更替的「輪迴」觀念古來有之。在中華文明裡，「人民」和政治權利是不沾邊的，除非造反。這也是現代中國不使用「公民」一詞的原因，因為「公民」意味著權利。「人民民主專政」玩的就是這套把戲：一個「圈套」，至少，文字遊戲。

人民「民主」還合乎邏輯，而人民「專政」就說不通了，因為「專政」的主體只能是少數，因而前者「民主」的主體同時還兼任了後者「專政」的對象！「人民民主專政」這個詞被當作「國體」寫入憲法，其風格像毛澤東所有的文字一樣：忽悠，或曰變魔術。主席和希特勒十分類似：頗具藝術氣質卻鮮有邏輯思維的能力。結果，掛的雖然是羊頭，賣的還是狗肉：人民還是專政、獨裁的對象。不知道這裡的邏輯關係主席是真不明白呢，還是假不明白？是犯了邏輯的錯誤呢，還是就是忽悠？有人認為主席早期是有民主意圖的，但是面對芸芸眾生的愚民不得不採用專政的手法。這也是一種忽悠，因為我們從主席對「民主」的理解中就能看出他的「初衷」。

總之，不管你如何解釋，把兩個相互矛盾的概念攢在一起就是成語「自相矛盾」，也是忽悠一個手法。忽悠的技巧之一就是大量使用「模糊概念」。這也充分顯示了制定者的知識水準和民族性格。其實道理很簡單：作為任何一個階級的專政都不可能體現民主精神，而民主精神卻與專政水火不相容。這就是真理，不管你如何欲蓋彌彰。要知「民主」和「專政」是如何統一在一起的，你只要調查一下無數因言獲罪的刑事犯和死刑犯就明白了。

如果「人民民主專政」這麼先進，世界上為什麼只有中國採用這種國體？說穿了，原因很簡單，就是因為這個「概念」自相矛盾！於是我也很奇怪：中國有這麼多「知識分子」，竟然沒有什麼人對此提出質疑！或者是因為不許質疑，因而不為人知？據說我們是模仿蘇聯老大哥，但是「CCCP」看上去並不矛盾。「Союз Советских Социалистических Республик」譯為「Union of Soviet Socialist Republics」、「蘇維埃社會主義共和國聯盟」。「союз」也可以譯為「同盟」或者「聯邦」，大概也是因此它現在已經解體了。關鍵是「советских」，它的詞根「совет」被譯成了「蘇維埃」！它的本意是「忠告」、「會議」、「理事會」、「委員會」、「議會」等，在「蘇聯」這個詞組裡指「council of workers」。

根據蘇維埃的歷史，「議會」或說「代表大會」的成員，即「勞動者」是由工人，後擴充為工人加士兵、再加農民、再加知識分子構成的。不管怎麼說，蘇聯雖然是一黨獨裁，但畢竟國體和政體是統一的，蘇維埃代表大會是國家權利的唯一象徵，這和中國有兩個最高機構「黨代會」和「人大」不同。大概是因為「議會」這個詞太資產階級，而中國人又搞不清或不想搞清「蘇維埃」的本意，為了便於忽悠，所以「蘇維埃」這個詞到了中國也就採取了音譯，進而變了味，就像中譯〈三套車〉一樣。據說「人民民主專政」這個詞最先由偉大領袖毛主席提出，並在《論人民民主專政》（一九四九年）中進行了自圓其說，之後寫入了憲法，成了國體。

前言中已經提到，在進行哲學思考之前必須經歷嚴格的概念與邏輯的基礎訓練，如果一個跳遠運動員的短跑成績太差，那麼他跳遠的成績一定也不怎麼樣。我們在這裡討論的並不是什麼深奧的哲學問題，而是最基本的哲學素養。據說毛主席酷愛游泳，為此還把中南海的游泳池據為己有，並且多次暢遊長江，但是毛主席的泳姿卻是中國傳統的「狗刨」，與正式比賽採用的四大泳姿毫不沾邊。當然對「游泳」的解釋因人而異，不過就此，我們能夠大概知道毛主席的所謂「游泳」是什麼意思。

通過將實體抽象，之後將其消滅的手法體現在幾乎所有中國的政治概念之中。這並非誇張，有興趣的讀者可以以此類推，如果還有思考能力，或許能做出學問。例如「階級」這一概念，無非也是魔術師自製的一個道具，為了消滅民主。根據「人民民主專政」：「第一章總綱：第一條：中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。」誰是工人階級？是否包括工廠的領導和技術人才？如果工人階級可以省略為「工」，那麼好像還應該有「農民階級」……為了避免「拉洋片」令讀者厭煩，這裡省略。

總之，這些中國獨創的模糊概念都是泥團，隨你怎麼捏，為了獨裁的正當性。「中華文明N千年」的精髓，按照毛主席四捨五入的說法，千條萬緒，歸根結底就是一句話：皇權統治。根據這個道理，高唱「中華文明」與讚美皇權統治是一回事！

相關書摘 ►《中國有哲學嗎？》：政客與學者以全民皆有的阿Q精神，合力創造出具有中國特色的「國學」

書籍介紹

本文摘錄自《中國有哲學嗎？：NO！中國只有為政治服務的漢字忽悠術！》，八旗文化出版

作者：張喚民

中國有真正的「哲學」嗎？

所謂的中國哲學與西方哲學在本質上哪裡不一樣？

如果中國哲學經不起科學推敲，那麼諸子百家思想究竟是什麼？

為什麼說孔子哲學不是哲學，儒家概念只是倫理學？

為何它又會演變成為政治服務的漢字忽悠術！？

「中國到底有沒有哲學？」回答是：「中國沒有科學意義上的哲學。」

但是，中國曾有過一些樸素的、原始的、零星的哲學思想，比方春秋戰國時期應該就算是「中國哲學」的萌芽時代，出現了公孫龍子、楊朱、墨子等人的思想，再之後要等到明代的王陽明，才又為中國這片野草叢生的哲學荒原，綻放出美麗的曇花。

孔子的思想完全不具備哲學邏輯？

知行合一的王陽明才是中國哲學的曇花一現！

那麼，為什麼引領中國思想潮流的儒家學說不算哲學？因為在孔子那裡，我們看不到古希臘的學風，比如辯論，以及為了證偽而提問。想要在孔子的「儒家思想」中尋找哲學就像大海撈針，自然，想要找到由這樣的概念構成的邏輯更是痴心妄想。

廣義來說，儒家的概念幾乎無不屬於倫理學範疇，即使有一些對「認識」或「本體」的討論，所使用的概念也都屬於神話語言或宗教語言。狹義地說，儒家的所謂「倫理學」一方面缺乏哲學的支撐，甚至泯滅哲學的精神，另一方面徹底無視倫理學的最基本原則。

儒家體系裡只有曇花一現的王陽明——心無外物，知行合一。然而在西方，「知行合一」屬於常識範疇，因為誠實是做人的基本條件；但是在中國，這卻是一個普遍而又嚴重、甚至無解的問題。在中國，從古至今、從上到下，你很難找出幾個真正能夠「知行合一」的人，王陽明或許算作一個，儘管他的「知」也不那麼徹底。中國的所謂知識分子說一套做一套，嘴上口口聲聲追求真理，行動卻顯示他們在踐踏真理——當然更多的是，他們連真理是怎麼一回事都搞不清楚。

儒家的倫理學不是哲學，是世界上最優秀的統治術！

所謂「中國當代哲學」只是對哲學概念的誤解、剽竊、篡改！

如果對中國所謂思想家的著述進行分類，大都屬於倫理學範疇，可稱之為哲學的鳳毛麟角、幾近於無。而且這些所謂倫理學範疇的著述基本上都建立在一個前提之上：一個先天的權力和財富的金字塔式的社會結構。中國的「知識」自古以來所扮演的角色就是為醜陋的現實進行華麗的包裝，為了瞞天過海，「謊而優則士」。

近代以來，特別是現代——也許是為了與世界接軌，或是為了推廣中華文明，也沒準就是為了騙錢——中國的一些學者拼命想為古漢語中的詞彙找到對應的西方哲學概念，於是中國古代不但有了邏輯學，還有了認識論……談何容易！一方面為科學的落伍而惶惶不可終日，一方面又大談中華五千年文明，東拼西湊生拉硬扯不斷為中華文明塗脂抹粉。

「新中國」成立以後就更沒有了哲學得以生存的土壤，一九四九年以後更加沒有哲學，只有馬克思主義儒法道。因為哲學的花朵只開放在自由思想的土地之上，如果非要談論，那麼只能談論所謂的「官方哲學」，而這個官方哲學又只是披上了一張「馬克思主義」羊皮的大中華傳統思想。所謂的「中國當代哲學」有的只是官方哲學對哲學概念的誤解、曲解、剽竊、篡改……為了某種不可明言的目的。

當「忽悠」深入中國人的基因，成為生存與思維的常態，

新中國所謂的「哲學」不過是馬克思主義融合儒法道的變形！

造成這種「中國現象」的原因是什麼？道理也很簡單：哲學的生長像植物一樣，需要適宜的土壤。因為中國沒有可以培育「天才」的種子生根發芽、產生系統的哲學思想的土壤。中國的歷史基本上是皇權統治的專制歷史，除了「官方哲學」（儒學和馬克思主義），任何有哲學思想的人都難以生存，敢於挑戰官方哲學就等於自取滅亡。官方哲學是皇權統治或中央集權的必然產物，也是扼殺想像力和創造力，甚至國家生命力的罪魁禍首！

另外一個原因是，中國的漢語不是科學語言，中國自古就是神話語言和宗教語言橫行的國家，科學語言對於中國人而言，好像性生活對於宦官，被徹底閹割！儒家思想用教條和歪理邪說徹底僵化了中國人的思考能力，其結果是完全失去了判斷真善美的可能。儒家本來僅有的一點「調和」、「中庸」的「善意」也已蕩然無存，剩下的只有無條件服從統治者的意志。而未經反思的、源自中國「最古老哲學著作」《易經》的道家思想使「忽悠」成為了生存常態、思維方式，從國到民。

因此，為什麼在中國歷史上，春秋戰國時代的諸子百家顯得光彩奪目？道理很簡單——自商鞅變法以後，中國再也沒有獨立思考的空間。在精神上，中國人成為了「閹人」，不論統治者，還是被統治者。不管你承認與否，中國人的DNA裡的自由精神已經被閹割了。至今我們還在懷戀未被閹割的少年時代，還在為兩千多年前的孔子、商鞅而感動不已，這就是明證！

也就是說——中國沒有哲學，只有倫理學；中國思想裡沒有哲學，只有出於統治目的的忽悠和欺騙。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰