《幻色闇倫敦》小說選摘：在各個倫敦之間移動的旅人，是需要付出代價的

文：V.E. 舒瓦（V. E. Schwab）

《幻色闇倫敦Ｉ：紅城魔法師》

I

凱爾穿著一件非常古怪的外套。

它不像尋常外套只有一面，也不是出人意表的雙面設計，而是有好幾面。當然了，這完全超乎常理。

每當他離開一個倫敦，步入下一個倫敦，第一件事就是脫下外套，內外翻轉一次，有時候兩次（或甚至三次），直到他需要的那面出現為止。外套並非每一面都符合時下潮流，不過都各有用途。有些專門避人耳目，而有些則用來脫穎而出。還有一面，沒什麼特殊功能，但他就是特別喜歡。

所以，凱爾穿越皇宮牆壁進入前廳時，他花了點時間穩住身體──在世界之間旅行，是需要付出代價的──然後才聳肩脫下那件紅色高領大衣，從右到左內外翻轉一次，它變成了一件簡單的黑色夾克。嗯，簡單卻不失優雅，綴有銀線和兩排閃亮的銀釦。他前往異國時會換上較為樸素的色調，免得冒犯當地皇室或引人注意，但這並不代表就得犧牲個人風格。

噢，國王啊。凱爾心想，邊扣上外套的鈕釦。他的思考方式和萊伊越來越像了。

他身後的牆壁還依稀可見旅程留下的模糊印記，宛如沙裡足跡，已經漸漸褪去。

他從未費心標記過這一側的門，單純是因為他從來不會沿著來路回去。溫莎與倫敦的距離實在遠得很不方便，凱爾在世界之間旅行時，只能從這個世界的某個地點，移動到另一個世界的對應地點。麻煩的是，紅倫敦那裡，並沒有距離城市一天行程的溫莎堡。其實，凱爾剛才穿越的是一位富紳家裡中庭的石牆，那位於一座名叫迪桑的小鎮。大致上來說，迪桑是個迷人的地方。

溫莎可就不是了。

對，是很壯觀沒錯，但並不討人喜歡。

牆邊有一道大理石平台，一如往常，已經擺好一盆水等著他。他洗淨血淋淋的手和那枚穿越用的銀幣，將連著硬幣的繩線重新戴回脖子上，硬幣則塞進衣領下方藏好。走廊那頭傳來移動的腳步聲、僕人與侍衛的低語。他特別從前廳進來，就是為了避開他們。凱爾很清楚攝政王子有多不喜歡他來拜訪，他最不想要的就是有觀眾在一旁打擾，這些閒雜人等無非就是將他的一言一行回報給攝政王子的耳目。

大理石平台與洗手盆上方掛著一面邊框鍍金的鏡子，凱爾迅速檢查自己的儀容──紅棕色的頭髮垂下來遮住一邊眼睛，他沒伸手撥開，不過倒是撫平了外套肩膀處的皺褶，這才踏入一扇門，去見接待他的主人。

房間溫暖得讓人窒息，分明是宜人的十月天，一扇扇窗戶卻緊緊關上，火爐裡熊熊燃燒的烈焰更讓房裡悶熱凝滯。

喬治三世坐在火爐旁，乾癟的軀體包裹在衣袍裡，顯得整個人更加瘦小，他膝頭擺著一盤沒碰過的茶。凱爾進來時，國王用力抓住椅子邊緣。

「是誰？」他頭也不轉地出聲喚道，「強盜嗎？還是鬼魂？」

「我不覺得鬼魂會回答您的問題喔，陛下。」凱爾說，報上自己的身分。

病懨懨的國王咧嘴而笑，露出一口爛牙，「凱爾大人，」他說，「你讓我等得好苦啊！」

「還沒一個月呢。」他說，踏步向前。

喬治國王瞇起瞎掉的眼睛，「我很確定比這還久哪。」

「我保證，絕對還沒超過一個月。」

「也許對你來說沒那麼久，」國王表示，「但是對瘋子和瞎子來說，時間流動的方式不太一樣。」

凱爾淡淡一笑，國王今天的狀況看來還不錯，真難得。他每次來，都不知道這次的國王陛下會是什麼樣子。上次凱爾來訪時，國王正在鬧脾氣，他幾乎無法安撫住老人家神經兮兮的情緒，差點就沒把訊息帶到，也許是因為如此，國王才感覺已經超過一個月了吧。

「也許是年份改了，」國王繼續說，「只有月份仍然相同。」

「啊，現在還是同一年沒錯。」

「是哪一年呢？」

凱爾蹙眉，「一八一九。」他說

喬治國王臉上掠過一道陰霾，不過卻只搖搖頭說：「時間。」彷彿這兩個字就是一切的罪魁禍首，「來，快坐下。」他又說，伸手對房間比劃著，「這裡某處一定還有別張椅子。」

其實沒有，房裡的東西少得出奇，而且凱爾很確定走廊上的門是從外頭解鎖和上鎖，不是從內側反鎖。

國王伸出一隻扭曲變形的手，他們把他的戒指都拔走了，免得他傷到自己，指甲也剪到簡直所剩無幾。

「我的信。」他說，那瞬間，凱爾瞥見了喬治國王的往日榮光。威風凜凜。

凱爾拍拍外套口袋，發現他忘了在換面前先把紙條拿出來了。他聳肩脫下夾克，暫時翻回紅色那面，在一層層皺褶裡翻找，挖出那個信封，把東西按進國王的手裡。國王愛惜地輕撫紙張，觸摸著蠟印火紋章──紅倫敦皇室的徽記，小金杯與旭日──然後湊近鼻子聞了聞。

「玫瑰花香。」他惆悵地說。

他指的其實是魔法的氣味。凱爾從沒注意到那股附著在他外套上、屬於紅倫敦的淡淡香氣，不過每當他旅行時，總有些人說他聞起來有鮮花的味道。有些人說是鬱金香、有些人說是葵百合、菊花、牡丹。對英格蘭的國王來說，一直都是玫瑰。凱爾很高興知道那是醉人的香氣，儘管他自己聞不到。他能聞得到灰倫敦的煙味和白倫敦的血腥氣，但對他而言，紅倫敦，聞起來一直都只是家的味道。

「幫我打開吧，」國王指示道，「小心別弄壞紋章了。」

凱爾依言拆信，把內容物拿出來，有史以來第一次，他很開心國王已經看不見，因此也不知道信件內容到底有多短。短短的三行。只是向病重的傀儡國王致敬的虛禮罷了。

「信是出自於我們的皇后之手。」凱爾解釋。

國王點點頭，「開始念吧，」他命令，擺出一副高高在上的尊容，跟他脆弱的軀體和顫巍巍的嗓音一點也不搭調，「開始念。」

凱爾吞了口口水，「喬治三世國王陛下，比鄰王座誠摯問候。」

皇后並沒提到他們是「紅」倫敦的統治者，或者來自「紅倫敦」（雖然河水散發的光芒四處瀰漫，的確將那座城市映照得猩紅一片），因為這不是她的世界觀。對她、對只住在一個倫敦的人們來說，並沒有區分的必要。當其中一個倫敦的統治者與另一名統治者交談時，他們只簡單稱呼對方為「別人」或「鄰居」，有時候（特別是白倫敦）還會用更不禮貌的字眼。

只有那少數幾個得以在各個倫敦之間移動的旅人，才有辦法分清楚。所以凱爾才根據失落的古老城市「黑倫敦」的名字，以顏色來命名剩下的其餘幾座都城。

灰色，給沒有魔法的城市。

紅色，給繁盛的帝國。

白色，給飢餓的世界。

事實上，每座城市跟彼此都有些許相似（而城市外的國度及更遙遠的地方則越來越不像）。它們為何都叫「倫敦」，始終是個謎，雖然眾所周知的理論是說，很久很久以前，世界之間的門扉尚未封起，而且除了統治者互相交換的信箋之外，還允許其他物品在其間往來，當時其中一座城市先選用了這個名字。至於一開始是哪一座城市率先佔據了這個名字，則沒有定論。

「希望您一切都還安好。」皇后的信繼續寫道，「也希望您的城市和我們這裡一樣風和日麗。」

凱爾停了下來，信件內容就這樣，除了署名之外什麼也沒有了。喬治國王絞著雙手。

「裡頭只寫了這些而已嗎？」他問。

凱爾遲疑了一會，「還有，」他說，摺起信紙，「這只是開頭。」

他清清喉嚨，開始在房間裡踱步，集中注意力，模仿起皇后的語調，「謝謝您問候我們家族，」她說，「我和國王很好，至於萊伊王子，他繼續讓眾人刮目相看，同時也惹得我們大發脾氣，兩者功力相當。不過至少他平安度過了這個月，沒摔斷脖子，也沒迎娶不合適的新娘。

全多虧了有凱爾，讓他一件傻事也沒做，不，兩件傻事都沒做。」

凱爾非常樂意再以皇后的口吻替自己美言幾句，但這時牆上的鐘敲了五下，凱爾低聲咒罵，他快遲到了。

「期待再次去信問候您。」他匆匆作結，「祝您一切稱心如意，身體安好。滿心關懷的，安恩斯皇后艾蜜拉陛下。」

凱爾等著國王說些什麼，不過他全盲雙眼流露的眼神堅定而遙遠，凱爾擔心他可能已經心不在焉了。他將摺起的信紙放在托盤上，本來快走到那面牆壁了，國王卻忽然出聲。

「我沒有信可以給她。」他喃喃自語。

「沒關係的。」凱爾輕聲說。國王已經很多年沒能寫信了，他曾努力試了好幾個月，羽毛筆混亂地拖曳過羊皮紙，也有好幾個月的時間，他要求凱爾聽寫，不過大多數時候，國王都直接口述訊息，而凱爾答應他絕對會牢牢記住。

「是這樣的，我沒有時間。」國王補充，企圖攀住最後一絲尊嚴，凱爾便由著他去。

「我懂的。」他說，「我會向皇室家族傳達您的問候之意。」

凱爾又轉身要走，但年老的國王又一次出聲喚他。

「等等，等等啊。」他說，「回來。」

凱爾再度停下腳步，眼睛回到時鐘上，遲到了，而且越來越遲。他在腦中想像攝政王子坐在聖詹姆士桌邊的模樣，緊抓著椅子，一副等得坐立難安的樣子。一想到這裡，凱爾不禁露出微笑，所以他轉過身走向國王，國王用笨拙的手指從長袍裡摸出了什麼東西。

那是枚硬幣。

「越來越淡了。」國王說，萎縮乾皺的雙手捧著薄薄的金屬片，彷彿那是什麼珍貴脆弱的寶貝。「我再也感覺不到魔法了，我聞不到。」

「陛下，硬幣就只是硬幣而已呀。」

「不算是，而且你明明就知道。」老國王咕噥抱怨，「把你口袋裡的東西掏出來。」

凱爾嘆氣，「您會害我惹上大麻煩。」

「少來，才不會呢。」國王說，「這是我們的小祕密。」

凱爾把手探進口袋中，他第一次來訪時，給過英格蘭的國王一枚硬幣，當作他來自何方的證明。關於其他倫敦的故事，只有君主知道，並傳給他們的繼承人，不過上一次有旅行者來訪，已經是很多年前的事了。當時，喬治國王看了眼前那名瘦削的男孩一眼，伸出一隻臃腫的手，凱爾在他掌心放了一枚硬幣。只是單單一枚林恩，外觀和灰色的先令十分相似，但中央刻的不是皇室臉孔，而是一顆紅星星。國王闔起手掌握住硬幣，湊到鼻子前嗅聞，深深吸進它的氣味，臉上隨即綻開微笑，把錢幣收進外套裡，歡迎凱爾進來。

從那天開始，每當凱爾來訪，國王都會堅稱他那枚硬幣上的魔法減弱了，要凱爾換另一個給他，新的一枚，而且必須是剛從口袋裡拿出來、摸起來暖暖的。凱爾每次都會再次聲明這是嚴格禁止的（的確是不行），但每次國王也都會堅持這是他們兩人的小祕密，而凱爾會一如往常地嘆口氣，從口袋裡掏出另一小片新鮮的金屬來給國王。

這時，他從國王手中拾起那枚舊林恩，替換了一枚新的，接著溫柔地闔起喬治扭曲的手指包裹住硬幣。

「沒錯，沒錯。」垂垂老矣的國王對著掌中的硬幣輕聲哄道。

「您多保重。」凱爾說，轉身離去。

「沒錯，沒錯。」國王說，注意力已經漸漸渙散，遠離這個世界，也遠離他的訪客。

房間角落有一道拉起的簾幕，凱爾將厚重的布料往旁邊拉時，壁紙花紋之間露出一個符號。那只是個被一條直線一分為二的簡單圓圈，他一個月前用鮮血畫的。另外一座皇宮的另外一間房裡的另外一堵牆上，也留有相同的記號。它們就像同一扇門扉兩側的門把。

凱爾的鮮血，搭配那個記號，可以讓他在世界之間移動。他不用特別指明是要去哪個地方，因為不管他在哪裡，都會移動到另一個世界的對應地點。而如果想在同一個世界的兩個地方之間移動。門的兩邊必須標示有完全一模一樣的記號。一模一樣，不能有絲毫差池。這是凱爾學到的慘痛教訓。

他上一次來訪時留在牆上的印記還很清楚，唯獨邊緣有點糊，沒辦法，必須再重新來過了。

他捲起袖子，拿出一把原本固定在前臂內側的刀子。那把刀很漂亮，算得上是藝術品，從尖端到手柄都銀閃閃的。還刻有凱爾的姓名縮寫：「K」和「L」。

來自另一段人生的唯一信物。

一段陌生的人生。或至少，一段他不記得的人生。

凱爾用刀鋒對準前臂外側，他今天已經劃過一條線了，為的是打開讓他來到這個遙遠國度的門。現在他得再劃一道。他的血是飽滿的寶石紅，迅速聚積滿溢，他將刀子收回刀鞘內，用手指沾沾傷口，伸手在牆壁上重新畫了圓圈和貫穿中心的線條。凱爾放下衣袖蓋過傷口，等他回到家後，再來照料那些傷痕。他回頭瞥了胡言亂語的國王最後一眼，然後才伸出手掌，平貼向牆上的記號。

它迴盪著魔法。

「艾斯塔森。」他說。傳送。

花紋壁紙漣漪盪漾，柔和軟化，屈服於他的碰觸之下，凱爾踏步穿越。

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書籍介紹

本文摘錄自《幻色闇倫敦（三部曲套書）》，臉譜文化

作者：V.E. 舒瓦（V. E. Schwab）

譯者：林欣璇

【作者介紹】

V.E. 舒瓦（V. E. Schwab），暢銷奇幻小說家，被英國《獨立報》譽為《霍爾的移動城堡》原著作者黛安娜・韋恩・瓊斯的繼承人，並讚賞她在不同風格、文類與筆調之間的巧妙轉換具有尼爾‧蓋曼的風範。她也堪稱好萊塢的繆思女神，自出道以來幾乎本本作品都售出影視版權。《幻色闇倫敦》是她至今最具代表性的作品。相關著作：《幻色闇倫敦III：黑影之王》《幻色闇倫敦II：灰霧盜賊》《幻色闇倫敦I：紅城魔法師》

【本書特色】

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Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航