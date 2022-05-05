懷孕不能染燙髮、泡溫泉？范雲批「孕婦手冊」造成媽媽恐慌，要求衛福部改版

立委范雲今（5）日於立法院舉辦母親節記者會。邀集身為媽媽的眼球中央電視台製作人動眼神經，婦產科醫師烏烏醫師、陳鈺萍醫師，以及生育改革行動聯盟、勵馨基金會，一同針對「孕婦手冊」提出三大訴求，要求衛福部以使用者需求為中心進行改版，提供孕婦及其伴侶家人支持，而非造成恐慌與恐懼。

范雲：孕婦手冊反造成孕婦壓力恐慌，還有很多錯誤資訊

范雲指出，每位孕婦在懷孕8週時，都會收到衛福部發放的「孕婦衛教手冊」和「孕婦健康手冊」，手冊本應增強孕婦在懷孕過程中的知識與能力，結果竟有不少錯誤資訊、刻板印象，彷彿是用醫學包裝的「現代版懷孕民俗禁忌」。

范雲說明，社會對於「媽媽」角色有許多期待，也常常造成壓力；而且是從懷孕開始，壓力就排山倒海而來，對孕婦各種看似關心實則限制的建議，例如不能染燙髮、不能泡溫泉、不要搬重物，種種指手畫腳讓孕婦承受更多壓力又無所適從；而這些建議就出現在政府發的手冊內。

去年成為媽媽的眼球中央電視台製作人動眼神經分享自身經驗表示，「孕婦手冊」是具有權威性的認證物品，應成為媽媽的後盾，而非加重母職枷鎖。手冊應以專業背書，讓孕婦跟長輩溝通，不用受網路真假難辨資訊困擾；像說明產檢內容讓孕婦理解抽血數據的意義，減少不必要檢測，更不用上網問診；且設想孕期各階段的可能狀況來提供資訊，「一小段如何調適生活重大轉變與心境的文字與可尋求的資源管道，絕對比勾選最近心情是否有低落來要有用」。

婦產科烏烏醫師表示，許多找她產檢的孕婦都說，這根本是恐慌手冊；對孕婦有許多生活限制，卻含糊不清、前後矛盾、甚至缺乏根據例如：不能泡溫泉、染燙頭髮；不能搬重物，卻要維持肌力，不然生產無法用力。

事實上，日本溫泉法早有修訂可以泡溫泉；美國婦產科醫學也申明孕婦可以染燙頭髮；孕期重量訓練只要姿勢正確，對孕婦健康更是有利無害。烏烏醫師強調，統計早已指出「早產」最好發的原因是「不明」，根本難以預防，手冊卻列了一堆早產原因，包括情緒焦躁不安、感冒、工作過度，甚至還有未婚懷孕；不但強化錯誤的刻板印象，更變相導致許多早產的媽媽非常自責。

還有產後照顧的章節，除了哺育母乳育兒以外，對媽媽的關註僅限於多收縮腹部，恢復身材，對產後常見的漏尿、腰痠背痛、媽媽手卻隻字未提。

生育改革行動聯盟諶淑婷理事長指出，根據聯盟去（2021）年進行的調查，多數使用過孕婦手冊的女性都認為其「產前參考價值低、產後也不可能再閱讀」。諶淑婷認為，生產是全家人的事，不是只有「生孩子那一天」，也不是只有「媽媽一個人」。

但現行手冊內容集中於孕婦各種檢查資料，沒有生產知識、待產細節與多元生家方式與助產資源；伴侶篇幅比例極少，缺乏陪產教育、家務打理、學習新生兒照顧、加強心理支持等部分，而且現行手冊對親職角色轉換著墨過少，應該加入產後憂鬱的病徵、新生兒照顧指引：如何安撫嬰兒、判斷寶寶是否生病、用舒服省力的抱姿避免媽媽手等內容。諶淑婷說表示，沒有人天生就會當父母，手冊應給爸媽足夠教育、資訊及鼓勵，讓生產可以成為整個家庭共同的經驗、強化彼此感情連結，減少生產與育兒的焦慮。

范雲強調，從政府帶頭改變這個風氣，就從孕婦手冊全面改版開始；應透過正確且充足的資訊，消除流傳民間的刻板印象與懷孕假消息，成為媽媽的支持而不是恐慌來源。對於手冊改版也提出三大訴求：

孕婦手冊不該是「恐慌手冊」：應提供正確資訊，而非錯誤的刻板印象與壓力。 孕婦手冊不該只有「孕婦產檢蓋章」：應具備更完整的產前教育，包括：多元生產方式選擇、伴侶角色、育兒知能、親職準備等。 孕婦手冊不該只給「一種孕婦」：應詳列各種可能狀況如：流產、早產、年輕媽媽或高齡產婦等，所需的多元關懷內容及支持資源。

婦產科醫師、也是好孕工作室負責人的陳鈺萍醫師則表示，這6年來，她取經丹麥，建立完整的「助產師與醫師共同照護」模式。助產師，是陪伴產家渡過孕產階段的重要專業，也是持續照護的重要角色。透過產前課程，產家們可以得到充分的生產知識，訂出生產計畫，這是現行孕婦手冊缺乏的重要資源。

現有「勾選式簡略的生產計畫」對產家沒有實質幫助，非常可惜。在醫療以外，融入營養師、運動健護教練、中醫師、芳療師等多元專業，一起給予產家支持與陪伴，醞釀一場充滿愛的生產派對，才會讓女性「敢生」、「好生」，生產本該無傷，每個人都值得更好的對待。

勵馨基金會的陳韻淇督導以長期服務未成年懷孕的經驗為例，指出政府、社會常常把未成年懷孕視為問題，忽略了他們的需求，以及這背後是因為性教育、情感教育不足。她呼籲，在平等且自由的社會裡，應該要看到懷孕女性的多元樣貌，政府制定政策措施時，也應該思考相關的資源是不是真的能送到需要的人身上，讓不管是預期懷孕或非預期懷孕的女性，都能得到支持，資源更有效被使用。

立委范雲最後總結，過去國健署雖有持續改版，但諮詢專家以醫療界居多、改版也偏向醫療導向，缺少社會心理層面、也缺乏支持及資源提供，「孕婦是一個人，不是生產的機器；拿到孕婦手冊，應該要開心，而不是恐慌」要求國健署審慎評估，以使用者需求為中心，仔細進行手冊改版，邀請孕婦及其伴侶家人、相關團體，提供意見、參與改版過程，讓手冊真正成為孕婦的支持。

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核稿編輯：翁世航