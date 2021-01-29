涉貪立委最後1位蘇震清過年前獲保仍堅稱清白，一次看SOGO案關係人最新狀況

＊首圖為蘇震清日前在立法院受訪照片。



台北地院審理立委集體貪汙案，檢調去年7月31日啟動偵查，陳超明、廖國棟、蘇震清3名立委羈押禁見，陳、廖分別在去年12月4日、本月15日獲准以500萬元、1000萬元交保，蘇震清今（29）日也跟進交保，保金1000萬，並限制住居、出境和出海。蘇震清和其辦公室主任余學洋兩人在偵訊過程中始終未認罪，強調自己的清白。

前太流公司董事長李恆隆涉嫌透過中間人、是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

蘇震清繼廖國棟之後，同獲1000萬交保

《中央社》報導，民主進步黨籍立委蘇震清被控收受李恆隆賄款遭訴，自去年8月間被羈押禁見至今。台北地方法院今天開庭，裁定蘇震清新台幣1000萬元交保，並限制住居、出境、出海。同案羈押中的蘇震清辦公室主任余學洋，北院裁定150萬元交保，並限制住居、出境、出海。

台北地檢署認定，蘇震清自民國101年8月15日起至104年12月18日止，多次收受李恆隆的現金或支票共2580萬元。李恆隆另自103年6月5日起至108年11月7日止，交付現金或支票共計124萬元賄款給余學洋。

檢察官去年8月間聲押禁見蘇震清獲准，去年9月間依《貪污治罪條例》起訴蘇震清等人。案件移審北院後，合議庭依憲法增修條文函詢立法院許可後，裁定蘇震清羈押禁見3個月。合議庭去年12月間再度函詢立院許可後，裁定延押2個月。

《聯合報》報導，合議庭審酌是否延長羈押時，蘇震清說，他是民選立委，與選民訂有契約，所以不會逃亡，蘇說個人有些感觸想說，稱自己平常借錢給朋友，但會還錢的朋友卻很少，所以一直在周轉、調度，因目前還在與人借貸度日，盼如能獲准交保，保金以500萬元為宜。

蘇震清說，交保後可以每周一晚上10點以前去屏東分局民和派出所報到，因選民服務的範圍很大，南至墾丁佳樂水風景區，車程難以控制，希望報到時間可彈性到晚上12點，另外對於限制住居、限制出境、出海則無意見。

蘇震清一直都否認犯罪，並在看守所終絕食抗議，其屏東選區的鄉親甚至包車北上力挺，其妻子與律師也對外召開記者會指出審理調查過程有所不公。

廖國棟兩週前已交保

而國民黨籍立委廖國棟則是在稍早本月15日已獲交保。《中央社》報導，台北地檢署查出，廖國棟涉嫌收賄790萬元，檢察官偵查期間聲押禁見獲准，去年9月間依貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌起訴廖國棟等人。案件移審北院後，合議庭依憲法增修條文函詢立法院許可後，裁定廖國棟羈押禁見3個月。由於羈押期限將至，合議庭去年12月間再度函詢立院許可後，裁定廖國棟自去年12月21日延長羈押2個月，並禁止接見通信。

《中央社》報導，廖國棟兒子原訂去年9月20日辦理結婚典禮，但因廖國棟遭羈押，婚禮延期到今年1月31日。廖國棟在去年羈押庭時，曾提及希望交保出席兒子婚禮，但當時法官仍裁定延押。

北院裁定指出，依共同被告丁復華、李恆隆、郭克銘等相關證人證詞，以及通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、監視器畫面及帳冊資料等相關證據，足認廖國棟涉犯貪污治罪條例職務上行為收受賄賂罪的犯罪嫌疑重大。

合議庭認為，廖國棟所犯為最輕本刑有期徒刑5年以上重罪，雖然否認犯罪，但已交互詰問程序完畢，雖然羈押原因仍然存在，審酌犯罪情節、比例原則及訴訟進行程度，應已無繼續羈押的必要。

涉案人 涉嫌收賄金額 交保金額 蘇震清（立委） 2580萬 否認犯罪，1000萬交保 廖國棟（立委） 790萬 否認犯罪，1000萬交保 陳超明（立委） 100萬 否認犯罪，500萬交保 徐永明（前立委） 僅有期約，並未正式交付金錢 否認犯罪，80萬交保 余學洋（立委辦公室主任） 124萬 否認犯罪，150萬交保 丁復華（立委辦公室主任） 180萬 認罪求減刑，50萬交保 梁文一（立委辦公室主任） 50萬 否認犯罪，150萬交保 李恆隆（行賄者） 認罪轉當污點證人，1000萬交保 郭克銘（白手套） 全部認罪，100萬交保

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範