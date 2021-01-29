中國反制英方、不承認BNO作為港人旅行證件和身份證明，有甚麼實質影響？

英國今（29）日宣布實施英國 國民（海外）護照 （BNO）新簽證政策 計劃 ，並允許網上登記。 根據計劃，擁有BNO的港人簽證獲批後，可以前往英國生活，讀書或工作5年後可以申請定居。 中國 外交部發言人趙立堅同日在例行記者會上，再次表明強烈憤慨和堅決反對，並宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明。

英國放寬BNO申請及相關入籍資格，中國強烈不滿

英國政府因應香港政治局勢，於2020年12月22日公布，持有BNO的港人2021年1月31日起可申請居英簽證，簽證數目將不設上限。同時，英國內政部預計，未來5年將有逾100萬港人可移民英國，當中首年就估計有50萬人。而英國今日也宣布，將於31日起實施BNO簽證政策，合資格人士當日起可以於網上登記，預約到位於北角的簽證申請中心，提供指紋及照片辦理相關手續。另外，自2月23日開始，合資格者可以透過手機程式提出申請簽證。

中國駐英國大使館今日隨即斥責英國嚴重違背承諾，發言人指中方敦促英方立即糾正錯誤，否則必然是「搬起石頭砸自己的腳」。而於下午， 外交部發言人趙立堅在記者會上再次表明不滿，並宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，並保留採取進一步措施的權利。

《香港01》報導，外交部發言人趙立堅斥英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，「英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。」他強調，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO，此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政、嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

中方反制措施影響力未明

英國因應香港主權移交的問題，在1987年7月1日起開始簽發BNO予香港居民，使他們具有英國海外國民身分的護照，但並他們不會因而成為英國公民。據估計，擁有BNO的香港居民約有344萬人。

香港居民可以以回鄉證進入中國大陸，而若要前往外地，香港居民也可選擇「特區護照」。中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，暫時未見得對香港居民有即時影響。

然而，香港行政會議成員葉劉淑儀日前曾提出，北京可透過人大釋法，撤銷持BNO港人的中國國籍，也可令他們失去香港永久居民身分，需要在港重新住滿7年才取回永久居民身分。北京現時的舉動，未知會否有進一步措施，令擁有BNO的港人需作抉擇。

責任編輯：Alex

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