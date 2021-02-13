《幻色闇倫敦》小說選摘：殿下，您知道黑倫敦和您這個倫敦有什麼共通點嗎？

文：V.E. 舒瓦（V. E. Schwab）

《幻色闇倫敦ＩＩ：灰霧盜賊》

II

在這一步與下一步之間，陰沉的溫莎化為優雅的聖詹姆士。悶滯的小房間也幡然變成亮麗的織錦壁畫與擦得晶亮的銀器，瘋子老國王的喃喃自語消逝了，由凝重的靜寂取而代之。一名男子默默坐在一張裝飾華麗的桌子盡頭，抓著裝滿葡萄酒的高腳杯，看起來十分惱怒。

「你遲到了。」攝政王子表示。

「抱歉。」凱爾說，對他行了個半調子的鞠躬禮，「我正在辦件差事。」

「我以為我才是你的差事，凱爾大人。」

凱爾直起身，「殿下，我收到的命令，指示我要先去見國王。」

「我希望你不要太縱著他。」攝政王子輕蔑地揮揮手，他名叫喬治（凱爾覺得灰倫敦這個子從父名的習慣實在很沒必要，又令人困惑。），「你把他惹得整個人很興奮。」

「那是壞事嗎？」凱爾問。

「是的，對他不好，他等等就會開始發狂，爬到桌上跳舞，胡言亂語說著魔法和其他倫敦什麼的。你這次又變了什麼把戲給他？說服他相信自己會飛嗎？」

這種錯誤，凱爾只犯過一次。事發後他再來拜訪時，發現英格蘭的國王差點就這樣從他房間的窗戶走出去。是位於三樓的窗戶。「我保證，我什麼也沒示範。」

喬治王子捏捏鼻樑，「他沒辦法像從前那樣控制自己的舌頭，老愛亂說話，所以才讓他足不出房。」

「就是把他拘禁在房間裡的意思囉？」

喬治王子的手撫過桌子鍍金的邊緣，「溫莎算是很體面的地方了。」

體面的監獄還是監獄。凱爾心想。從外套口袋裡抽出第二封信。「您的信件。」

王子讀信時，硬是要凱爾站在一旁乾等（他從沒評論過紙張聞起來有花香），看完後，他從自己的外套口袋中抽出寫到一半的回覆，開始著手完成。他的動作慢條斯理，顯然是故意想激怒凱爾，不過他不介意，反而自得其樂，手指在鍍金桌緣輪番敲著，每次從小指輪到食指時，房間眾多蠟燭中就會有一根隨之熄滅。

「可能是有風颳進來。」攝政王子將手中的羽毛筆抓得更緊時，凱爾心不在焉地說。等他寫完信箋時，已經弄壞了兩支筆，還因此惱羞成怒，凱爾卻覺得自己的心情大幅改善許多。

他伸手想接過信，但攝政王子沒主動交出，反而用手一按桌面，站起身來。「我坐得筋骨都僵了。陪我走走。」

凱爾不太喜歡這個主意，但總不好空手離開，也只能從命。出發之前，他悄悄從桌上摸走了最後一根壞掉的羽毛筆。

「你會直接回去嗎？」王子問，領著凱爾穿越走廊來到簾幕後方一道暗門前。

「快了。」凱爾在他身後回答，與他保持一個箭步的距離。走廊上，有兩名皇家侍衛加入他們的行列，正像影子一樣安靜無聲地尾隨在後。凱爾感覺得出他們緊盯著自己，他想知道他們到底知道多少關於這名客人的事。一直以來，皇室成員知情是理所當然，至於服侍他們的人聽說了多少，就取決於他們的口風有多緊了。

「我以為你只有我這件差事要辦。」王子說。

「我很喜歡你們的城市。」凱爾輕描淡寫地回答，「我的工作很累人，想去走走，呼吸點新鮮空氣後再動身回去。」

攝政王子的嘴巴抿成一條陰鬱的細線，「城裡的空氣，恐怕不像鄉下那麼新鮮。你們是怎麼稱呼我們這裡的……灰倫敦？這年頭，這麼叫還算頗為貼切。留下來吃晚餐吧。」王子說的每句話幾乎都以句點結尾。就算是問句聽起來也像一道命令。萊伊也是這副德性，凱爾心想，

大概就是從沒遭人拒絕過的後遺症。

「你在這裡會比較舒適。」王子繼續咄咄逼人，「我幫你準備點酒，找人陪陪你，讓你恢復精神吧。」

這似乎是個很慷慨的提議，不過攝政王子做的事向來不是單純的慷慨之舉。

「我不能久留。」凱爾說。

「我得堅持。桌子都已經擺好了。」

還有誰要來？凱爾納悶。王子到底想要什麼？拿他來炫耀？凱爾一直懷疑這是他打的算盤。對這位年紀較輕的喬治來說，魔法的奧祕複雜而難解，他比較喜歡奇觀。儘管攝政王子有諸多缺點，卻不是個傻子，只有傻子才會給凱爾這種人出風頭的機會。很久很久以前，灰倫敦就已經遺忘了魔法。凱爾不想提醒他們魔法為何物。

「殿下，感謝您的盛情邀約。但我還是當個低調的幽靈比較好，別讓我引人注意。」凱爾微微歪頭，遮住雙眼的紅銅色髮絲散開來，不僅露出湛藍的左眼，漆黑的右眼也清楚可見，填滿整個眼眶的純黑，四周沒有眼白的黑色瞳仁。那隻眼睛沒有半點人類的氣息，是全然的魔法。血魔法師的印記。安塔拉的印記。

凱爾心滿意足地品味喬治王子試著想與自己對視時的眼神：謹慎、不安……還有恐懼。

「殿下，您知道為什麼我們的世界之間無法相通嗎？」他不等王子回答就繼續說下去，「那是為了要保護你們的安全。話說呢，很久很久以前，世界之間是可以相通的。當時你們的世界和我的世界之間還有許多門，只要擁有一丁點法力，任何人都可以輕鬆穿越。魔法本身也可以穿越。而魔法這東西有個特性，」凱爾繼續說，「它喜歡心智堅定者，也獵食意志軟弱的人。其中一個世界失控了。那裡的人們吞噬著魔法，而魔法也吞噬著他們，到了最後，他們的身體、心智、靈魂全都一點也不剩。」

「黑倫敦。」喬治王子輕聲說。

凱爾點點頭，那座城市的色彩並不是他給的。每個人──或至少紅倫敦及白倫敦的每個人，以及灰倫敦裡少數知情的幾個人──都知道黑倫敦的傳說。那是床邊故事。既是童話，也是警告。關於曾經存在的城市──曾經存在的一整個世界。

「殿下，您知道黑倫敦和您這個倫敦有什麼共通點嗎？」喬治王子瞇起眼睛，但是沒有出言打斷，「這兩個倫敦，都不懂得節制，」凱爾說，「這兩個倫敦，都渴望著力量。您的倫敦還存在的唯一原因，完全是因為它與其他世界隔絕，所以才學會了遺忘。您不會想要它記起來的。」凱爾沒說的是：黑倫敦的血脈裡蘊含著大量魔法，灰倫敦卻幾乎沒有一絲半毫。他只是想讓喬治好好記住這點，而看來也成功了。這次他伸手拿信時，攝政王子並沒有拒絕或反抗。

凱爾把羊皮紙和他順手摸走的羽毛筆一起收入口袋裡。

「一如往常，感謝您的盛情邀約。」他說，朝王子行了個誇張的鞠躬禮。

攝政王子一彈指，一名侍衛應聲而至，「護送凱爾大人到他要去的地方。」之後便沒再多說什麼，轉身大步離去。

皇家侍衛送凱爾走到公園邊緣後就離開了。聖詹姆士宮在他身後巍峨聳立。眼前就是灰倫敦。他深吸一口氣，嚐到空氣中煤煙的味道。儘管歸心似箭，他仍有些雜務要辦，而且在應付了老國王的瘋病以及王子的咄咄逼人之後，感覺該喝一杯。他拍拍袖子，豎直衣領，朝市中心走去。

他任由雙腿領著他穿越聖詹姆士公園，沿著河邊一條悠閒的泥濘小徑前進。正值日落時分，空氣雖不是太新鮮，但至少清冽，秋天微風吹動他黑外套的邊緣。他來到一座橫跨小溪的木製便橋前，過橋時，靴子發出柔軟的聲響。凱爾在拱橋的最高處停下腳步，身後是燈籠點亮的白金漢宮，眼前則是泰晤士河。河水在木板下方緩緩流動，他將手肘靠在欄杆上，低頭盯著水面，他心不在焉地動動手指時，水流停止了，在他身下變得和鏡面一樣平滑。

他打量著自己的倒影。

「你是有那麼英俊嗎？」萊伊每次撞見凱爾在照鏡子時老愛這麼說。

「我看自己看不膩。」凱爾會如此回答，雖然他不真的是在看自己──至少不是在看全部的自己──而是在凝視他的眼睛。右眼。就算在魔法昌盛的紅倫敦，這隻眼睛也讓他格格不入。總讓他感覺自己像個外人。

凱爾右邊傳來一陣銀鈴般的笑聲，接著是一聲低吼，還有其他比較分辨不出的噪音，他緊繃的手放鬆下來，下方水流又開始汩汩流動。他繼續往前走，直到公園化為倫敦的街道，接著是西敏寺的巍峨身影。凱爾每次看見那座修道院，總覺得備感親切。他對它點點頭，彷彿在對多年老友打招呼。儘管這座城市滿是煤渣和塵土，而且凌亂又窮困，卻有某種紅倫敦沒有的特質：對於改變的堅決抵抗。它懂得欣賞堅忍的事物，也欣賞創造出堅忍事物的那股決心。

這座修道院是花了幾年的時間才建造起來的？它還能再屹立多少年？在紅倫敦，品味風格就與四季更迭一樣善變，於是，建築也隨之拔地而起又拆除，隨後再以不同的形態出現。魔法讓事情簡單很多。有時候，凱爾心想，它反而讓事情變得太過簡單了。

在家中睡覺時，有幾個夜晚，他醒來後都覺得自己身在陌生異地。

但是在這裡，西敏寺自始至終都矗立於此，等著迎接他。

他經過那座高聳的石造建築，穿越馬車絡繹不絕的大街小巷，拐入一條彎過西敏寺西側綠地的小路，兩旁的石牆覆滿青苔。小徑越來越窄，最終停在盡頭的一座酒館前。

凱爾也跟著駐足，聳肩脫下外套，從右到左翻了一次，把綴著銀釦的黑布料換成比較樸素的街頭風格：一件下襬脫線、手肘處也有磨損的棕色高領夾克。他拍拍口袋，滿意自己所作的準備之後，這才走進門去。

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書籍介紹

本文摘錄自《幻色闇倫敦（三部曲套書）》，臉譜文化

作者：V.E. 舒瓦（V. E. Schwab）

譯者：林欣璇

【作者介紹】

V.E. 舒瓦（V. E. Schwab），暢銷奇幻小說家，被英國《獨立報》譽為《霍爾的移動城堡》原著作者黛安娜・韋恩・瓊斯的繼承人，並讚賞她在不同風格、文類與筆調之間的巧妙轉換具有尼爾‧蓋曼的風範。她也堪稱好萊塢的繆思女神，自出道以來幾乎本本作品都售出影視版權。《幻色闇倫敦》是她至今最具代表性的作品。相關著作：《幻色闇倫敦III：黑影之王》《幻色闇倫敦II：灰霧盜賊》《幻色闇倫敦I：紅城魔法師》

【本書特色】

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Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航