【東南亞週報】越共十三大登場｜印度捐疫苗抵緬甸接種計畫啟動｜大馬與澳洲建立全面戰略夥伴關係

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第103期，為讀者挑選2021年1月23日至1月29日期間，有關越南、緬甸、馬來西亞、菲律賓、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

越南｜越共十三大登場 傳阮富仲破例將連任總書記

越南共產黨第13次全國代表大會（13大），於1月25日至2月2日在河內召開，聚集1587名代表，會中將選出下一個5年的越共中央總書記、越南國家主席、總理和國會主席。

阮富仲現年76歲，是現任越共總書記兼國家主席；總理是阮春福，國會主席為阮氏金銀。外傳阮富仲有望打破黨章規定的兩任限制，第二度連任總書記。路透社報導在27日時越南官媒越通社發布文章指出阮富仲被提名為總書記，但隨後將提名消息編輯移除。

該篇文章引述中央委員會成員Hau A Lenh說法，表示已提名能幹的下一屆委員，以及阮富仲被提名一事，更提到總書記與國家主席為特殊案例，可不受年齡限制，隨後官媒將這段內容移除。

阮富仲在2019年曾因身體不適住院，是否因健康因素換人接班引發各界關注。越共曾發表聲明表示65歲以上的中央委員不得連任與出任黨中央職務，但也有例外。外傳除了阮富仲留任外，現年67歲的阮春福也有望接下國家主席一職。

除了選出領導階層的四大支柱外，13大也將擬定未來經濟發展目標。越南設下在2025年成為工業化發展中國家、2030年轉變為所得中等偏上的已開發國家，並在2045年躋身高所得國家之群；持續深化改革，維持快速穩定的經濟成長。

Photo Credit：AP / 達志影像 越共總書記阮富仲在越共十三大會議致辭

緬甸｜印度捐贈疫苗 緬甸啟動接種計畫

首批由印度捐贈的150萬劑「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）肺炎疫苗1月22日運抵緬甸，足夠供應75萬人施打，緬甸當局也隨之在27日啟動疫苗接種計畫，第一線醫護人員率先接種。

印度近期積極在區域內推動疫苗外交，善用其擁有全球最大疫苗製造商「印度血清研究所」（Serum Institute of India）的優勢，大量生產並無償捐贈由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）合作研發的疫苗，現已陸續輸出至馬爾地夫、不丹、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸等國，力圖拉攏鄰國，抗衡中國逐漸擴大的影響力。

印度駐緬大使Saurabh Kumar不僅親赴仰光機場見證150萬劑疫苗順利運抵，更稱「這是印度送給緬甸的禮物」。緬甸當局也隨之啟動疫苗接種計畫，首批針對11萬名前線醫護人員與1萬名醫務志願工作者，盼降低感染率、減輕醫護人員壓力；其次則將擴及重要政府官員、國會議員、及65歲以上年長者，分別訂於1月29日及2月5日施打。

緬甸正對抗第二波疫情，累積確診超過13萬8000例、死亡人數3000名，國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）呼籲民眾謹守防疫規定，切勿因疫苗接種計畫啟動而鬆懈。

Photo Credit：AP/達志影像 1月27日，就在印度提供第一批疫苗後的五天，緬甸的醫療工作者成為該國第一批接種疫苗的人，而緬甸領導人翁山蘇姬也赴醫院視察接種的過程。

馬來西亞｜馬來西亞與澳洲建立全面戰略夥伴關係

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1月27日進行視訊會議，雙方同意深化合作，將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）。

馬來西亞與澳洲的全面戰略夥伴關係將以經濟繁榮、社會與科技、國防與區域安全等三大支柱為基礎，為確保有效落實並持續深化合作，兩國領袖除簽署詳列各項具體倡議的行動計畫外，也同意將年度領袖會議常態化。根據聯合聲明，雙方主要就戰略層面的協商與合作交換意見，包括供應鏈穩定與否牽涉的經濟安全議題、多邊架構如東協（ASEAN）在區域穩定扮演的角色、對抗新冠肺炎疫情本身及相關衝擊的援助措施等。

除鞏固既有合作領域之外，雙方也進一步探討數位經濟、農業與糧食安全、天災與公共衛生危機應變、科技創新、青年賦權等面向。對此，馬來西亞首相辦公室譽之為雙邊關係「非常重要且歷史性的里程碑」，展現兩國欲在雙邊及多邊架構下持續強化各領域合作的承諾與決心；澳洲總理也盛讚這是「重要的一步」，與雙方長期夥伴關係的深度、廣度、甚至是兩國在區域安全與繁榮的共同利益相稱。

馬來西亞與澳洲1955年建交，2015年建立戰略夥伴關係，2021年進一步提升至全面戰略夥伴關係。目前除澳洲之外，僅中國與馬來西亞存有全面戰略夥伴關係。

Photo Credit：慕尤丁臉書 澳洲總理莫里森與馬來西亞首相慕尤丁舉行視訊會議。

菲律賓｜一帶一路受挫？菲取消中資企業得標資格

由中國交通建設集團和菲律賓MacroAsia公司共同得標的「一帶一路」建設桑格利角國際機場工程，本週傳出得標資格被取消，引發外界關注。

位於甲米地省（Cative）的桑格利角國際機場（ Sangley Point International Airport）建設工程，擬將原本作為國內飛航使用的機場擴建，以舒緩馬尼拉的交通需求。在2019年由菲國MacroAsia公司和中國交通建設集團有限公司（China Communications Construction）得標，工程造價100億美金（約3,000億台幣），是杜特蒂上台後中資參與最高金額的投資標案。

MacroAsia在本週宣布得標資格被取消，股價隨即下跌19%。甲米地省長雷穆拉（Juanito Victor Remulla）表示，得標者提交的標案文件中有多處不足，像是未提供合資協議，顯示中國交通建設集團未全心投入這項工程，因此取消得標資格。

中交建是中國「一帶一路」倡議許多工程的主要承包商。2020年8月，美國以協助北京軍事化南海島嶼為由，將中國24家國營企業列入出口管制實體清單，被列入黑名單的公司包括中交建及旗下5間子公司。當時杜特蒂政府表示桑格利角國際機場與中國的合作，並不會受美國制裁影響。

面對外界質疑取消中交建資格是否與美國制裁有關，甲米地省長雷穆拉否認，他指出後續會與新的潛在合作對象展開協商，預期今年10月確認合作對象，以順利完成機場擴建。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為2016年4月29日，甲米地省長雷穆拉（右）與當時在競選總統大位的杜特蒂會面。

泰國｜二月中啟動武漢肺炎疫苗注射 首波1900萬名高風險醫護和民眾受惠

根據曼谷郵報1月25日報導，泰國政府計畫自2月14日起啟動國內第一階段武漢肺炎疫苗注射，而首波接種對象將鎖定共計1900萬名的第一線醫護人員、高風險地區民眾，以及高齡或擁有心血管疾病的民眾。

泰國食物和藥物管理署在上週核准英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗的緊急使用，並預計自2月起自該公司初步獲取15萬劑疫苗中的5萬劑。泰國政府亦已向中國科興生物（Sinovac Biotech）訂購200萬劑疫苗，但尚未獲得泰國食藥署核准緊急使用。此外，泰國亦向阿斯特捷利康獲取產製2600萬劑疫苗的技術轉移合約，授權透過主要由泰王所持股的暹羅生科（Siam Bioscience）於泰國境內製造。

泰國政府預計在2021年底前讓至少50%的泰國民眾獲得武漢肺炎疫苗接種。泰政府的疫苗注射計劃預計在今年5月進入第二階段，拓展接種範圍至全泰各府。第三階段注射計劃則將於2022年1月啟動，目標是讓全泰國所有民眾都能夠接種武漢肺炎疫苗，以達成群體免疫。

泰政府也將推出「Doctor’s Ready」（หมอพร้อม）平台用以協助疫苗接種計劃，屆時民眾可使用該平台進行接種預約，政府也可以透過該平台獲取民眾對於接種副作用的反饋。

Photo Credit: Reuters / TPG Images 1月4日，一名政府工作人員在曼谷街道上噴灑消毒劑，

新加坡｜星12月份製造業產值逆勢成長14.3%

新加坡經濟發展局1月26日公布最新經濟數據，星國去（2020）年12月份製造業產值比前年同期大幅成長14.3%，除高過於外界預期外，也將2020年全年製造業產值成長率拉高至7.3%，為2017年以來最高的成績。

去年12月製造業產值成長主要動能為電子業、化學業與精密工程業，這三項產值成長率分別為41.8%、12.3%與11%。電子業中又以半導體產業最亮眼，成長51%，主要受惠於5G市場與前年產值較低的比較基礎。另外電子業中的電腦周邊配件與數據儲存業也表現不俗，成長9.3%。化學業成長主要是因為前年12月部分廠房停產維修，使石化業與特殊化學業產值比較基礎低，精密工程業成長動能則來自於半導體器材與測量儀器生產增加。

相較於上述產業在疫情中逆勢成長，交通工程業則在12月大幅下跌31.5%，尤其是航太業萎縮41.8%，海事與岸外工程業也負成長30.8%。這兩項都受到疫情嚴重衝擊，主因為旅遊限制與疲弱的全球石油天然氣市場。另外生物醫學製藥業出乎意料萎縮13.2%，不過這是受到藥劑業因生物製藥產量減少而下滑22.8%。但全年來看，生物醫學製藥業在疫情下全年大幅成長23.7%。

隨著多國開始接種武漢肺炎疫苗，星國製造業者對於今年商業前景感到相對樂觀，根據經發局近期的調查報告指出，36%製造業者預期今年上半年的商業情況將改善，僅有4%認為市場將萎縮。

Photo Credit: 中央社 新加坡疫情已趨於穩定，當地著名景點濱海灣花園的夜間燈光音樂秀也在時隔9個月後重新登場。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範