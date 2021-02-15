啾啾鞋《冷知識背後的熱思考》：最推薦的讀書方法是什麼？

文：啾啾鞋

【最推薦的讀書方法是什麼？】

讀過《人類大歷史》（Sapiens: A Brief History of Humankind）的人應該都知道，這是一本很顛覆觀念的書。過去，我們都認為從採集狩獵進入農業生活，是人類歷史上的一大進步，但這本書的作者卻提出另一種觀點。當人們為了種植小麥，必須花更多力氣整地、鋤草、引水灌溉，不但驅趕了其他動植物，而且工時更長，還讓小麥從中東默默無名的野草，在一千年內傳遍全世界。從這個角度看來，農業究竟是人類的革命，還是農作物的勝利？

如果沒有翻開這本書，就沒有機會接觸到這個創新的觀點，讓我們重新看待生活中理所當然的事物。除此之外，閱讀還能提供我們非常切身的幫助。例如有些人容易有情緒問題，焦慮易怒、無法控制自己的反應，透過閱讀心理學書籍，我們可以了解大腦和心理的運作機制，練習用比較抽離客觀的角度看待自己，利用一些覺察的方法幫助情緒調適。這樣的閱讀，雖然不會帶來對價感，卻對我們切身非常有幫助。

每個人看書的目的不同，有人是為了提升專業，有人是想解決人生困惑，這些都是好的動機。對我而言，透過閱讀吸收知識、獲得看待事物的新觀點，那種純粹的快樂更是無可取代。

先從身體下手，讓自己「坐得住」

我聽過很多人說：我沒有閱讀習慣、我不愛看書。但回想一下，你真的是從小就討厭看書的人嗎？其實，多數人都是進入國高中，為了準備考試，才沒有時間看課外書，能看的只有課本，於是開始把閱讀和考試連結在一起，從此討厭閱讀。

老實說，以前我也不是一個熱愛閱讀的人，會開始培養閱讀習慣，其實是因為大學時期對未來很迷惘。當時我開始接觸心理勵志、成功學的書籍，因為這樣，我開始「坐」在圖書館看書，這是很重要的第一步。

很多人不愛看書，是不喜歡坐著不動、拿著書、盯著字的感覺。我建議先從自己感興趣的書籍開始，在這個階段，小說就是不錯的讀物，因為小說有連貫的故事情節，比較容易吸引我們往下閱讀，讓身體自然做出「看書」的物理動作。先把閱讀和開心的感覺重新連結在一起，也讓身體習慣「坐下來」。

尤其是習慣追劇、看電影的人，先從小說下手，腦袋隨情節浮現畫面，可以幫助我們從影音刺激過渡到靜態文字。只要坐得住，就能讓生理影響心理，意識到「原來我是可以看書的人」，在心中建立起「我會閱讀」的心理印象。

「由外而內」選書法，瀏覽目錄就是手握羅盤

培養閱讀習慣之後，接下來就可以試著拓展閱讀的類型，耕耘閱讀的深度與廣度。當時，我先接觸成功學和心理勵志的書籍，內心覺得充滿動力，嚮往成功，卻還不知道方向在哪裡。於是我開始轉向創業書籍。

這個探索的過程，沒有特定的目的地，每個人都可以自由延伸閱讀的地圖。有的人可能會轉向語言學習、觀光旅遊；也有的人挑戰厚一點的文學小說，每個人選擇的路線、停靠點不同，這也是閱讀的樂趣。

有的人好奇，我是怎麼挑書？我認為，看什麼樣的書和你的動機有關。如果是想培養閱讀習慣，只要挑吸引你的書就好，不用管排行榜、書評，重點是自己讀得開心，心理上不排斥閱讀。

如果是想拓展閱讀類型，或者更進階地提升專業、獲取知識，不妨請朋友推薦、參考YouTube上的說書節目。如果你有特定的閱讀領域，也可以追蹤作者，把他的相關著作都找來讀，更能掌握系統化的知識。

選書時，很多人會直接翻開書頁，隨機閱讀。我比較建議「由外而內」，先看書的封面和封底。因為出版社為了吸引你買書，通常都會把這本書最吸引人的精華放在封面、封底和書腰上。畢竟在茫茫書海中，要吸引你拿起一本書並不容易，每本書的設計和包裝就像是出版社為你做的「電梯簡報」（Elevator Pitch），如果封面封底的資訊都引不起你的興趣，那這本書很可能和你無緣。

我知道很多人選好書後，會直接從第一章開始閱讀。但你是不是錯過什麼了？沒錯，就是目錄！為什麼目錄不應該被忽略？因為它就像這趟閱讀旅程的羅盤，讓我們事先掌握路線和目的地。

瀏覽目錄的好處，除了讓我們在閱讀前先掌握全書的架構重點，還可以讓我們知道自己的閱讀進度進展到整本書的哪個位置。就像電子書的進度條，讓我們知道目前看了多少，而紙本書的目錄也有類似的功能。

利用閱讀，培養線性思考力

至於怎麼讀書，每個人的習慣不同，有人會循序漸進從頭讀到尾，有人會跳著讀；有人喜歡一本讀完再換下一本，有人習慣同時讀好幾本。這些讀法都沒有對錯，而我想強調的是閱讀所培養的「線性思維」（Linear Thinking）。

在資訊俯拾即是的網路時代，閱讀素養、深度閱讀能力越來越重要。閱讀，提供的是和使用網路截然不同的經驗，當你翻開一本書，專心進入書中的世界，就開啟了幾十分鐘，甚至幾個小時的線性思維。一步一步地理解知識，甚至在不同的事件中尋求一致性，這都是相較於網路世界非常難得的體驗。

看書時，沒有超連結可以用，不能從A快速跳到B，所以我很珍惜透過閱讀培養線性思考能力的時間。但不要誤會，我並不是說跳躍性思考不好，在不同的概念中建立連結也是很重要的能力，它會打開想像力，讓我們發揮創意解決問題。最好的是同時擁有兩種思考方式，建立全面的邏輯思考架構，對於學習不同的知識體系會更有幫助。

反芻知識，找到適合自己的筆記術

最後，是如何在閱讀過程做筆記的問題。首先，我認為閱讀是有節奏的，所以不建議邊讀邊寫，這樣會打亂節奏、拖累進度，拖泥帶水的感覺也會影響閱讀的動力和心情。

我的習慣是，讀到重點就先用標籤紙做記號。讀完整本書後，再重新確認一次標籤，做第二次的重點篩選。剛開始看書時，很容易覺得處處是金句，但之後再回頭看，才發現有些地方其實不太重要。貼標籤紙的好處是可以撕掉，重新去蕪存菁，最後留下的重點會更符合整個知識框架。

市面上有各式各樣的筆記術，我認為不需要照單全收，如果能運用其中一、兩種適合自己的方法就很不錯了。我做筆記的方式比較簡單，通常是用「畫」的。當我理解書裡的內容，就會試著畫出架構或示意圖，畫圖比寫字簡便很多，而且未來也一定看得懂。好的筆記不只是謄抄，而是一個反芻的過程，試著用自己的話詮釋，確認有沒有真的讀懂這本書。

捨得放下，打破閱讀的迷思

許多圖書館為了鼓勵民眾借閱，都有設置借閱排行榜。不過，我想強調，讀得快、讀得多並不是重點，關鍵在於有沒有真正吸收書中的知識，內化成自己的能力、思考邏輯和價值觀，讓它成為一輩子受用的東西。如果有一天，你可以很自然地和別人分享一個概念，卻不記得是從哪一本書看到，那才是真的成功內化。

所以不是讀得快、讀得多就好，有時候也要「捨得放下」。如果你發現這本書沒有你需要的內容，或者沒有想像中有趣，甚至是一直無限迴圈地長篇大論，不如就果斷地放下它吧！不需要自我批判，好像沒看完就是虎頭蛇尾、三分鐘熱度、沒耐心，可能是這本書真的不適合你，不用勉強自己，不如拿起下一本書，只要繼續閱讀的旅程，就有不一樣的風景等著你！

Photo Credit: 商周出版

書籍介紹

本文摘錄自《冷知識背後的熱思考：啾啾鞋教你幫大腦開外掛的30個法則》，商周出版

作者：啾啾鞋

突破140萬訂閱的超人氣知識YouTuber啾啾鞋

首次公開創作背後，從思考到表達的30個祕訣！

「嘿！大家好，我是啾啾鞋！」

經營知識頻道長達七年、自始至終不斷進化的啾啾鞋，

靠著各種「超邊緣冷知識」擄獲大眾目光，

「為什麼牛排的血水不是血？」「為什麼耳機總會自己打結？」

在這些千奇百怪的主題背後，奠基著的是怎樣的思維邏輯與價值觀？

這些新鮮點子與精煉過的知識究竟從何而來？

比這些「冷知識」更值得學習的，正是背後的「熱思考」！

不僅熱愛思考，更希望帶動讀者跟自己一起思考的啾啾鞋，

將帶領你一起突破大腦極限，練出開外掛般的終極等級！

熱思考的整理：把別人的東西變成自己的

在閱讀消化、資訊理解的過程中，

該怎麼不被滿坑滿谷的訊息擊暈，而能迅速汲取解決問題的精華？

自我精進的過程中，

一方面被資訊焦慮症附身，訂閱許多頻道、Podcast節目和購買線上課程；

一方面又被拖延症折磨，根本無法下定決心自律地達成目標，

如何善用「動機建立」、「解鎖清單」、「結構性拖延」來幫助自己？

熱思考的創造：把自己的東西變出來

突然被問到「對這件事情有什麼想法」，腦袋卻總是一片混亂，

該怎麼從思維光譜中找到自身的意見位置？

舉目所及到處都在「斜槓」，我是否也適合當個斜槓人？

培養跨領域能力最重要的前提是什麼？

熱思考的傳達：把自己的東西變成別人的

不管是報告或提案，該怎麼善用「極端情境」來包裝枯燥內容？

面對網友甚至現場觀眾的挑戰與否定，

甚至是回答不小心就會得罪人的問題，該怎麼技巧性地回應？

啾啾鞋全面分享他認為有所助益的思考方式與人生觀點，

期望讀者能帶著這些訣竅，朝著更好的方向改變與邁進。

快來和啾啾鞋一起踏上思考旅程吧！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰