鄭範錫《不狂不及》：不管看起來再怎麼精美耀眼，包裝紙終究會被扔進垃圾桶

文：鄭範錫

5 包裝紙終究會被扔進垃圾桶裡

把車停好後，我朝著家的方向走去，才沒走幾步路，就聽見認出我腳步聲的尼莫興奮地吠著。尼莫是我養的狗，大約在五年多前來到我們家。

牠吠叫是因為高興主人回家了。牠有時候肚子餓會吠，要別人陪牠玩時也會吠。特別是帶牠出門散步時，牠看到別的狗更是狂吠；為什麼這樣呢？有人說這是因為牠感到害怕。但我在想，究竟牠是因為感到害怕才吠，還是因為看到同類，引發了競爭心態，才為了虛張聲勢而吠呢？狗的某些行為與人類的其實很相似。人類雖然是萬物之靈，但也擁有動物的本能。每當看到有人為了彰顯自己而表現得盛氣凌人時，我就會想起狗。這種人就如同吠叫的狗一樣。

世界越發達，人們炫耀自己的方式越發新潮，呈現手法也更加多元。八○、九○年代時，人們炫耀自己的方法還不多，所以只要有一點財富的人，就會去買進口車或搬進大洋房裡。

我與那年代的朋友聚餐時，總會有一兩個人炫耀自己的車子或是房子。有一次有個小子說剛換了新車，想給大家瞧瞧。可是聚餐都要結束了，大家也都累了，那小子卻擺出一副大家沒看到車就不能回家的樣子。

「可能沒人可以給他現一下吧！」

「連死人的遺願都幫忙成全，更何況是朋友呢，就幫他成全心願吧！」

就這樣，在炎熱的大太陽底下，我們這群人一邊嘀咕，一邊為了滿足朋友的虛榮心，不甘願地移動腳步去看他的新車……

人類好像都有類似的心態，某種程度上想要炫耀自己。男人會說「我認識誰誰誰喔！」那個誰誰誰可能是某個上流人士或名人。男人也愛說自己過去在軍隊或學校怎樣風光的豐功偉業，或許有些人只是當作一個有趣的話題輕鬆地分享，有些人則描述得鉅細靡遺，就像小說情節一般引人入勝；也有些人像是編故事一樣，盡是些加油添醋、誇大不實的內容。而且後來會發現，這人每年講的內容都有些出入。

儘管有時候內容牽強、一聽就知道是在吹牛，但我還是聽得津津有味。因為我覺得他們很可愛，我把他們的行為看成是一種男人的撒嬌。

女人買昂貴名牌或是去做整形手術，不也是出於同樣的心態嗎？

人們會為了炫耀自己而買跑車或知名品牌，或者用外貌、學歷、人脈或金錢等來彰顯自己。人都有這樣的通性，但如果表現得太超過就會讓人看不順眼。一般來說，越是追求華麗外表的人，內心越是虛空脆弱。喜歡誇大吹噓的人，實際上一無所有。

真正有錢的人不會炫富，因為會擔心到處都有人來借錢。博學多才或學有專精的人也都深藏不露，因為總覺得自己還不足，還要再多學一點。這種人像空氣一樣安靜無聲，真正的強者不會四處張揚。

我有個朋友從小就做擦鞋的工作，當兵時軍中調查有誰會擦鞋，他當時並沒有自告奮勇，但有個人以為在軍營裡靠擦鞋就能輕鬆度日，便舉手說自己很會擦鞋，結果那人值勤的時間沒有少，休息時間卻得擦鞋，沒辦法休息，最後擦到快要虛脫。

在韓國有所謂的請客文化，所以聚餐場合總能讓人立刻現出原形。一到結帳時間，有人就開始綁鞋帶。嘴裡說自己蓋了幾棟建築又拆了幾棟樓的人，綁一條鞋帶卻好像要花上一輩子的時間似的。有的朋友則在大家都不知情的情況下早就買好單先離去。

真正充滿自信的人反而內斂沉穩、慎重行事。他們的反應不快、聲音不大。

掘井時，淺處湧出的水多半是遭到汙染的水，從深處湧出的水則清澈乾淨。昂貴的寶石也總是深藏在地底。

不論過去還是現在，很多人花心思想要彰顯自己，掙扎想爬上炫目的高位。對於那些把時間投資在自我發展上的人，我不會貶低他們。然而，為了炫耀地位和名譽而活在他人目光之下的人，內心並不像外表那般充實滿足，這才是問題所在。

人活著很重要，但怎麼活更重要。比起炫耀外在，更重要的是你擁有怎樣的內在。內在隱藏的一切終究會顯露出來，不論自己內心的器皿盛裝的是什麼，終將會由內而外地散發出來。外在呈現的樣貌會因為內在填入的內容而左右。

想要炫耀自己的人總是急躁地告訴別人自己做了什麼，這跟膚淺的政治人物沒有兩樣。比起坐下來研究能真正照顧到國民的政策，他們只會宣揚可以討好人的政見。他們為了鞏固自己的權力，不斷地宣傳自己，蒙蔽民眾的眼睛，把損失講成是獲利。

假如老天爺選出一百個人，並對他們說：「我可以給你們這地球上任何你想要的東西！」大概有九十九個會要金錢、名譽和權力。若有人要的是水和空氣，大家一定覺得他瘋了。有誰不想要金錢、名譽、權力呢？然而歸根究底來說，這樣的人只想到自己。至於空氣和水，則是為了眾人而存在。正因為在看不見的地方，有人如空氣和水般安靜地扮演好自己的角色，我們才能夠生存，這世界也才能夠運轉下去。

我們不應以外表判斷一個人，而是應該看清楚他的內在盛裝著什麼。

偶爾在生日或節慶時會收到禮物。有些禮物包裝得很華麗，一看就知道對方投注了相當多的心意和時間，要拆開它總覺得有點過意不去。但在拆開後發現內容不怎麼樣時，當下卻覺得非常虛空。不是應該越拆越顯露出真正的價值嗎？

如果越靠近一個人越覺得「那人不怎麼樣」，這樣的人生真是虛空。就像是比起禮品本身，花更多錢在禮品包裝上，然而到最後不管包裝看起來再怎麼精美耀眼，包裝紙終究還是會被扔進垃圾桶裡。

書籍介紹

本文摘錄自《不狂不及：鄭範錫的人生滋味與生活散文》，城邦印書館出版

作者：鄭範錫

韓國人氣作家鄭範錫，獨到見解不流俗套，透澈世情橫眉冷對。在韓國，「不狂不及」並非指中庸之道，而是「唯有瘋狂才能到達的境界」。帶著這人生哲學，他專注於度過無憾的人生，也在年屆古稀，依然提筆寫下這本蘊含人生幸福秘密的作品。

「我不會寫我沒做過的事情，

我只是把我人生的結果記錄下來。

有夢很偉大沒錯，畢竟人跟動物不同，

但是人要懂得分享，人卻忘記這麼做了。

關心他人、關心弱者、有力量的人關心無力的人，

這才是個人，這就是我追求的生活。」

身為大自然的造景工程師，用自己雙手打造建築作品和人生作品

在從事造景工作時，必須種樹也堆疊石頭，工作並不輕鬆。然而過程中有構思栽種的樂趣，有營造和諧美感的樂趣，有彌補造景中不足之處的樂趣，也有想像完成時的成果而得到的喜悅。由此體會，雕刻人生縱然也同樣辛苦，但只要把枯燥乏味的成分找出來，讓它們變得有趣，整個過程就很美好。

於名利場中，看透利害得失，直見人格的永恆價值，俯首願為後人鋪路

人活著很重要，但怎麼活更重要。人內在隱藏的一切終究會顯露出來。不論自己內心的器皿裡盛裝的是什麼，終將會由內而外散發出來。特別是人直到死前都變化無常，要直到死後才展現出真實。倘若死後成為某個人人生中的印記、動力，成為令人想念的對象，那麼人就等於扮演了肥料的角色。他期許自己，對於那些在下個春天來臨時成為新芽的新人們，成為帶來幫助的肥料。

關於愛，他說……

我認為愛不該只是期待對方，反而是要思考有可能會失去對方。

關於感謝，他說……

若想要抱怨誰，就該先思考自己為對方做過什麼。這麼一來，就會覺得自己能做的唯有感謝。

關於人生，他說……

每個人按照品性散發出屬於自己的味道。如果有馨香之氣從你而出，人們跋山涉水也會慕名前來。

關於公平，他說……

人在天塌下來時卻需要有強人撐著而才能存活，所以不要埋怨能力比我們強的人。

關於旅行，他說……

旅行能讓人將隱藏的自我展現出來，也能成為一種強力管道，向他人推廣自己的國家。

…….

2020年，鄭範錫再次重磅回歸，不管是困擾於社會議題、自我覺醒的青年朋友，還是面對家庭、親子、婚姻問題的中年三明治族，又或者你是一位生命的探索者，都將在本書中得到滋養與力量。

本書共四十三篇短文，分成四大部分，分別談論身為人的價值，以及生活之愛、日常之愛。字裡行間散發人的馨香，和不變質的強勁心志，每一篇都引領讀者反思並檢視自己的想法與生活，讓人品味身為人的滋味，還有生而為人理當活出的好滋味。

Photo Credit: 城邦印書館出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬