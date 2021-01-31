香奈兒的迷人繆思、與強尼戴普相愛14年：近身感受Vanessa Paradis的非凡魅力

文：VIVI SU與ALBERTO PINTEÑO

於電影、音樂及時尚界皆佔有一席之地的法國女星Vanessa Paradis，透過BAZAAR一月號封面人物訪談，與我們分享著自14歲成名後，在媒體與大眾目光下成長的心路歷程。

Vanessa Paradis的成名之路

回首30年前，1990年12月5日這天，巴黎知名平面設計師兼攝影師Jean-Paul Goude，正在攝影棚裡焦急地等待著Vanessa Paradis。那年她才18歲，純真的魅力中散發著一絲無畏氣質。

Jean-Paul Goude讓她穿上一身絲絨連身褲，並將黑色羽毛飾為身後的尾巴。隨後，Vanessa Paradis攀上一座20公尺高的鞦韆；為了這一幕，她已向職業空中飛人討教練習長達半個月之久。在這次的拍攝，Vanessa Paradis扮演一隻巨籠中的囚鳥，爾後這系列廣告也成了Chanel Coco系列香水的經典大作之一。Vanessa Paradis這張有著迷人牙縫的臉龐，在往後的日子裡，不僅成為法國民眾心中的國民繆思，其名聲更是享譽國際。

Vanessa Paradis——最迷人牙縫女星！

Vanessa Paradis在14歲時，就發行過兩張專輯，也演過電影。1987年所發行的單曲《Joe Le Taxi》，更曾創下蟬連法國流行音樂榜冠軍長達14周的紀錄。然

而，早在此之前，Vanessa Paradis未滿八歲時，就曾在法國當紅的電視節目《粉絲學校》中亮相；那是個邀請素人兒童模仿名人的選秀節目。有趣的是，起初Vanessa Paradis的外型並不符合節目對人選的設定―她身材瘦弱、門牙縫太明顯、額頭較寬，還有著一頭亂髮―然而，節目組認為這位來自鄉下的小女孩可塑性高，因此最後仍決定邀請她錄製節目，也讓眾人有機會看見她的獨特魅力。

Photo Credit: XAVI GORDO / Bazaar

時光荏苒，30年過去，此時的Vanessa Paradis正穿上Chanel創意舵手Virginie Viard所設計的高級訂製服系列進行拍攝。儘管Vanessa Paradis身穿的Chanel已不同以往，但無論是她或身上那套服裝，依舊散發著一股神秘魅力。

關於自幼便成名一事，Vanessa Paradis說：「儘管過程並非一帆風順，結果卻相當美好。人生在世本來就不一定能握有命運的決定權，我很幸運在14歲就成名，這也使我有些與眾不同。青春期的我享受唱歌的快樂，也崇拜演藝界，然而，過早活在成人世界中，使我必須面對眾人的批評，也曾因此對未來感到一片茫然。但即使這曾對我造成巨大衝擊，我卻從不後悔。」

難以承受的壓力，使她小學便輟學？

Vanessa Paradis童年時期與父母及現為演員的妹妹Alysson Paradis住在巴黎近郊的一處小鎮。小學時，Vanessa Paradis難以維持學業及事業兩者間的平衡且疲於應付人群，因此選擇輟學。「我來自小康家庭，我的父母不只教會我熱愛生命，也教我懂得去關心周遭的人。我有個快樂的童年，物質方面也從不匱乏。只是我的青春期相較他人顯得短暫且不同。」她說道。

Photo Credit: XAVI GORDO / Bazaar

16歲時，Vanessa Paradis便離開家鄉搬至巴黎，隨後關於電影、音樂、模特兒方面的工作邀約也蜂擁而來。「從未有任何人強迫我做這些，這都是我熱愛的。我更沒想過有朝一日會成為歌手，但我很幸運地因《Joe Le Taxi》一曲成名。我過去常常在想，或許有一天所擁有的一切將會突然結束。」

如今，Vanessa Paradis已發行過九張專輯、數不清的單曲，演過將近20部電影，和得過一座凱薩電影獎（César Awards），對此，她也表示自己喜愛電影的程度與音樂不相上下。

Vanessa Paradis的「美國夢」？

「我崇尚影視界，因為我喜愛透過不同的角色扮演他人。但音樂卻是我的世界，是非常私人的創作。」Vanessa Paradis的音樂事業也在她拍了那部傳奇性的Chanel廣告後起了巨大變化。

1991年，她整理行囊搬至紐約，當時的她對英文一竅不通，但因個人唱片創下極高的銷售紀錄，讓她不得不接下錄製英文專輯的邀約，而這張專輯也由知名唱片製作人Lenny Kravitz親自操刀，而後來兩人交往近五年的時間。Vanessa Paradis表示：「起初是我自己想邀請Lenny Kravitz合作，雖然他當時已開始幫別人寫歌，但是製作整張專輯倒是第一次。那是我人生中最輝煌的一段時期；嶄新的異國生活、90年代的紐約、學習陌生語言、製作音樂的新方式，這和我之前所創作的音樂完全不同，卻正是我想要的。

若提到Lenny Kravitz對我的影響，那就是他帶領著我，認識了在建築、設計、時尚等方面的新藝術。Lenny Kravitz熱愛60、70年代歡樂且繽紛的風格，而那張專輯多少也受他的風格影響。」

Photo Credit: XAVI GORDO / Bazaar

不只是音樂，Vanessa Paradis也在紐約找回了許久不見的自由，「當時20歲的我，終於可以大方地走在街頭而不用擔心被認出來。話雖如此，但若必須在紐約或巴黎之間做出選擇，我還是會選巴黎。雖然我並非在巴黎出生，但我自16歲起便居住於此，在我心中，巴黎仍是世界上最美的城市，也是我感到最舒適的所在。」Vanessa Paradis說道。

香奈兒的迷人繆思

自1990年開始擔任Chanel藝術總監的Jacques Helleu，當年打算從法國歌手中挑選合適的代言人，最後則相中了Vanessa Paradis。提到這段經驗，Vanessa Paradis表示：「對當時的我來說，簡直就像是在演電影《第凡內早餐》般，那應該是我人生中第一次有人為我修指甲、整理妝髮造型，還有專業造型師為我搭配服裝。那次以後，我也開始有機會穿戴Chanel的精緻作品。」

而提到與她合作多年的已逝Chanel創意總監老佛爺Karl Lagerfeld，Vanessa Paradis則說：「他是我所認識的人中，最聰穎風趣又迷人的存在。他真的太有趣了！每當我有幸於餐會上坐在他身旁時，他一定會在我耳邊和我分享他所聽聞的大小事蹟，他什麼都懂、無所不知、心地善良，對我更是照顧有加。」

與強尼戴普的那段情

至於感情方面，Vanessa Paradis自從在1998年巴黎的知名飯店Hotel Costes認識來自美國的演員Johnny Depp後，兩人的私生活也成了人們茶餘飯後的話題。

Photo Credit: AP / 達志影像

當年，他37歲，她26歲，他坦承Vanessa Paradis的美貌，是令他一見鍾情的原因。兩人並未走向婚姻，而是維持情侶關係，交往隔年就生下女兒Lily-Rose Depp。在法國，Vanessa Paradis本來就具有極高的知名度，這段關係也為她打開了通往美國市場的大門，她與包括Brisseau、Becker及Leconte等知名導演進行合作。

Vanessa Paradis的魅力令Johnny Depp目眩神迷，在Lily-Rose和她的弟弟Jack相繼出生後，他們極力在好萊塢和家庭生活間取得平衡。然而，這段關係最終還是在14年後，於2012年告終，兩名子女的監護權為兩人共同擁有。

Vanessa Paradis重返時尚圈！

時隔多年，在老佛爺Karl Lagerfeld之後，Virginie Viard再次邀請Vanessa Paradis為Chanel拍攝廣告，就某方面來說，也正是時尚圈帶著Vanessa Paradis重回螢光幕前。

提及Virginie Viard，Vanessa Paradis表示：「她為Chanel工作超過了30年，自然有她的過人之處。她對工作、對Chanel瞭若指掌，在設計上更展現出她極具個性、聰慧、充滿女性特質的精神。Virginie Viard性格謹慎、偏好簡約風格，總是細膩地在設計中保存Chanel的經典設計，和非常私人、富饒女性特質的元素。」這些特點在外人看來，也與Vanessa Paradis的性格不謀而合。

女兒Lily-Rose Depp成為最佳接班人？

有趣的是，2015年由老佛爺Karl Lagerfeld任命的最後一位、也是歷任中最年輕的Chanel形象大使，正是Vanessa Paradis與Johnny Depp的女兒——Lily-Rose Depp。

Photo Credit: AP / 達志影像

「Lily-Rose Depp是位很棒的藝人，不但優雅，更特別的是她懂得走出屬於自己的道路。對於該接演什麼樣的電影，她也有自己的一套原則，用功程度令人驚艷。」Vanessa Paradis說道。如同母親般，年僅16歲的Lily-Rose Depp不但也成了法國人心中的國民繆思，名氣更和Vanessa Paradis一樣在國際闖盪出了一片天！

更多Harper's BAZAAR文章

本文經Harper's BAZAAR授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航