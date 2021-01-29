被風雪困在路上忽然被問「要不要打疫苗？」，美公衛人員急智就地施打：「絕不浪費」

美國正如火如荼的進行「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的疫苗接種計劃；而近日俄勒岡州南部南部發生一件趣事；帶著疫苗的公衛人員被大風雪困在高速高路的車陣中；為了避免疫苗失效，他們決定下挨車詢問塞車的駕駛「嘿，你有沒有興趣來一針？」，最後有6人在風雪中高速公路上「就地接種」，避免了這些疫苗的浪費。

最高原則：不要浪費疫苗

（中央社）美國俄勒岡州南部近日下起大風雪，卡在高速公路上的公衛人員意識到，他們哪也去不了，手邊疫苗若不及早施打，恐怕會失效，於是他們急中生智，挨車詢問駕駛人要不要打疫苗。

《紐約時報》報導，這些公衛人員本週因大風雪卡在俄勒岡州（Oregon）高速公路上，他們身邊帶著要替48公里外民眾施打的武漢肺炎疫苗，必須在6小時內送達。

由於公衛人員座車前方有一輛貨櫃車擋道，他們評估可能數小時都動彈不得，而手邊有6劑快要失效的莫德納（Moderna）疫苗，於是他們一車一車詢問同樣被堵在路上的駕駛人要不要就地接種疫苗。

莫德納疫苗在攝氏零下20度環境可保存6個月，放在一般冰箱也能保存1個月，比輝瑞疫苗更容易配送儲存。

俄勒岡州約瑟芬郡（Josephine County）公衛主任韋柏（Michael Weber）說：「那是很怪的對話。試想：在大風雪中卡在路上，有人走過來問：嘿，要打疫苗嗎？」

雖然韋柏說明，他身邊跟著醫師和救護隊，但大部分駕駛人聽到這個問題還是笑了，並且禮貌回絕。

不過，最後還是有感激的駕駛人接種了這6劑疫苗。韋柏表示，在高速公路上就地施打疫苗，並不是什麼困難的決定。他表示：

「說真的，當我們知道已經來不及回鎮上施打疫苗時，這決定就再明顯不過。我們現在的最高守則，就是絕不浪費。」

《紐約時報》報導中提到，韋柏表示，「有個（願意接種）男子非常興奮從座位跳出車外把上衣脫掉。」另外還有一個接種者是約瑟芬郡警局辦公室的職員，她之前沒有趕上去Cave Junction的診所接種，在回去格蘭茨帕斯（Grants Pass）的路上卡在車陣中。

當地媒體KPTV報導，有一位協助在診所施打疫苗的志工Christi Siedlecki和他的兒子也塞在路上，他們說他們對於所見非常感動，對於自己的社區感到非常驕傲。約瑟芬郡當局表示他們正在協助人們接種第二劑疫苗。那用掉的6劑疫苗是要提供給格蘭茨帕斯市的人，衛生當局說他們將會安排那些人來接種。

《CNBC News》報導，美國總統拜登25日在白宮召開記者會，宣布將提高武漢肺炎疫苗接種目標。他原本的承諾是上任100天內要打1億劑，相當於1天1百萬劑，不過公衛專家認為這個目標太過保守，所以他在記者會上表示將目標提高為每天150萬劑。並表示有信心到夏天時，會有機會達到群體免疫。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，截止1月29日截稿為止，已經有約2100萬人接種，其中有420萬人已打完第二劑。

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國目前累積超過2500萬人確診、約42萬人死亡。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範