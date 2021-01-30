這是我揭發「區間測速中國製」的奇妙旅程，原來背後水這麼深

大家好，歡迎來到Leo的午後咖啡廳說故事時間。今天要來講的是我一個還沒滿20歲的年輕人是怎麼揭發一起重大國安危機的奇妙旅程。日期我就記不清楚了，不過我會按照事件順序跟大家娓娓道來。

上個星期，我在車圈之中的點頭之交Hank汽車部落格貼出了一張截圖，沒想到這一查下去竟然是坑這麼深的東西：壟斷台灣北部的交通儀器廠商東山科技有限公司 。

隔天，我趁早上尖峰時段將Hank的東西加以整理之後轉貼，果不其然文章馬上就炎上，而我也從來沒想過會遇到這麼多貴人的幫助，有不少朋友指點迷津。接近中午，我也獲得了立委邱顯智的聲援。

在當天下午，邱顯智在立法院開記者會時在最後有提到這次區間測速弊案，也感謝他才有第一波媒體的報導。不過就在他發言結束後不到三小時，起初涉案的「杭州來淶科技有限公司」從他們的官網上把與東山進行技術合作的字樣火速撤換，此舉欲蓋彌彰反而引起更廣泛討論，也直接上了PTT八卦版爆了。

隔天，Leo在東山公司與公路總局出面回應後，按照他們說法整理出了背後這些公司的利益關係圖，這也是「繼亮實業有限公司」第一次出現在公眾的眼裡。而本人也在當天稍晚查出了東山的採購商：美國LTS公司為一間幫海康洗產地的人頭公司之直接證據。

當日稍晚，經過貴人指點，Leo才驚覺這次涉案公司的董監事與負責人通通都是上次地磅站弊案的熟面孔，也將此次案件直接升級為中華民國「深層政府」底下「交通幫」的連續事件。

到了傍晚，紛絲發現媒體突然集體噤聲，而Leo也在當下直接向廠商宣戰，表明如果他們想搞「李新模式」我一定會弄到他們破產。

果不其然他們也隨即透過律師發出聲明揚言提告我誹謗。隨後，公路總局突然跳出來裝傻裝無辜，並發出三點聲明意圖息事寧人。Leo也立刻反擊踢爆美國獨立監測機構PVM早已在兩年前就整理出幫中國洗產地之廠商名單，而名單上全數也在去年被川普政府列入黑名單，直接打臉公路總局的難以搜查說法。

Leo也在睡前丟出之前訊田企業有限公司的判決書，也就是剛剛有提到那些重複的名字，為大家留下伏筆。

隔天一大早，粉絲發現公路總局或相關單位把蘇花改全算有的區間測速都包上黑色垃圾袋。

一間名不見經傳卻能拿下全台南北的標案已經夠奇怪了，而Leo根據上次地磅站弊案的新聞去推算，竟然發現主謀林森基到今天緩刑都還沒結束。

當天Leo又收到可靠情報，一查又這麼發現只要是東山標下的標案，不論名目統統都有海康洗產地的相關攝影設備，而來自全台各地的照片與爆料就如雪片般飛來。

隔天早上七點，Leo因為手上掌握著自強隧道與辛亥隧道的有效證據，要求台北市政府出面說明，結果他們卻集體裝死。

於是，我在接下來就直接丟出隧道中他們除了這次的「灰盒子」以外還用了一款「球型相機」，沒想到這球型相機的效能鏡然非常奇耙，有36倍光學變焦，遠遠超過交通執法所需。又加上這兩個隧道周邊都是國防重鎮，這也漸漸的升級成為了一個國安問題，火也往柯市府身上燒。

當天晚上，Leo再度丟出一枚震撼彈，直接證實東山與訊田兩間的負責人其實是父女關係，背後老闆都是貪污前科累累的林森基。接著再發布不自殺聲明。

沒想到在抱怨媒體噤聲之後，立委高嘉瑜與交通部長林佳龍卻在隔天早上突襲，直接把這次議題的聲量帶到一個新高度，而交通部也火速作出決策再度冷凍區間測速的使用，也終於要派出第三方公單位來檢測這些儀器的零件及產地。

之後，Leo踢爆博愛特區也淪陷於東山洗產地的海康攝影機，也連帶找出在全台灣一半媒體所在地內科也有使用海康產品。

這次東山／繼亮／訊田，或者我們直接說「交通幫林家」既得利益的最後一根稻草，就是他們在NCC的認證註冊資料。

我非常意外國安單位的效率竟然如此低落，而各交通單位你們也一樣，一直說查核查核再查核，等到人家滅證光光再來說找不到證據？我都能查出來的東西，你們還要花多久？

總之，東山在過去四年多次向中國北京川速微波科技有限公司引進他們的雷達產品。而他們在2017年時還曾經謊報廠家名稱，也在後來幾年的登記資料中不斷交替使用川速微波的中英文名字試圖掩人耳目。

那麼這個川速微波又是何方神聖呢？這是一間北京市政府在2008年北京奧運經濟起飛前夕所創立的一家「新創」科技公司，不過裡面有一大票人是從杭州海康威視挖過來的。所以說海康跟這個川速微波可以算是血濃於水的兄弟公司，畢竟雙方至今仍有不少員工互相跳槽甚至共享。

從附圖中可以看到，其實海康威視CSR-I系列就是兩間公司共同研發，而目前CSR-IN是這個系列兩間公司仍有一起販賣的品項，那麼CSR-IH跟CSR-IR則只有川速微波在賣。但有趣的是，從海康威視的說明書還遺留著CSR-IH跟CSR-IR這個他們已經沒有在賣的型號在裡面。

那麼NCC這邊的資料就是鐵證了啦，我也覺得林家你們沒有什麼地方好再辯了，用中國貨就承認吧～什麼台廠跟台製？別再繼續睜眼說瞎話、強詞奪理或虛張聲勢了好嗎？

這次國安危機，交通幫林家的部分大概就要暫時告一段落了啦～除非說有什麼東西死灰復燃。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航