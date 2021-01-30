台美將召開供應鏈對話，台經院建議政府以「晶片換疫苗」

（中央社）《彭博》（Bloomberg News）報導，拜登（Joe Biden）政府官員計畫下週與台灣政府與相關產業高層舉行臨時會議，預計會中將討論車用晶片供應；經濟部29日表示，台灣時間2月5日將以視訊方式召開供應鏈相關對話，部長王美花及業者都會出席。

車用晶片大缺貨，美、日、德紛透過外交管道向台灣求援，彭博報導指出，拜登政府官員下週將與台灣政府、相關產業高層舉行臨時會議，台灣大型晶片製造商台積電和聯發科技等企業高層也將參與，共同討論車用晶片短缺問題。

經濟部表示，台美在去（2020）年召開經濟繁榮夥伴對話後，雙方的供應鏈合作愈來愈緊密，也持續保有事務性的磋商管道，密切溝通，台灣時間2月5日上午將以視訊方式召開供應鏈相關對話。

經濟部進一步表示，台美雙方業者是主要的參加者，產業不限於半導體，也包括其他產業部門，王美花也會出席。

至於台美雙方其他官員是否出席，經濟部表示歡迎，但名單還沒確認，屆時再對外報告。

半導體業者指出，去年底台美經濟繁榮夥伴對話由雙方政府官員會談，並簽署備忘錄，下週將在雙方的共識框架上，進一步討論後續相關合作事宜，希望能互相合作繁榮。

全球車用晶片大缺貨，台積電挺車廠擬調配產能供給

全球車用晶片供不應求，晶圓代工龍頭廠台積電表示，將重新調配產能供給，增加對全球汽車產業的支持，正在加速生產相關車用產品。

車用晶片供不應求，導致車廠減產，德國、日本與美國政府紛紛向台灣求助，經濟部長王美花27日與晶圓代工廠台積電、聯電、世界先進與力積電代表開會商討對策，廠商同意配合解決車用晶片需求，降低對汽車產業的影響。

針對車用晶片供給，台積電28日發布聲明，表示台積電的當務之急，是緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響。

台積電指出，汽車產業供應鏈既長又複雜，公司已與客戶合作確認相關的關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在產能因各領域的需求而滿載的同時，台積電正重新調配產能供給，以增加對全球汽車產業的支持。

台積電加速生產解車用晶片荒，聯電願協助調配產能

車用晶片大缺貨，晶圓代工廠台積電表示，正加速車用產品生產，並重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。聯電與力積電也都表示，將盡力協助。

車用晶片供不應求已影響車廠減產，德國、日本與美國政府紛紛向台灣求助，經濟部長王美花27日與晶圓代工廠台積電、聯電、世界先進與力積電代表開會商討對策。

台積電28日針對車用晶片供給發布聲明，表示緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積電的當務之急。

台積電指出，汽車產業供應鏈既長又複雜，已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在產能因各領域的需求而滿載的同時，正重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。

日經新聞報導，台積電將啟用能將生產時程縮短多達50％的最急件處理等級（Super Hot Run），生產車用晶片，只是其他晶片產能則將受到擠壓。台積電對此並不評論。

晶圓代工業者表示，車用晶片多採用成熟製程生產，一般交期約1至2個月，至於最急件處理等級生產是否能夠將生產時程縮短50％，則需視產品複雜度與產能狀況而定。

聯電與力積電也都表態願意配合協助緩解車用晶片缺貨問題。聯電指出，除提升生產效率，並將審視產能優先順序，若有其他客戶需求較不急迫或庫存相對較充裕，將協助調配產能。

力積電也表示，會盡量調配產能，協助緩解車用晶片短缺。至於世界先進，因即將於2月2日舉行線上法人說明會，正處緘默期，不便回應。

晶片換疫苗？王美花：已向德國表達協助台取得疫苗

全球車用晶片大缺貨，外界建議台灣以「晶片換疫苗」；經濟部長王美花28日說，有向德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）表達相關意見，盼德國在行有餘力範圍內協助台取得疫苗。

全球鬧車用晶片荒，美國、日本、德國汽車工業近期因車用晶片缺貨而減產，紛紛透過外交管道向台灣求援，日前台經院建議台灣不妨以「晶片換疫苗」。

王美花28日下午主持部務會議，接受媒體聯訪時表示，車用晶片缺貨凸顯台灣半導體產業的重要性，而整體的供應鏈相當長，政府、廠商也坐下來思考如何協助汽車產業，集體共度難關。

王美花進一步表示，如今疫情仍在全球蔓延，在台灣還沒取得疫苗的情況下，她也有向王子陶表達相關意見，盼德國在行有餘力範圍內，協助台灣取得疫苗，王子陶表示會轉達相關意見給德國政府。

有媒體關切王美花是否已回信給德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），王美花說，她才剛收到信，會將政府與廠商得到的共識以及做法寫入回函中。

對於德國外交部重申「德對台政策不變」，她也強調，台灣扮演好自己的角色，實質的努力對台灣比較重要。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡