美國安顧問：「讓中國為打壓台灣付出代價」，美國防部亦稱準備履行區域安全承諾

（中央社）美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日說，面對中國挑戰，全美政府上下對外須傳達清楚且一致訊息，並準備好採取行動，讓中國為新疆、香港作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態付出代價。

延續過去20年傳統，1984年由美國國會成立的美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）29日在政黨輪替後，邀請前任白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與新任國安顧問蘇利文線上對談，象徵國安事務的交棒與傳承。

兩人在長約一小時對談中，針對多項美國安全挑戰進行交流。歐布萊恩首先指出，他們交棒給現任政府的首要重大議題就是中國；崛起的中國相當獨斷，已成為美國頭號地緣政治挑戰，「而這將持續到下個世代」。

至於美國應如何回應中國挑戰、捍衛自身利益與價值，蘇利文認為須採取4項主要作為。

蘇利文指出，第一是認知到北京正試圖說服外界，「中國模式」優於「美國模式」；中國領導人過去幾年不再用暗示，而是明白表示美國數十年來推崇的民主、市場經濟模式，有其他替代方案。

蘇利文說：「他們指著美國體制失靈、社會分裂現象，然後說『你來看看，他們的體制無法好好運作，我們的才行。』」對此美國該進行內部革新，將自身民主基礎翻修，並解決種族、經濟不平等問題。

蘇利文表示，第二是認知到與民主盟友並肩而行，美國能更有效推動自由、繁榮與公平社會的願景。他說，結盟不只能提供取得成果所需的籌碼，也能集結眾人聲量，大聲主張即便面臨侵略與中國作為，「我們要起身捍衛特定原則」。

另外，蘇利文說，科技是一切問題根源，重點在誰最終能在人工智慧（AI）、量子計算、生物科技、乾淨能源等未來關鍵新興科技領域取得領導地位。他強調，這不只要靠與盟友緊密合作，也須大筆投資美國國內相關產業。

蘇利文表示，最後一點是美方須在這些議題上傳達清楚且一致的訊息，也要準備好採取行動，並讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」（impose costs）。

他強調：「這任政府各個層級都打算傳達清楚且一致的訊息，上至總統、國務院、國防部到世界各地使館，這也會是我們策略裡重要的一部分。」

中共威脅犯台，美國防部：準備好履行區域安全承諾

共機近日頻頻擾台，中共官員更威脅「台獨意味戰爭」。對此，美國國防部發言人柯比（John Kirby）28日表示，中國言論令人遺憾，台灣情勢沒有理由演變成衝突，並指美軍準備好履行區域安全承諾。

美國總統拜登（Joe Biden）20日正式就職，共軍近日頻頻派遣軍機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），警告意味濃厚。中國國防部發言人吳謙台北時間28日更直接威脅表示，「台獨就意味著戰爭。」

美國國防部發言人柯比今天在媒體簡報會被問到此事時表示，台灣情勢沒有理由演變成衝突，美方認為中國相關發言令人遺憾（unfortunate）。

柯比指出，北京的言論不符合美國欲履行《台灣關係法》下義務的作法。如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天所說，美方會尋求能與中國合作的方式，但美國仍有打算履行的義務。

柯比說，美國國防部信守對《台灣關係法》與美中三公報的承諾，這點沒有任何改變；如國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在參院聽證會上所指，過去數十年來美國對台承諾獲得跨黨派支持，他任內也會同樣地支持台灣。

他強調：「我們（美方）有義務協助台灣自我防衛，這會持續下去。」

現場有媒體追問，美國是否準備好捍衛台灣抵抗可能的中國入侵。柯比雖不願回答假設性問題，但他表示：「美軍在各方面都準備好履行我們的區域安全承諾。」

日媒：共機擾台，意在恫嚇台灣外海美國航艦

《日本產經新聞》報導，多架中共軍機本月23、24日侵入台灣的防空識別區（ADIZ），很可能目的在於恫嚇航行在台灣南方外海的美國航空母艦。

《產經》報導引述台灣的國防部相關人士的話指出，這艘航空母艦是要前往南海執行任務，這是美國總統拜登上任後，美國航母首度到南海執行任務。美國之前的川普政府採取對中強硬政策及支援台灣的政策，中共軍機擾台的強硬行動形同要逼迫拜登政府改變前朝政策。

台灣的國防部日前公布資訊指出，中國23日一共派出1架運8反潛機、8架轟6K和4架殲16侵入台灣西南防空識別區。

國防部相關人士表示，本月23日美國羅斯福號（USSTheodore Roosevelt）航艦打擊群經由菲律賓北部的巴林當島（Balintang）海域，從西太平洋朝南海航行。過去中共未曾一口氣8架轟6K飛行在台灣西南防空識別區，共機很可能是在進行演練，假想進行多枚反艦飛彈齊發的飽和攻擊。美國航母則是出動艦載機戒備。

報導說，美國航母並非航行在台灣與菲律賓之間的巴士海峽，而是更南方的巴林當海島海域，可窺出美國事先對中國有所戒備。

共軍24日更有Su-30戰機、殲16戰機等12架戰機以及運8反潛機1架等侵犯台灣ADIZ，戰機可能搭載長程反艦飛彈，進行發射訓練，同時也可能以電子偵察機探測美方的反應。

美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）24日發表聲明說，羅斯福號航艦（USS TheodoreRoosevelt）打擊群進入南海，但未透露航行途徑。在23日共機擾台後，美國國務院（美國時間23日）發表聲明指出，對於中國對台灣的軍事施壓表達憂慮，將與台灣持續合作，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

傳共機演練攻擊美國航艦，美軍：未構成威脅

美國軍方29日表示，中國軍機過去一週在南海「不曾」對美國海軍在這個區域的航空母艦打擊群構成任何威脅，同時重申在這一帶的行動自由。

美軍太平洋司令部在聲明中表示：「羅斯福號航空母艦打擊群密切監控所有中國人民解放軍海軍及空軍的行動，他們不曾對美國海軍船艦、飛機、艦上人員構成威脅。」

《路透社》報導，一名不願具名的美國官員透露，中國飛機並未進入距離美國海軍艦艇250海里範圍內。

美國海軍常藉由艦艇駛近南海一些中方島嶼，執行所謂「自由航行」行動，聲稱有進入國際水道的自由。

美軍太平洋司令部重申持續在這些區域行動的自由，「美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行及運作，透過我們在這個區域的作戰任務，展現決心。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡