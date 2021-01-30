台灣2020年GDP成長率2.98％，已開發國家最佳、30年來首度超越中國

（中央社）主計總處29日公布2020年台灣經濟成長率概估為2.98％，由於防疫成功，疫情之下逆勢締造亮眼成績，不只是近30年來經濟成長率首度超越中國，更傲視所有已開發國家。

主計總處29日公布去年第4季經濟成長率概估為4.94％，因出口暢旺、民間消費比預期佳，較11月預測數大增1.66個百分點；併計前3季，2020年全年經濟成長率概估為2.98％，較預測數增加0.44個百分點，也是近3年最高。

綜觀2020年全年經濟成長率表現，主計總處專門委員吳佩璇直言，台灣的確是因防疫有成，生產、製造、消費活動得以持續，才能有這樣的成長幅度；去年台灣經濟成長率概估為2.98％，是已開發國家中表現最佳。

主計總處概估結果印證外媒預測，2020年台灣經濟成長率再次超越中國的2.3％，為1991年至今、30年來首見。

至於去（2020）年第4季經濟成長率飆上近5％，為近10年最高，吳佩璇解釋，有兩大因素支撐，一是出口受惠於新興科技應用及遠距商機熱度延續，加上傳產貨品需求逐步回溫，其次，國人在國內消費持續活絡，緩衝疫情對經濟的不利影響。

吳佩璇特別指出，第4季國人在國外消費續呈大幅衰退，但國人國內消費持續成長，在台股創高，加上周年慶、購物節促銷活動激勵之下，國人國內消費成長率為4.26％，繼上季5.16％創下十年新高後，第4季續處高檔水準。

去年第4季經濟成長估4.94％，較預測大增1.66百分點

投資、出口暢旺，主計總處29日發布2020年第4季經濟成長率概估值飆上4.94％，較11月預測數3.28％大增1.66個百分點；併計前3季，2020年全年經濟成長率概估為2.98％，也比預測數增加0.44個百分點。

主計總處說明，主因是國內製造業持續投資，產能不斷擴增，供應鏈在地化益趨完整，商品出口表現優於預期，加上民間消費衰退幅度比預測低，因此去年第4季經濟表現亮麗。

台灣防疫成功、出口暢旺，近期經濟數據好消息頻傳，國發會甫公布去年12月景氣燈號睽違近十年，再次亮出黃紅燈；台經院昨天公布12月製造業景氣燈號，也終結連續4個月的黃藍燈，轉為代表持平的綠燈。

台灣防疫成功經濟成長佳，韓媒歸功不屈於中國

台灣防疫有成，2020年經濟成長率預測上調至2.98％，獨步全球，也吸引韓國媒體關注，韓國三大報之一的「朝鮮日報」分析，台灣的成功源於「不看中國臉色」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）去年初以來肆虐全球，國際運輸停擺、各國經濟嚴重受創，但中華民國中央銀行於2020年底公布的最新經濟成長預測，預估當年成長率2.58％，2021年3.68％，中央研究院經濟所及台灣經濟研究院對2021年經濟成長率的預估值更突破4％，在世界一片慘淡中一枝獨秀。

《朝鮮日報》12月31日刊出資深記者分析報導，文中表示，國際貨幣基金（IMF）2020年10月公布報告中，原預估台灣2020年經濟成長率與2019年持平，當時已優於韓國的負1.9％；而台灣10月、11月出口大幅成長，預估進一步推升全年經濟表現。

展望2021年，IMF預估台灣經濟成長3.2％、韓國2.8％，意指韓國總統文在寅2017年上任以來，除2018年外，5年任期中可能有4年的經濟表現都遜於台灣。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡