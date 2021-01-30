立院通過更改國徽主決議，馬英九：「黨徽國徽不一樣，不必浪費時間」

（中央社）時代力量立法院黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議，29日在立法院會表決通過，根據主決議內容，內政部需在2個月內評估國徽更改的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，中華民國存在到現在已110年，過去從未發生民眾分不清楚黨徽與國徽的情況，疫情嚴峻的當下，這並非人民關切的議題。民眾對於政治人物利用政治符號、長期操弄的作法，已感到疲勞，希望有些靠操弄起家的政黨，應以務實、理性、成熟態度，面對人民託付。

立法院會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案。其中，由時代力量立法院黨團所提案，要求內政部檢討國徽與中國國民黨的黨徽難以區分的主決議，在朝野協商時因未獲共識而保留至院會處理。

該提案在院會表決，民進黨團與時代力量黨團均支持，國民黨團反對，民眾黨團棄權，最終以63票贊成，37票反對，5票棄權，本案通過。

根據時力的提案主張，有鑒於現行國徽和國民黨黨徽的外表難以區別、有混淆之疑，而台灣已經民主化30 餘年，民主國家的政黨黨徽僅能代表部分人意志，黨徽與國徽相似的黨國不分情事不應繼續存續。

時力指出，世界各國的國徽多以國家特色、文化傳達國家精神，而台灣現行的國徽不能彰顯國家意象，為了使台灣人民有足以傳達國家精神的意象圖騰，要求內政部評估是否有需要更改現行國徽的必要性，以及相關的修正機制，並在2個月內向立法院內政委員會提出專案報告。

立院通過國徽更改主決議，內政部：審慎評估

立法院會29日表決通過時代力量立法院黨團主決議，要求內政部針對現行國徽與國民黨黨徽相似，兩個月內提出評估報告。內政部次長陳宗彥說，尊重立法院的決議，內政部會審慎研議，在兩個月內提出評估報告。

立法院會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案。其中，由時代力量立法院黨團提案，要求內政部檢討國徽與中國國民黨黨徽難以區分的主決議案，經立法院表決通過。

根據時力的提案主張，有鑒於現行國徽和國民黨黨徽的外表難以區別、有混淆之疑，世界各國的國徽多以國家特色、文化傳達國家精神，而台灣現行的國徽不能彰顯國家意象，為了使台灣人民有足以傳達國家精神的意象圖騰，要求內政部評估是否有需要更改現行國徽的必要性，以及相關的修正機制。

陳宗彥表示，尊重立法院的決議，內政部會審慎研議，在兩個月內提出評估報告。

內政部官員指出，國徽樣式是規定在現行國徽國旗法中，過去也有人提出過，但並沒有實質進展，現在有立法院通過的主決議，內政部會進行研議，但具體作法為何還要進行評估、討論。

政院：改國徽高度政治議題，須有各界共識從長計議

立法院會昨（29）日表決通過時代力量立法院黨團主決議，針對現行國徽與國民黨黨徽相似，要求內政部兩個月內提出評估報告。行政院今天表示，此案是高度政治性的議題，必須審慎評估各方衝擊，從長計議。

根據時力的提案主張，有鑒於現行國徽和國民黨黨徽的外表難以區別、有混淆之疑，世界各國的國徽多以國家特色、文化傳達國家精神，而台灣現行的國徽不能彰顯國家意象，為了使台灣人民有足以傳達國家精神的意象圖騰，要求內政部評估是否有需要更改現行國徽的必要性，以及相關的修正機制。

行政院秘書長李孟諺今（30）日表示，國徽與國民黨黨徽確實外型非常相近，可能造成混淆，但更改國徽是高度政治性的議題，需要有社會各界的共識，也要考量實務面的可行性，必須從長計議，審慎評估各方的衝擊。

內政部次長陳宗彥昨天說，尊重立法院的決議，內政部會審慎研議，在兩個月內提出評估報告。

馬英九指沒必要改國徽，江啟臣促總統應表態

立法院會昨天表決通過一項主決議，要求內政部針對現行國徽與國民黨黨徽相似，評估國徽更改的必要性。前總統馬英九今天說，沒有這個需要；國民黨主席江啟臣則呼籲，總統蔡英文應先表態。

時代力量立法院黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽外表難以區別、有混淆之疑，是否需更改進行評估的主決議，昨天在立法院院會表決通過，根據主決議內容，內政部需在兩個月內評估國徽更改的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。

馬英九今天上午在出席國民黨舉辦的公投連署活動，被問到更改國徽的問題時表示，沒有這個需要，而且《中華民國國徽國旗法》有明文規定，國民黨黨徽早在中華民國成立之前就有了，兩個還是有差別，看得出來黨徽與國徽不一樣。

馬英九指出，談這些議題毫無意義，對民生毫無幫助，真的不必浪費時間。

一同出席公投連署活動的江啟臣則說，昨天民進黨團支持這個提案，蔡總統也是民進黨主席，應該表態是否支持；國徽是國旗的一部分，受憲法的規定，若要修改就涉及到修憲，身為中華民國總統，同不同意修改國徽、國旗，應該要先表態。

前國民黨主席朱立倫今天上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動，他被問到此事時，呼籲綠營不要再演了，現在要改國徽，之後就要改國旗、國號，既然要搞台獨，就明白說，不要找各種理由來改變國徽、國號、國旗。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡