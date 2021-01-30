新增4例本土病例、其中1例死亡，均為部桃感染事件相關接觸者

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人（案907、909、910），研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者（案908）。

指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨（29）晚死亡。

另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計15萬3716例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含14萬9840例排除），其中909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中8人死亡、823人解除隔離、78人住院隔離中。

另新增6例境外移入，自印尼、捷克及巴西入境

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼（案901）、捷克（案902）及巴西（案903至906）入境。

指揮中心表示，案901為本國籍40多歲男性，去（2020）年7月前往印尼，今（2021）年1月21日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月22日起陸續出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等症狀，於1月27日主動通報後由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者共17人，其中5人列居家隔離，12人列自主健康管理。

案902為本國籍20多歲女性，去年9月至捷克就學，曾接觸確診個案並於今年1月4日確診，後分別持有1月15日及22日兩次檢驗陰性報告，於1月25日搭機返台。個案1月27日入境時有嗅覺異常症狀，於機場採檢陰性後轉至集中檢疫所檢疫，1月29日二採陽性並確診；同班機接觸者調查匡列中。

案903至案906皆為本國籍，包括2名未滿10歲女童、40多歲男性及30多歲女性，為長期居住巴西之家庭，於1月20日舉家搭機返台，皆持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫；其中案905於1月24日起出現發燒及喉嚨痛等症狀，案903、案904及案906於1月27日陸續出現症狀，經通報後採檢陽性確診，為一起境外移入家庭群聚；同班機接觸者調查匡列中。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡