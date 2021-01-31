國台辦禁台灣豬的說法，猶如納粹宣傳部長戈培爾的謊言哲學

政客好說謊話似乎司空見慣，但是可以把謊話當成是理所當然的內宣，或是作為顛覆分化的工具，則需要與生俱來的天賦，納粹德國宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）就是箇中高手。

他的經典名言膾炙人口：「謊言重覆一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重覆一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理；我們的宣傳對象是普通老百姓，故而宣傳的論點須粗獷、清晰和有力；混雜部分真相的說謊比直接說謊更有效，宣傳的基本原則就是不斷重複有效論點，謊言要一再傳播並裝扮得令人相信。」戈培爾這些論述主張，往往被威權政體執掌輿論文宣者封為圭臬。

戈培爾也將這些理論化為實際的政治行動，在他個人的主導下，總能為第三帝國與希特勒（Adolf Hitler）創造許多政治神話。

蕾妮・萊芬斯坦（Leni Riefenstahl）為納粹德國與柏林奧運所拍攝的紀錄片《意志的勝利》和《奧林匹亞》，應是最鮮明的個案。她巧妙地透過運鏡所呈現的鏡頭語言，將日耳曼神話、納粹壯盛軍容、雅利安人強健體魄與硬體設施融合一體，進而以政治社會化過程，將德國人民變成馴服者。

深入觀察，中共向來將輿論心理戰視為其政治作戰的核心指導原則，近年來「認知作戰」一直是對台銳實力攻勢的一環，往往透過政治統戰、輿論造勢、散播假消息、代理人擴散等手段，達到瓦解對手社會秩序與鬆懈政敵心防的效果，最終完成不戰而屈人之兵的結果。

國台辦發言人朱鳳蓮近日發言內容就是基本教材。針對陳時中在記者會回應兩岸核酸檢測費用的說法，她表示：「奉勸這位先生還是老老實實，向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因。耍小聰明，故意偷換概念，甚至抹黑大陸，以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。」

就朱鳳蓮的語境分析，「這位先生」就是一種刻意貶抑的稱謂，完全就是毛澤東那套「戰略上藐視敵人的說法」，後面一連串充滿情緒性形容詞，才是實質透過情緒勒索之名，遂行倒果為因與置換概念之實的標準操作，因為這些指控沒有任何客觀數據與舉證責任，卻將正反立場巧妙對調。

之後，朱鳳蓮又宣稱：「為保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時，因台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣生產、或經台灣轉運的肉類產品輸入。」

平心而論，朱鳳蓮完全將戈培爾那套謊言哲學運用得淋漓盡致，且可作收多層效果。一來在內部輿論嚴密監控下，中國民眾所接受的訊息多來自官方的各項內外宣，這種說法直接將台灣的政策標準打成劣等負評，並轉移自身為人所詬病的食安問題，這就是一種典型「不在場」的藉口。

再進一步觀察，她更巧妙運用「混雜部分真相的說謊比直接說謊更有效」的技巧，徹底達到混淆視聽顛倒是非的結果。

真相是台灣從沒有出口生鮮豬肉到中國，而且2014年11月中國就以禽流感與地溝油為名，禁止台灣肉製品與蛋製品進口，唯一的例外就是台灣豬肉微量出口到港澳地區，農委會估計每年大約57噸。換言之，這位發言人只是把當年的說法套上「萊克多巴胺」中國時髦的新詞彙借題發揮，更遑論台灣本土豬農根本不用萊劑。

諷刺的是，這種破綻百出的論調還是被國民黨與特定媒體拿來帶風向，林為洲表示中國食安標準比台灣高，某報記者宣稱中港澳市場佔台灣出口九成，彷彿這項「制裁」將影響台灣養豬戶的生計，這種裝聾作啞的行徑實在令人分不清是愚蠢還是邪惡。

根據農委會的統計，2019年國內豬肉供屠宰的總量為81萬9735公噸，而出口世界的總量則是1680公噸，僅占豬肉供應量的0.2％。假設2020年的豬肉供應量不變，2020年台灣出口了4163公噸的豬肉，也只佔了總量的0.5％而已，誠如農委會主委陳吉仲在澄清所言，台灣豬肉9成9供應國內為主。

遺憾的是，敵人的謊言攻勢固然可怕，但是替這些謊言傳播擴散的人，他們的心態才是台灣國安最大的威脅。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航