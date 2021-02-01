義大利總理「請辭」換取盟友支持，但會不會弄假成真提前大選？

在歐盟復甦基金即將撥款應付經濟衰退之際，政局不穩對於義大利來說，時機再糟糕不過了。

義大利受到新冠肺炎疫症蹂躪，全國有超過8.3萬人死亡，經濟飽受重創，更因近幾月疫情攀升快速，政策失敗導致民間怨聲滿道，對孔蒂（Giuseppe Conte）的政府構成沉重壓力。孔蒂寄望藉由請辭，一統歐洲主義與中間溫和派議員籌組新政府，以便在國會達到絕對多數；不過，無法保證可以籌組新的聯盟，反增提前舉行大選的可能性。

其次，孔蒂沒有個人政黨且與聯合政府內五星運動及中間偏左的民主黨（Partito Democratico）也存在著分歧，是否能夠順利組成孔蒂第三任政府，令國家擺脫危機？政府垮台的來龍去脈為何？頻頻垮台又為何故？歐盟復甦基金（EU recovery plan）與政府危機何干？

孔蒂政府垮台的經過

論及孔蒂政府垮台不得不提倫齊（Matteo Renzi）這號人物，倫齊何許人？說來他大名鼎鼎。逼宮前前總理成功的前總理，原先屬聯合政府中大黨之一的民主黨，因2018年大選表現失利，離開民主黨創建現在的義大利活力黨（Italia Viva），成為聯盟中第四大黨。

倫齊的政黨在義大利眾議院630席中有30席、參議院315席中有18席。儘管議員人數不多，但面對選制不同的參議院所帶來議員人數的稍稍過半，足以撼動總理的寶座。

倫齊不滿的情緒其來有自，導致其跟孔蒂政府決裂進而迫使辭職的原因，最根本便是與五星運動共同執政下的長期不對盤，向為倫齊所在意。從司法改革、國民基本收入、預算與使用歐洲穩定機制（MES）等議題上，皆存在許多分歧。

近來，義大利活力黨希望尋求歐洲穩定機制的借貸用在醫療保健改革上，但頻頻受到五星運動的掣肘。倫齊經常批評孔蒂過多的個人主義，且不願傾聽。不過，真正引發戰火的是歐盟「復甦基金」議題，特別是如何管理歐盟給義大利的2090億歐元，佔整個計劃29％的「復甦基金」計劃，以幫助受疫情影響最大的國家。

1月13日，倫齊不滿孔蒂欲提給歐盟的「國家復甦與韌性」（Piano nazionale di ripresa e resilienza）計畫，以及誰有資格管理該計畫，就此點燃戰火。義大利活力黨撤回兩位部長以及一位副部長，從而使義大利現任總理孔蒂喪失在國會擁有多數支持的地位。

孔蒂打算把「國家復甦與韌性」計畫，由總理辦公室主導，借助某些部長的協助，最重要的是網羅六位超級管理人員（每個項目一個）以及搭配一組專業人士，但倫齊批該過程不夠透明。

孔蒂1月18日在眾議院中以343：263的票數獲得支持；隔日在參議院也以156：140的票數通過信任投票，保住總理地位，但並未取得絕對多數的161票支持。孔蒂領導的聯合政府已被大大削弱，在國會內失去了絕對多數控制權，重大國家政策將無法在國會通過。隨後，孔蒂要求中間派及執政聯盟以外的參議院議員加入他的政府行列，但沒有太多人回應他的訴求。

孔蒂目前的盟友包括中間偏左的民主黨、五星運動，儘管五星運動宣佈會繼續支持孔蒂。

孔蒂在1月26日遞出辭呈，總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）在隔日下午開始與主要政黨主席進行磋商。咸信孔蒂主動請辭是一項戰術性政治策略，使他在未來能重組新的執政聯盟。孔蒂與其持續坐著總理之位，可能隨時被倒閣，倒不如主動辭職換取下一輪的國會洗牌。

如果孔蒂在磋商過程中，取得足夠的支持，那麼馬塔雷拉可以授權他再組建一個新的執政聯盟。若孔蒂重組執政聯盟失敗，總統則可要求另外一位候選人帶頭進行重組；或是組成技術官僚政府（如2011年的蒙蒂〔Mario Monti〕）；若否，義大利可能提前舉行大選。

目前回應孔蒂訴求的議員人數仍不理想，未覓得足夠支持。在現今背景下建立多數非常複雜，不僅是缺少選票，還欠缺了孔蒂希望從反對派失望者身上找到的自由民主認同。此次的政府危機點出了建立在執政聯盟內部「認同不足」的弱點：改革派分裂、中左派分裂，且每次以自由主義為號召都無法吸引右派，即使所鼓吹的歐洲主義也是斷斷續續，晦暗不明。

義大利總理孔蒂｜Photo Credit: AP / 達志影像

義大利的政局不穩 vs. 歐盟復甦基金

歐盟成功運用針對疫情的政策暫時擊退了民粹主義，推出緊急財政計劃使民族主義者噤聲。此刻這種積極干預的政策已開始運作，正當需要各會員國卯足全力之際，義大利卻唱出政府不穩定的大戲，引發了人們對義大利前景的憂心。

經過孔蒂與歐盟執委會之間的談判後，義大利可拿到2090億歐元，佔整個復甦基金計劃的29％，必須在2023年前做出改革的全部承諾，並在2026年之前用完；同時進行為期30年的償還債務操作，直到2056年。時間無疑非常緊迫，需要強制性的步驟、要求苛刻的實施與返款期限，以及需要雄心勃勃的既定目標。

在「復甦基金」的條件設定下，資金會分批到位，但如果沒有按照政府原先承諾的時間和目標內使用，下一批就會被扣住沒戲可唱。在計劃批准之後，從6月底到7月初，計有230億歐元（佔總額的13％）入帳義大利，花用經費必須遵照時間表，方可啟動下一批經費，避免損失資金。

在整個流程上，自然就直接關係到現下義大利政府危機的問題。歐盟執委會要求採取特殊的快速通關程序，盡量簡化復甦基金措施的授權，同時又不能喪失控管貪汙風險的能力。這就牽扯出義大利啟動簡化措施的時間、方法、授權程序，以及承包招商程序等問題。

倫齊正是拿「不透明」為由攻擊孔蒂所預備籌組的工作小組（task force），孔蒂政府想利用工作小組來管理從「復甦基金」所取得的資金並僱用外部顧問。前總理倫齊和現任總理孔蒂的嫌隙，起於歐盟復甦基金計畫，義大利政府打算花費2000億歐元支持該計畫，以便順利取得貸款來振興經濟，而前總理倫齊則警告此舉可能會浪費國家財產。

值得注意的是，唯一沒有寫在「下一代歐盟」（Next Generation Eu）計劃之間的東西是最重要的：歐盟意識到，這種前所未有的緊急干預措施，使歐盟執委會變成了世界上最大的債務發行人之一，除了財務層面之外，同時也是一項政治實驗。

許多歐盟會員國向來反對以共同的歐盟債務證券實現共同的目標，然而前述的限制已被打破，執委會可以向市場要求資金來資助非常規性的政治目標，無疑是以歐盟為主體所創造的的先例。義大利的整體規模正是前述試驗所必須正視的，如果政府不穩定，則有可能加劇義大利在過去20年吸收歐洲資源的能力很差的風險。

不僅如此，歐盟希望各會員國以國家改革的附加值來協助經濟復甦，使用這些基金來解決會員國間所延誤解決的問題，包括改善西班牙勞動力市場，法國的養老金體系，荷蘭的稅收體系等。

在義大利，則是要求改善包括解決司法漫長、公共行政職能、逃稅、競爭等。易言之，該國必須利用特別計劃改良最弱的領域達到歐盟標準。換句話說，既然義大利取得補助／借貸數額最多的巨款，這個歐盟第三大經濟體的試驗成功與否會影響到歐盟整體。

義大利近十年來的政治生態與投票意向丕變

自第二次世界大戰結束以來，義大利經歷了無數次政治危機，義大利政局猶如跑馬燈般的來去。2018年義大利大選，堅稱難以合作的五星運動黨和聯盟黨（Lega）居然成功合組民粹主義政府。不過14個月後，聯合政府瓦解，五星運動旋改與中間偏左的民主黨（PD）合組政府，兩派有巨大的政治分歧，合作僅為了阻止其他極右派聯盟黨上台，為平衡雙方勢力讓兩方都能同意，五星運動繼續推出無黨派的孔蒂擔任總理。

事實上，2018年3月的政治選舉中即已出現代表性問題，該次的磋商埋下了支離破碎的共識和政局不穩定。此外，五星運動與聯盟黨的意外同盟成功，獲得大約過半的選票，反映了義大利人的反政治情緒。光五星運動就達到33％，聯盟黨則有17％。

很難想像一個政府的組成是由兩個「反體制」的政治主體所組成，它成功吸引了異議分子而非共識，儘管該民粹政府僅維持一年多，但體現了普遍存在的「民主不安」，以及投票標準的丕變，「投票流動性」大增。

換句話說，誰寄望提早選舉能解決這一不穩定的階段，無法樂觀以待，政治穩定的時代維持了十多年來似乎已經走到盡頭。倘若觀察2008年的選舉，地方選舉的結果呈現出超過70％仍依循著50年代初的地方投票分配。但是在過去的十年中，一切都發生了變化。

先是貝魯斯科尼（Silvio Berlusconi）獲得了反共所保證的支持，不過後續支持貝魯斯科尼和反貝魯斯科尼主義的出現，加劇了投票的不確定性。2018年的選舉在競選活動開始時，約有一半的選民表示他們不知道選哪個黨。投票動向不確定性仍會持續很長時間，因為有20％的人聲稱他們只是在投票前的一周才做出決定。

準此觀之，端賴提早大選很難保證國會的穩定基礎，因為投票的分散會導致同樣分散的代表性，以及不穩定。如最近的選舉結果所示，在2019年5月的歐洲議會選舉，五星運動的支持者減少了一半，而聯盟黨幾乎翻了一倍。

正是如此，薩爾維尼（Matteo Salvini）嘗到甜頭之後，想要獲得完全的政權，進而在合作14個月後打破政府聯盟，但逼宮未成反淪為在野。五星運動旋而改變不可能與左派結盟的立場，與中左派和民主黨聯手。倫齊則是為了獲得更多的政治空間和知名度，脫離民主黨另立義大利活力黨。總理孔蒂只好繼續領導兩個不同立場的聯盟。

義大利政治動盪不安並非源於政府單一的決定。相反，這是一種病態，它反映出2018年選舉所表達出的義大利民眾政治取向。現今，它發生了深刻的變化，但是，它仍然具有不穩定和碎片化的特徵。

倘若回歸比例代表制，將會加劇該病態，因為基本問題沒有得到緩解，公民與政治之間的鴻溝如今已轉化為不信任。這就是為什麼新的選舉不見得能保證新的平衡，因為義大利正處於站不穩的狀態，為了獲得平衡，需要走鋼絲之人，但這無法讓義大利擺脫不穩定的病毒。在未來的日子裡，問題將會再次出現。

義大利前總理倫齊｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

提早大選有望？

現任總統馬塔雷拉面臨需要快速籌組聯合政府，得以通過歐盟復甦基金來對付新冠肺炎，無可諱言，最糟的情況將是再次舉行選舉；不過，提早大選又無法保證歐盟復甦基金能順利通過。

歐盟與國際市場正觀望著義大利是否走回正軌。換言之，外部的壓力隱然降臨，敦促國會多數趕緊誕生。然而，這個多數又不能是右派的聯盟黨、義大利兄弟黨這兩個敵視歐盟的民粹政黨。

因此，孔蒂的盤算自然是五星運動、民主黨、Leu黨、中間黨派、貝魯斯柯尼的力量黨，倘若不足的話，只能不情願地，無法排除倫齊的義大利活力黨。不過，反之如果這些黨能協調出共主，仍可換掉號稱人民的律師：孔蒂。

只是，孔蒂目前仍有高達47％的支持度，同時有56％的民調不願右派的聯盟黨薩爾維尼當總理。值得一提的是，高達八成的民意反對提早大選，似乎有助於總統下決定的方向。

中右派向總統要求提前舉行大選。民主黨主席偏向支持投票後可能出現的弱勢多數；孔蒂自然是不願意見到大選，希望利用他目前民調不弱的聲望，繼續作為五星運動的領導人甚至是執政聯盟的總理。

目前，舉行選舉的可能性或許不高，一來疫情和經濟嚴峻形勢使然，其次，眾議員和參議員也不想太早履行之前經公投所確認的削減議員人數。孔蒂想喚起親歐洲人士的支持，特別是國會的溫和派與自由主義者。孔蒂打算進行改革，包括選舉制度、政府形式和制定共同的復甦計劃，希冀募集175名參議員，最好能屏除義大利活力黨尾巴搖狗的能力。

孔蒂沒有屬於自己的政黨，五星運動和民主黨這兩個主要執政黨，是都想換上各自黨派人士來當新總理，而雙方肯定互不相讓，儘管五星運動是2018年選舉大勝的政黨，而民主黨卻是當前民調較高的政黨。可能支持孔蒂的中右派政黨：貝魯斯柯尼的力量黨則表達，如未出現「團結一致」的支持度，寧願提早大選。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航