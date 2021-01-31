《What The 法》：18歲可以喝酒，但不能自己買筆電？

文：公共電視、法律白話文運動

你的錢不是你的錢？

上大學、年滿18歲了，我的自由呢？ ​​​​​​

熱血青年，有夢相隨

年滿18歲的阿含成為了大學新鮮人，開學已經過了一週，立志要為中華民國拋頭顱灑熱血，決心成為一名政治型YouTuber，唯有如此，阿含才能實現他的遠大宏願。阿含還在大學選修了「影片製作」這門課程，因此他認為有必要去買一台筆電來使用。

由於阿含並不是很了解筆電的各種機型與功能，所以便請教賣場老闆小柯，在他們討論選購筆電的過程中，兩人聊得十分投機。阿含認真思考，為了完成他政治型YouTuber的夢想，長期耕耘想必是需要的，未來也會學習更多後製及特效軟體提升影片品質，阿含索性心一橫，購買了一台更昂貴但效能更好的頂級筆電。

18歲可以喝酒，卻不能自己買筆電？

雖然這台筆電的售價高達七萬元，遠遠超出媽媽給阿含的預算三萬五千元，但他自認為超出預算的部分是拿自己從小存的零用錢來貼補，並沒有亂花錢。結果，過沒幾天，阿含的媽媽就氣沖沖地到賣場跟小柯吵著要退費，阿含覺得自己顏面盡失，丟臉至極！

阿含覺得媽媽莫名其妙，18歲都可以喝酒、開車了，結果現在竟然連台電腦都不能自己買。真是太沒道理啦！現在都什麼時代了，阿含認為這根本就是在抹滅年輕人的自主性吧。

把關孩子的消費是父母的天職！

到現在依舊「氣氣氣氣氣」的阿含媽媽表示，阿含畢竟只是個剛滿18歲的「孩子」，從小到大不管是學費還是生活費，都是媽媽幫他安排好好的。阿含的媽媽說，那天阿含跟她提到學校上課要買一台跑得動剪輯軟體的新筆電，他們母子兩人一起上網查資料，發現像阿含這種新手，給他三萬五千元買電腦，其實已經很夠用了。

阿含的媽媽萬萬沒想到的是，他們母子倆討論那麼久的結果，居然因為小柯那個無聊老闆的一張嘴，就讓阿含一時沖昏頭，付了整整七萬塊，那簡直是超過了一倍的價錢！

雖然阿含的媽媽知道阿含很貼心，多出來的錢是用自己存的零用錢付掉了，但是阿含媽媽不懂的是，到底為什麼要平白無故把自己辛苦存的錢拱手送給這種黑心店家呢？

我以為的自由，其實並不那麼自由？

媽媽也是有學《民法》的

阿含媽媽生氣地說：「不要一直在那邊跟我說什麼18歲可以喝酒、可以開車、可以幹嘛幹嘛的！好險媽媽我有學過民法。民法中有規定，除非那筆消費是『基於年齡和身分，日常生活所必需的行為』，否則父母都保有最終決定權。」阿含的媽媽認為自己為人父母，若小孩去外面花大錢，回到家還說他成年了不用你管，天下有哪個父母真的會答應嗎？

阿含媽媽也坦白地表示，這筆錢並不是她付不起，同樣效能的電腦其實價差很大，有貴的也有便宜的，她只是氣不過，認為賣場老闆小柯是想慫恿一個剛滿18歲、還沒有辦法自己賺錢的小孩買一台昂貴的電腦。她認為這種行為，跟詐騙有什麼不一樣？阿含媽媽也認為，不管時代如何變遷，一台要價六、七萬的電腦，絕對不可能成為「生活必需品」。

無奈的老闆：「怎麼能說退費就退費？那我的損失呢？」

面對阿含母親的指控，老闆小柯非常無奈又傻眼，他表示，阿含媽媽到商場找他的時候，一直聲稱阿含才18歲，民法上還未成年，買任何東西都需要經過父母同意，否則一律不算數。阿含媽媽便開始逼迫小柯需要「全額退費」，小柯一聽覺得莫名其妙，他表示自己並不是在經營網路購物，況且當初阿含也是在店裡當場確認商品沒問題，才付錢購買的。現在阿含都已經將電腦開箱，並且使用超過一星期了，怎麼可以說退費就退費？那是誰要來賠償小柯的損失呢？

案件判決結果

法官認定阿含與老闆小柯間簽訂的契約是無效的，小柯應該全額退費，阿含也應該將電腦返還給小柯。

判決理由

未成年人訂定契約時，除了純粹讓未成年人獲得法律上利益，或是根據未成年人的年齡與身分，是「日常生活所必需」之外，都應該得到法定代理人的事前同意或事後承認。本案涉及到「日常生活所必需」這個前提，法官必需在本案中判斷，頂級筆電對於未成年的阿含，是否屬於「日常生活所必需」。

考量到市面上的電腦，是有許多型號以及不同的價格選擇，身為未成年的阿含，依照課業需求，並不需要買「頂級」的筆電，普通等級的筆電其實就能滿足他日常作業的要求。再者，阿含也沒有打工或固定收入，對學生的他來說，頂級筆電的價格對他應會造成不小的負擔。因此，法官認定阿含購買頂級筆電，並非日常生活所必需。既然並非日常生活所必需，阿含的母親又拒絕承認，買賣契約依法無效。

人民法官你怎麼想？

A：只是買東西而已，18歲都算成年人了，自己決定就好了吧？

B：阿含民法上滿20歲才成年，除非該筆消費是「基於年齡和身分，日常生活所必需的行為」，否則父母都保有最終決定權。

註：民法成年門檻雖然已於民國109年12月25日下修為18歲成年，將於民國112年1月1日起施行，故目前仍是以20歲為成年門檻。

相關書摘 ▶《What The 法》：學生不滿校規就要告學校，老師怎麼教小孩？

書籍介紹

本文摘錄自《What The 法：法律誰說了算？若你是法官，你會怎麼判？》，時報文化出版

作者：公共電視、法律白話文運動

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Photo Credit： 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航