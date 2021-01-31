《What The 法》：學生不滿校規就要告學校，老師怎麼教小孩？

文：公共電視、法律白話文運動

我是國中生，我要告學校？

學生不就是應該遵守校規嗎？

校長：學校的規定就有他的道理嘛

「唉！小明同學這件事，實在是……」校長一想起小明向學校提告的這件事，就滿心無奈。校長表示，其實學校會規定「因事假補考，超過60分的部分要打七折」，其實是有它的理由，畢竟請假缺席考試，如果分數還和準時考試的同學一樣，那對其他同學是否太不公平了？

校長也知道，小明一定會不開心，他也非常能同理小明的心情。畢竟他請假是迫於無奈，而且也很認真準備考試。但是，學校也是照規定做事，校長認為學校並沒有虧待他什麼，他不能只想到他自己。「說真的，就這一次考試成績，影響不了他什麼啦！他竟然跟我說學校這個規定不合理，他要告學校！」校長不理解地表示。

一提起小明要向學校提起訴訟，校長此時微微動怒：「這小孩真的太任性了！據我所知，學生是不能針對學校校規這些既有規定提起訴訟的。畢竟，學生來學校，是來接受教育的，這是國家給的權利，也是義務。」校長認為，在這種義務下，學生們應該做的，是遵守學校的校規和各種規定，好好聽老師的話、認真學習，而不是自己覺得委屈、不開心，就反過來批評這些規定不合理。

校長：這樣我要怎麼教小孩？

「拜託大家想想看，如果開放讓學生可以告學校，記個警告也告，分數不滿意也告，這樣我們要怎麼教小孩啊？」校長認為，如果學生想對學校提告就可以任意提告，那一定會造成老師教學上的寒蟬效應。這樣一來，不僅會壓縮老師的教育空間，老師或許也不敢對學生提出指教和管教了。

「大家要知道，為了要讓老師能夠有合理的教育空間，我們的法律才會規定學生不能夠對學校提告。這個時代，想要培育英才，真的不是一件容易的事。」校長又舉了許多新聞上「直升機父母」層出不窮的例子，為了保護自己的孩子，甚至不惜支持自己的小孩做錯的事情。校長擔心，這樣的學習和教育環境，真的是最適合孩子的嗎？

校長：還想聲請大法官解釋？

「不僅如此，他竟然不接受法律的安排，執意聲請大法官釋憲，要大法官給他一個不能告學校的理由。」一想到小明還想提請大法官釋憲，校長便激動了起來。

校長希望小明能好好想一想，來學校是要來受教育的，不是來爭取權益的，如果要計較老師做的每一件事情，那這些在第一線教育者的師長們，真的不知道該如何教導學生了。

學生為什麼不能爭取權益？

成績很重要這件事，不是老師教我們的嗎？

小明回想起期末考那天發生的事情，向我們娓娓道來：「期末考那天早上，因為我媽買早餐的時候，不小心出了車禍，緊急住院開刀，所以我就請假沒去考試，趕到醫院照顧我媽。」

小明表示，因為自己是單親家庭，媽媽出事，家裡也只有他能照顧，才不得已請假。後來媽媽康復出院了，小明也依學校規定回校補考。說到此處，小明忿忿不平地說：「但是我從來不知道，原來請事假補考，超過60分的部分，分數要被打7折！這種算法讓我班排名直接倒退10幾名，真的太不公平了！」

小明認為他不是故意缺考，媽媽車禍也不是他能控制的，為什麼卻要因為這樣不可控制的情況，遭受到不平等的對待？

小明也不能接受學校的說法，有點委屈地說著：「學校說這不過只是一次成績，但是他們有沒有想過，讓我們那麼在乎成績的原因，不就是老師教導我們的嗎？又要我們在乎成績，但又要我們不要爭取成績的權益。怎麼可以要馬兒好，又要馬兒不吃草？」

為什麼學生完全不能訴訟？

因為這起事件，小明決定開向跟老師和學校抗議，希望他們取消這項不合理的規定。小明沒想到的是，學校竟然完全不受理。無可奈何之下，小明與媽媽討論過後，決定要向學校提告。

但此時，小明才發現，原來學生是沒有資格向學校提起訴訟的。小明好氣又好笑地說：「當學校依據校規處罰你、記你過的時候，就算你覺得被冤枉，你也是完全拿學校沒辦法的喔！」

小明意識到這件事情之後，更加地生氣了。他想到公民老師上課時所教導的：「如果人民的權利受到不合理損害，憲法都有給人民提告的權利。」

他疑惑的是，難道學生不是人嗎？如果遇到學校不公平的處罰、不合理的制度，就因為學生的身分，或者年紀太輕，便只能默默承受嗎？

小明這件事情，網路上也引發很多人討論。許多網友表示，如果開放讓學生告學校，老師在教學上會有執行的困難，學生也可能會無法無天。但是小明認為這樣的說法並沒有道理，他表示：「如果學生的要求不合理，解決的方法應該是透過討論或法庭辯論，老師可以利用機會好好教育學生，告訴學生錯在哪裡，而不是沒收他反對的權利，叫學生乖乖聽話就好吧？」

「我當然知道學生要接受師長的教誨、學習遵守學校和社會的規範。但萬一老師或學校犯錯，對學生進行不合理的規範時，難道我們真的要漠視學生的基本人權，不給他們向法院提告學校的機會嗎？」

身為14歲國中生的小明，振振有辭地說出自己的想法。他不認為開放之後，一定會天下大亂，況且也並非每一個人都會走法律程序。

「所以，我一定要挑戰！要為所有同學的權利，聲請大法官釋憲！」

小明勇敢地說著。

釋憲案判決結果

大法官會議討論後，認為：「可以，未來只要是學生，統統可以依法對學校提告！」

釋憲內容

學生和一般人民一樣，擁有言論自由等憲法賦予的權利。不能因為學校是教育現場，就向學生說：「就算學校校規違法，侵害你的身體自主權或言論自由，你也不能捍衛自己的權利，提起訴訟。」大法官認為這是不對的。所以，一般人擁有的訴訟權，學生也應該擁有。

人民法官你怎麼想？

A：學生的本分就是要接受教育，應該遵守學校的各種規範，不能挑戰學校權威。

B：對法院提告是憲法賦予人民的基本權利，學生也不例外，應該開放讓學生可以開始對學校進行訴訟。

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書籍介紹

本文摘錄自《What The 法：法律誰說了算？若你是法官，你會怎麼判？》，時報文化出版

作者：公共電視、法律白話文運動

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Photo Credit：時報文化

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