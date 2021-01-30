「宣布不承認BNO」，中國外交部超然於人大？

文：腸

昨（29）日中華人民共和國外交部發言人聲言，為了反制英國實施新的BNO政策，中國將不再承認BNO作為旅行證件和身分證明。香港政府隨即配合宣佈，自1月31日起，BNO不能用於在香港出入境、不得在香港作為任何形式的身分證明、航空公司須要求香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證。

其實「有效旅行證件」於香港法例第115章《入境條例》第2條中有明確定義，基本上只要該證件在其發出國的法律下屬有效，即符合定義；其中中國外交部（甚至香港政府本身）承認與否，並非有關證件有效性的先決條件（要不然中華民國護照持有人如何向香港申請簽證出入境？）

Photo Credit: AP / 達志影像 港府表示，配合國家針對英國國民（海外）護照、BNO事宜的反制措施，不再承認BNO為有效旅行證件和身分證明。

終審法院在《入境處處長訴QT》[1]一案中指出，《基本法》第154條授權香港與實行出入境管制，而此權力透過《入境條例》落實。

如果中國外交部的宣佈不具法律約束力，香港政府採取的配合措施就是基於法律上不相關的因素，公然違反成文法的明文規定；

如果中國外交部的宣佈的確有法律約束力，即是現在除了人大之外，國務院隨便一個部門任意一個公佈，都已經確立了是可以直接推翻香港立法會訂立的法例？《基本法》的第8、第18、第64條，規定香港條例（而非國務院命令）為在香港實行的法律，全部都已經廢除了？

更甚者，第八屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議在1996年5月15日通過《關於《中華人民共和國國籍法》在香港特别行政區實施的幾個問題的解釋》，其中第2段規定：

「所有香港中国同胞，不论其是否持有“英国属土公民护照”或者“英国国民（海外）护照”，都是中国公民。自１９９７年７月１日起，上述中国公民可继续使用英国政府签发的有效旅行证件去其他国家或地区旅行，但在香港特别行政区和中华人民共和国其他地区不得因持有上述英国旅行证件而享有英国的领事保护的权利。」

高等法院原訟法庭法官周家明於《Hudson Timothy George Loh 訴入境處處長》[2]一案中，採納上訴法庭於《謝耀漢訴香港特別行政區護照上訴委員會》[3]一案引用的中華人民共和國法律學者觀點，裁定《國籍法解釋》是《中華人民共和國國籍法》一部份，與《中華人民共和國國籍法》具有同等效力。

根據《中華人民共和國憲法》第57條，全國人民代表大會是最高國家權力機關。全國人民代表大會常務委員會為其常設機關。《中華人民共和國憲法》第67(4)條則訂明解釋法律屬全國人民代表大會常務委員會的憲法職權；國務院不得制定與法律相抵觸的行政法規、決定和命令[4]。

區區國務院外交部就想修改由最高國家權力機關制定的基本法律，是想搞政變，顛覆國家政權根本制度？

本文獲授權轉載，原文見法夢Facebook專頁。

責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex