古老當時興？喚起麻甩回憶的油渣麵——春潤堂

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

世界上有種美食，你從來只敢自己悄悄品嘗。是的，作為女生，形象斯文，怎能讓人知道我心愛的comfort food，會是麻甩佬才愛的油渣麵？

油渣麵，又稱作「豬油渣麵」，是香港的庶民麵食，曾在1960、1970年代風行一時，彷彿喚起了很多人的童年回憶。它其實是指肥豬肉搾油後剩下的肉塊，經過水煮之後，放到滾油中炸得酥脆金黃，吃時，整口是油，幾麻甩。油渣麵，從前通常是配「粉仔」，近年則換成上海麵的粗麵條，面頭灑上蔥粒、冬菇和冬菜。吃之前，添點辣菜脯，還要蘸點辣椒油，這樣就是最香口最滋味。

Photo credit: 春潤堂Facebook圖片

時至今日，社會物質充裕，而且健康已經成了大趨勢，人們對豬油敬而遠之，令到這種人間美食，不復當年勇，不再流行。

然而，少人堅持的路，還是有人走。

這陣子，不少店仍試着重新演繹油渣麵，位於太子的春潤堂便是其中之一。吃過英記、通達等等老字號，我更敢說，這家後來者的油渣麵質素很穩定，功夫滿有誠意。

Photo credit: 莫小巧

店子狹小逼夾，只有四個座位，和鄰座有點手肘貼手肘。但來這裏，為的不是坐得舒適，反而是為了呷盡最地道的味道。主角來了，氤氳的麵端上來，油渣分為軟渣和硬渣，這兒可自選或兩溝，硬渣炸得甘香爽脆，軟渣則是入口鬆化，油香四溢，油而不膩，不會有陣腥的油膉味，感覺到去蕪存菁算乾淨，肥瘦適中，確是不錯。一問才知，油渣雖然只是取貨不是自己做，但特地找來新鮮豬，都是精挑細選，絕不馬虎了事。

Photo credit: 莫小巧

湯頭是豬骨湯，熬了多小時，略鹹，少少味精；慶幸的是，油渣麵有大小兩款選，我選大的，可配多一樣餸菜，我揀了蘿蔔，大大塊，清甜多汁，稍為中和了湯頭的濃味。唯一覺得美中不足，是上海麵，稍為有點腍身，不夠爽彈，我唯有低頭趕快吃，免得麵條泡在湯中變成糊狀。忘了說，記住要添點菜脯，這裏任你舀，分辣與不辣兩種，辣的有股豆瓣醬香味，我最愛，吃過不停口。

Photo credit: 莫小巧

春潤堂2005年開業，可能因為老闆和顧店的都是女人，心思細密點，環境和食物算整潔。而且來過幾次，見她們充滿人情味，和附近街坊總是有講有笑，有次熟客來買魚蛋忘了帶足夠的錢，她也揮揮衣袖，着他下次才付……

Photo credit: 莫小巧

這小店，與曾經是「戰場」的旺角警署，不過是兩街之隔。但是2019年，她們罷工表態等等的行為，絕不吝嗇。得悉她們的立場後，我每次再來，都點多兩樣餸，吃得更舒暢更放心。

Photo credit: 春潤堂Facebook圖片

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex