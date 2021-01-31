台灣今日無新增確診，指揮中心公布案908曾去過九份老街、大溪老街

台灣今（31）日新增2例來自菲律賓的境外移入確診，沒有本土感染病例，累計912例確診、8例死亡。中央流行疫情指揮中心公布案908足跡，請曾在同一時間去過該地點的民眾注意自身是否有症狀。

案908是案889的接觸者，據信是因兩人1月23日上午同時在桃園某醫院（非部立桃園醫院）候診間而發生感染。案889則是先前部立桃園醫院的低風險區（綠區）範圍活動者，目前不確定案889如何被感染。

據指揮中心今天公布，案908在1月25、26日曾去過九份老街、老街著名景點阿妹茶樓、桃園大溪老街等。指揮官陳時中強調，案908很明顯是1月23日在桃園某家醫院候診間感染的，所以他在1月23日之前的足跡都沒有意義。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心。

有記者提問，案908和案889雖在同一候診間，但兩人沒有親密互動，指揮中心也指候診間裡的人都有戴口罩，如何可以確定案908一定是在候診間被案889感染？

陳時中回答，外部的社區感染可能性不高，但還是會做基因定序來確定；1月23日是周六，候診間人少，剛好他倆坐比較近，為了安全起見，當時在現場的人也都已匡列居家隔離。該醫院當天下午未看診，晚上進行過全面消毒，因此後續應無感染疑慮。

由於國外開始限制疫苗出口，知名媒體人陳文茜認為台灣無法拿到疫苗；陳時中日前也曾指大國壟斷疫苗、世衛組織不夠力等，引發民眾黨呼籲陳時中「量力而言」，應正確說明疫苗採購期程。民眾黨指出，指揮中心多次表示已簽約、將付訂金、確定能購買一定數量，但卻從「超前超買」變成「一苗難求」，民眾黨稱執政黨應該謹言慎行，而非畫大餅、令人有「大內宣」的疑慮。

陳時中今在記者會回應，並沒有因為各國爭搶疫苗、台灣就放棄，目前仍就既有管道爭取中，會根據已簽訂合約的資訊進度向大家透露。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航