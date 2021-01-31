美國8歲女童向女同學告白「有心動的感覺」，學校將她和弟弟全退學

美國奧克拉荷馬州1名就讀基督校小學的8歲女童，由於向另1名女同學告白，遭到校方退學。女童家長表示，副校長告訴女童，「根據聖經，妳只能嫁給1個男人，而且只能和1個男人生孩子」。女童的5歲弟弟也遭到連坐退學，事後女童哭著問媽媽：「上帝還會愛我嗎？」

綜合《福斯新聞》與《CNN》報導，8歲的克蘿伊（Chloe）就讀奧克拉荷馬州奧瓦索市（Owasso）的欣喜基督教學校（Rejoice Christian School）小學二年級，這是1所涵蓋幼稚園到高中的完全校園。克蘿伊上周在操場向跟1名女同學承認自己對對方「有心動的感覺」（had a crush），結果立刻被帶去校長室，待在那好幾個小時。

克蘿伊的母親謝爾頓（Delanie Shelton）說，她趕到學校前，副校長跟克蘿伊說，「根據聖經，妳只能嫁給1個男人，而且只能和1個男人生孩子」；謝爾頓趕到學校後，校方告訴她說學校裡禁止談戀愛，副校長則詢問她對於「女孩喜歡女孩」的看法，而謝爾頓回答，「老實說，我看不出這有什麼問題」。校方請她先帶克蘿伊回家，隔天也先不要再來學校。

第二天，校長致電謝爾頓表示，正在終止謝爾頓家孩子的學籍，包含克蘿伊的5歲弟弟也被退學。謝爾頓要求校方提供具體原因，校長說雙方「觀念不合」；感到非常生氣失望的謝爾頓希望能與校長會面討論，但校長直接拒絕，稱「沒什麼好討論的了」。

根據該校手冊，「任何形式的性悖德（sexual immorality）」行為，包含自稱是同性戀和雙性戀等，都違反其信仰，而未能符合生活標準與理想的學生將喪失出席課堂的「特權」。該手冊也稱，學生不得有公開牽手、擁抱或親吻等展示親密情感的行為。

校方對《福斯新聞》和《CNN》都拒絕發表評論，校長佩平（Joel Pepin）說，基於隱私和其他因素，校方政策就是不公開評論任何特定家庭或學生。

謝爾頓說，4年前她讓4歲的克蘿伊去該校上幼稚園，沒有仔細讀過那本學生手冊，但她也不知道4年後克蘿伊會說自己被另一個女孩吸引：

「這根本不是一段感情關係，也沒有具體行為，只是個迷戀的感覺，對8歲小孩來說，這搞不好只是代表『我真的很喜歡跟妳一起在操場玩耍』。」

謝爾頓表示，學校基於一個小孩可能還不了解、或完全不了解地事情，就將她從過去4年來的師生、朋友關係中驅逐。克蘿伊那天回到家後，傷心地哭著疑惑上帝是否還會愛她這樣的小孩。

《福斯新聞》報導，當地社區民眾表達出對於謝爾頓一家的支持，欣喜基督教學校對面的住戶決定在草坪上放置支持她們的標語，奧克拉荷馬州的平權組織則表示，任何學校、不管是否為基督教學校，都不該讓孩子覺得「愛是錯誤的」。

此外，該校也可能面臨法律訴訟。報導引用奧克拉荷馬州律師史莫稜（Daniel Smolen）說法，欣喜基督教學校曾經獲取聯邦政府的疫情賑災資金，這使該校適用於《教育法修正案第九條》，校方不得有基於種族、宗教和性傾向等歧視行為。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航