心臟病高居台灣十大死因第二名，胸痛延伸到下牙床和手臂要注意

心臟就像人體的引擎，24小時工作全年無休。2018年台灣十大死因中，心臟疾病僅次於癌症位居第二名，其中心肌梗塞、心衰竭、心律不整等疾病，許多都源自三高控制不良、家族史影響、以及過度曝露在危險因子當中。

台南奇美醫院心臟血管內科陳志成主任指出，最常見危險因子包括抽菸、二手菸、PM2.5等空氣汙染，而要抽菸者戒菸是相當困難的，另外要把糖尿病控制好對患者而言也相當困難。研究發現，罹患糖尿病，心血管疾病的風險其實視同發生過一次心肌梗塞。

不是越多越好！運動333增心肺功能也要量力而為

運動333原則，每週3次、每次30分鐘、每次心跳超過130下，是為了提升心肺耐受力，沒有運動習慣建議從慢跑、游泳等有氧運動入門。不過醫師說，三高沒控制好，心血來潮想運動還是應該量力而為。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 運動要量力而為。

曾有一名80歲前桌球國手，三十年前裝過心臟支架，但打起桌球不認老、拼第一，後來卻開始出現頭暈或是心跳過慢的情形。陳志成主任表示，這名患者因為年紀大了，偶爾會發生頭暈或是心跳過慢，所以替他加裝了心律調節器。然而，針對這類上了年紀的患者，在醫病溝通協調過程中，希望患者能有年紀大的自覺，運動步調及強度應該隨之減緩。

胸痛延伸是警訊，日常飲食也要注意

心臟疾病類型多且複雜，像是心衰竭就相當致命，五年死亡率高達48%。醫師呼籲三高、家族史等高風險患者，若有症狀應該加倍小心。

陳主任說，運動時發生胸悶、胸痛，一些患者會描述感覺像石頭壓著，或被大象的一隻腳踩，如果這種感覺延伸到下牙床或手臂，就跟心臟疾病很可能有關係，尤其是伴著冒冷汗更要注意。

陳主任進一步表示，很多醫院也有256切、640切等多切面心臟電腦斷層檢查，建議5、60歲民眾若是經濟能力許可，可以進行一次256切多切面心臟電腦斷層掃描，大致了解自己心血管狀況，再進一步安排自己的治療計畫。

日常飲食對心血管健康大有影響，醫師建議民眾減少油炸烹飪的飲食選擇。秋冬來臨，提醒民眾注意保暖，避免溫差過大增加心血管疾病發生的機會，也切勿隨意停止服用慢箋用藥。

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責任編輯：林宜萱

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