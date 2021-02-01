沒網路看不到最新行程好苦惱？Google日曆終於推出離線功能

目前的Google雲端辦公室服務中，像是Google文件、Gmail、Google地圖等，都有相應的離線功能。讓我們在沒有網路的情況下，還是能打開上述服務，並且編輯處理最近的文件、簡報，或是處理最近的郵件、郵件附檔。

而對於使用者也很多的「Google日曆」，則一直沒有正式的離線功能，所以目前當處於沒有網路的情況下，可能無法開啟Google日曆網頁，也無法查看最近的行程。（除非，是正在打開Google日曆的情況下，進入離線狀態，這時後還有機會可以看到前後幾個月的行程，因為瀏覽器暫存資料的關係。）

而今，Google終於正式宣布，要推出Google日曆網頁端的離線功能了！而且無論是付費的企業版用戶，還是免費的一般用戶，都將陸續獲得這項功能更新。

因為目前還在剛剛開始更新的階段，我也尚未獲得該項功能，先整理幾個重點注意事項，跟大家分享，相信是使用 Google日曆的朋友都想知道的。

發布更新的時間

目前 Google預計從2021年1月25日開始，陸續針對用戶推出這項更新（Google日曆的離線功能），應該會在幾周內，所有用戶更新完畢。

開啟限制為何？如何開啟？

要開啟Google日曆的離線功能，跟其他Google服務的離線版功能一樣，都限制在只能使用Google Chrome瀏覽器，才能開啟離線功能。

並且，這項功能「預設是關閉的」，必須每台獨立的電腦各自手動開啟。

所以總結來說有三個限制：

要使用Chrome瀏覽器才能開啟。

預設是關閉的。

每一台電腦，獨立手動開啟。

基本上和其他Google服務的離線功能限制是一樣的。

開啟的位置在：

Google日曆網頁端的「設定」頁面

在「鍵盤快速鍵」的設定下方，未來會新增一個「開啟離線行事曆」的勾選項目。

Photo Credit: Esor Huang

開啟離線Google日曆後，可以使用哪些功能？

其實，這個Google日曆離線功能，開啟後的限制也滿多的。簡單來說，開啟離線後，只能讓我們「離線瀏覽」行事曆行程，包含：

可以看到「過去」四周的行事曆行程與資料。

可以看到「未來」所有時間的行事曆行程與資料。

可以用月、週、日檢視模式。

但是，除此之外其他重要功能還是不能在離線使用：

離線時，不能新增、編輯行程。（是的！目前的設定是不能新增編輯）

離線時不能查看Google Tasks和提醒。

離線時無法從行事曆發送郵件。

你可以查看Google官方文章的解說：「Enable offline support for Google Calendar on web from your computer」。

雖然限制很多，但對主要依賴Google日曆規劃行程，甚至是時間表的我來說，有了基本離線瀏覽的功能，還是很有幫助。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航