美匿名前高官：對中戰略將中共視為一體太天真，應瞄準習近平

(中央社)美國一名熟悉中國問題且相關經驗豐富的卸任高層官員在華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)網站匿名撰文指出,為對抗中國崛起,美國須聚焦於中國國家主席習近平。

這名卸任官員在標題為<更長電報>(The Longer Telegram)的專文中,提出果斷且企圖心旺盛的新戰略,以應對美國繼蘇聯之後的下一個強大的全球競爭對手中國。

美國外交官肯南(George Kennan)1946年從莫斯科向華府拍回一通長篇大論的電報,針對蘇聯威脅提出警告,事後被稱為<長電報>(Long Telegram),為爾後數十年美國對蘇聯的政策奠定了基礎。

<更長電報>本著肯南的精神警告,美國21世紀面臨的一個最重大挑戰是,日益專制的中國在國家主席兼共產黨總書記習近平領導下崛起。

文章指出,習近平領導下的中國已與鄧小平、江澤民和胡錦濤掌權時期不同,不再是個安於現狀的強權。

如今的中國已如同國際關係領域所稱,成了一個「謀求修正現狀的強權」(revisionist power),一心要改變周圍世局。

對美國及其盟邦乃至美國領導下的國際自由格局而言,這是個根本的轉變。習近平不再只是為美國的主導地位製造難題,也對整個民主世界構成了嚴重挑戰。

把整個中國共產黨視為單一整體目標,那就太天真了

文中表示,某些人會辯稱,美國已有對中國戰略,即川普政府宣告,與中國的「戰略競爭」關係是美國外交與國家安全政策的「核心挑戰」,一如2017年美國國家安全戰略報告中所載明。

然而儘管川普政府對中國問題發出警訊值得肯定,在政策執行上卻陷入混亂,有時還會自相矛盾。

Photo Credit:AP / 達志影像 2019年6月29日時任美國總統川普(左)與中國國家主席習近平(右)在大阪舉行的G20峰會。

美國領導人經常把中共政府和中國人民分別看待,但美國當局必須更加精準:

「對中國的政府和黨內菁英加以區別,同時看出一般黨內精英與習近平個人的不同。」

在習近平比較溫和的可能接班人即將浮現之際,這些區分日益重要。將整個共產黨視為鐵板一塊,是個有失精準的戰略。(It is unsophisticated strategy to treat the entire Communist Party as a single monolithic target.)

眼前的事實是,習近平已將幾乎所有的決策權力集中在自己手中,並利用手中權力大幅改變了中國的政治、經濟和外交政策走向,因此美國的戰略仍須高度專注在習近平個人、他的權力核心圈及其權力寄生的中國政治環境。

文章指出,中共深諳孫子兵法中「上兵伐謀」的道理,美國也應如此。美國的任何作法都須設法阻撓習近平的野心,也就是首先要釐清,美國及其主要夥伴和盟邦有哪些國家利益必須維護。

美國可以達成目標同時保有自身核心優勢的主要方法,就是改變中國的目標及行為。為制定有效的對中國戰略,美國必須銘記下列構思原則。

美國應依7項基本原則擬定方針

美國的戰略要能成功,必須依據現有實力,也就是構成美國國力的4大基本要素,包括軍力、美元國際金融地位、領先全球的科技水準以及自由和法治的價值觀。

文章指出,依據這些構思原則,一項詳細且可操作的戰略應包涵7項整合要素。

1. 重建支撐美國長期國力的經濟、軍事、科技及人力資本。

2. 商定一套有限且可執行的「紅線」,以嚇阻中國在任何情況下都不得跨越。

3. 商定更多的「重大國安利益」,這些利益既非至關重要,亦非本質上存在,但必須包含各種報復行動,以影響中國未來的戰略行為。

Photo Credit:AP / 達志影像 停靠日本橫須賀海軍基地的美軍藍嶺號兩棲指揮艦甲板上。

4. 確定重要但較不關鍵的領域,這些領域可能不需要劃定紅線和重大國家利益,但美國仍應在這些領域動用所有戰略競爭力量以對付中國。

5. 界定繼續與中國進行戰略合作仍能符合美國利益的領域,尤其是氣候變遷、全球大流行病與核子安全等「巨大威脅」。

6. 繼續進行全球全面意識形態作戰,以捍衛政治、經濟和社會自由,對抗中國的威權國家資本主義模式。

7. 以充分細緻的方式,與美國主要亞洲及歐洲締約盟邦商定上述戰略,以運用總體力量(經濟、軍事和技術)來共同捍衛美國領導下的國際自由格局。

文章最後分析,美國要對抗習近平領導下的中國,主要問題與軍事、經濟和科技等方面的能力無關,而是在於自信。

一段時間以來,美國在心理上受到某種微妙但有害的影響,以致對美國的未來產生懷疑,並促成一種觀念,認為美國的全盛時期可能已成過去,而美國的敵國也察覺到這種心理。

文章指出,客觀而言,此種絕望心理沒有任何道理。美國是個年輕的國家,創新能力無與倫比,同時美國秉持的價值已經過時間考驗。

