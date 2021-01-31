彈劾案開審在即，傳川普與律師團隊辯護策略分歧，5人出走

美國前總統川普的彈劾案參院審訊程序預計將於當地時間2月8日開始，僅剩約一周時間。知情人士表示，截至目前川普陣營已有5名律師離開團隊，其中包含首席律師鮑爾斯（Butch Bowers）。據報，部分律師求去的原因是因為川普仍希望以「大選舞弊」、「選舉被偷」為辯護基礎，不願律師將重點擺在彈劾卸任總統的合法性。

《Politico》報導，相關人士指出，川普律師團隊中的兩名首席鮑爾斯和芭畢爾（Deborah Barbier）已經離任，這是雇聘雙方的決定，不久之後會公布新律師成員。

據《美聯社》，由於上一次為川普彈劾案辯論的律師大多拒絕再接本案，參議院司法委員會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）將鮑爾斯推薦給川普。鮑爾斯是共和黨法界知名人物，為民選官員彈劾案辯護的經驗豐富。

鮑爾斯來自南卡羅萊納州，此次他為川普籌組了辯護團隊，不過接二連三有人決定離開。《CNN》先前曾報導，川普團隊中另3名律師霍華（Josh Howard）、蓋瑟（Johnny Gasser）、哈里斯（Greg Harris）也都已走人；這5名律師除了霍華來自北卡羅萊納州，其他都是南卡羅萊納州人，傳統上而言皆屬紅州。

川普被美國眾院以煽動暴動的條文發動彈劾程序，《路透》指出，另一名知情人士表示，川普和鮑爾斯在辯護策略上有分歧，川普希望持續使用「選舉存在舞弊」來合理化自己的行為，但律師團隊想聚焦於彈劾卸任總統的合法性，惟川普不接受這個方針討論。

川普競選團隊發言人米勒（Jason Miller）在回覆記者詢問時也說，有45名參議員認為彈劾卸任總統是違憲行為，不過法律團隊尚未做出最終決定。

《Politico》採訪多次與鮑爾斯交鋒的南卡州民主黨著名律師哈普利安（Dick Harpootlian），他表示，對於這幾名律師與川普拆夥感到震驚，「這些可都是我多年來交手過的、道德操守很高的律師」；哈普利安說，要指望川普周圍沒有混亂和違背常理的事情發生，或許太過奢求。

即使如此，川普彈劾案要通過也頗有難度，以目前參院的席次比例，至少要有17名共和黨參議員跑票，才能達到三分之二多數同意的門檻。

美國國會暴動事件後，川普與共和黨的關係一度緊張，還傳出川普未來打算自組一個「愛國者黨」；不過，日前有報導指出，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已和川普會面協商，說服川普幫助共和黨奪回眾院，看來共和黨正在努力修復與川普的關係。

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責任編輯：林宜萱

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