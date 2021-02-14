【大人學】當心儀對象傳訊「有買禮物給妳」，怎樣回覆最合宜？從小測驗學兩性溝通大重點

文：張國洋

給大家一個小測驗。假設某男生在通訊軟體上寫說：

「我這次出差，有幫你買一個小禮物！我記得你喜歡薰衣草，我有記對吧？」

A女生回覆：「是耶！開心（笑臉眨眼圖）」

B女生回覆：「謝謝，開心（禮貌微笑圖）」

假設兩個女生都很擅長跟男生互動，請評估兩人誰對此男生「更有好感」？

決定好了嗎？接下來要公布答案囉。

答案是A。

為什麼呢？關鍵在於，A的選項中，女生回答中增加了上揚的語調、驚嘆號，還有強度更高的貼圖。

至於B的選項中，呈現的則是沒什麼起伏的平穩情緒。

我題目中也有提到，兩個女性都是擅長跟男生互動的，所以她們必然會理解在訊息傳遞上因為無法看到表情，你往往得在語句中加入狀聲字、語調、或是符號來彰顯你語意的情緒。你的用語必須比正常說話時更誇張，才能把你適當的心情傳給對方。

所以就原題目而言，A呈現了更多的好感。其實這題應該非常簡單直白。

也有人說，兩個女生回應都很短，應該是都沒有很喜歡這個男生吧？但我原題目是問：誰對這男生「更有好感」。既然是問比較，那你總是可以選出哪個「更多一些」。

甚至我還想提醒一件事。文字對話中呈現情緒有意義，但不呈現情緒也是試圖想傳達另一種意思。也因此，B那個刻意不表現情緒的回應，背後想傳遞出來的訊號大家也不能忽視。

那當然，畢竟是出題目，所以我刻意有讓兩個人的回答字數接近，就沒有讓A展露過多情緒。不然若真的很喜歡，更理想的回應當然應該是多幾句話，多幾個驚嘆號，甚至多幾個笑臉：「你有記得耶！好高興！謝謝你～謝謝你！ 」之類的。

解答結束，下面是要講另一個小提醒（但後來不知不覺寫了好多字，反而喧賓奪主變大提醒了）。

我看到有一些女生選B，說法是「不想讓男生覺得自己太容易追」或是要「內斂一些」。

這觀點我倒是有幾句話想講一下。

我是覺得，「不想讓男生覺得自己容易追」這思考我沒意見，可是回應A其實是安全的，這並不會讓男生覺得你很好追，因此沒道理不選。而且，就算你的目的是不希望男生覺得你好追，你也還是沒有理由選B。因為選B，除了讓男生感受冷淡以外，並沒有額外的好處。就算你是個害羞內斂的女生，你也「不能」選B。

對，不能。

為何不能呢？因為好的溝通，在於你的訊息能正確傳達。

而大部分的溝通都會有「主要訊息」跟「次要訊息」。在面對面時，別人在聽到主要訊息時，還可以再輔以你的表情、肢體動作，甚至上下文脈絡接收到次要訊息。所以面對面時，你可以語句內斂，但表情顯露喜悅，這會能成功溝通。甚至面對面時，可能我們說反話，但是表情卻是肯定，這其實是把主要訊息藏在表情之中的概念。

可是線上溝通因為只有文字，你應該要習慣僅呈現「單一訊號」。除非你確定跟你聊天的這個人，有很高的領悟力，或是很擅長從文字中閱讀情緒，不然你應該一率只針對對話主軸給予回應，甚至還要「加強力道」（輔以emoji或是狀聲字），以確保你回應的訊息對方能正確理解。

讓我們回歸這段對話。

這段對話，是這個男生買了小禮物回來，而且他跟女生恐怕也不算真的距離很靠近，所以女生的回應，其實要決定的「主要訊息」只有一件事：「我要不要讓他覺得這舉動讓我很喜悅」。選A，就是讓男生覺得買這禮物有討好到我；選B，就是要傳遞你並沒有討好到我。

但你在什麼情況下你會希望讓男生接收「你沒有被討好」？往往只有一個可能，就是你真不希望他繼續做這種事情。也就是你很討厭這男人才選B，不然你若要演內斂少女，你也不能選B。

你說，真的會到「不能」選嗎？

真的不能，因為你心思其實並不會透過選B的這句話正確傳遞過去喔。別人要就是覺得你沒興趣，不然就是覺得你這人態度很差。

換個情境你可能就懂了。你就想，如果有個不太熟的朋友來你家拜訪，帶了一盒水梨。他說：「這是我爸媽在山裡種的水梨，希望你喜歡。」

假設你其實並不喜歡吃水梨，你會怎麼回應？

我就直說啦，社交上這裡其實只有一個答案，就是：「謝謝你，這水梨好像很好吃耶！你爸媽真是人好好耶，好開心！」

不是嗎？就算你跟這朋友沒有很熟，你也會這麼回答吧？

你在什麼時候會回答：「喔，水梨啊？這個......嗯，還是謝謝你們啦」，幾乎不會吧？但B選項其實就等同這意思了。男生帶給你個小禮物，問你他有沒有記對你的喜好，你不點頭也不搖頭，只是表情平靜地給出一個不失禮的微笑，這怎麼也不是鼓勵吧？

所以你只要對這男生有「基本的好感」，甚至只要是沒有惡感，其實都只能選A。而會選擇B的，傳遞的意思不是謝謝，而是：「我知道你喜歡我，也知道你想取悅我，但我得讓你知道，我並沒有被取悅到喔。但總而言之還是謝謝啦......」。

也因此，如果我是這個送禮的男生，若收到B的回應，我會解讀成：啊，原來這女生對我沒興趣。以我自己的習慣而言，我會認定這是明確的NO訊號，然後就會停下來並不再騷擾人家。

雖然有些女生會覺得，這裡不顯露喜悅，男生可能才會追得更用力？

但實際上這種奇怪的小心機，多半會適得其反啦。男生發現你連最基本的「社交喜悅」都沒展現，要就是當你沒興趣，要就是覺得你態度失禮，很多人就會停下來不追。若對方因此不動了，你接下來要怎麼讓遊戲繼續？更麻煩的是，當你的溝通有混雜太多內容的傾向，就容易讓對手無法正確掌握你的「主要訊息」，男人常常會覺得無法理解你，以至於會困惑並逃走。

總之，女生們也可以回想一下，自己有沒有常會碰到：正常男人是一下子就莫名其妙不追了，而周圍會一直努力不懈的，反而都是那種不太會讀空氣讓你困擾的男人；或是另一種極端，身邊還存在的，都是過度會讀空氣，可是卻常是渣男的類型？這往往是源自於你傳遞的訊號幫你創造了「負向篩選」。

總之，讓溝通訊息單純聚焦，我是覺得滿重要的，因為大部分男生其實都不太會解讀過度複雜的心機。女人能有些小心機，確實很厲害，但大心機那種反計、反反計、反反反計的，就有可能不太實際了。

當然，可能還有一些女生選B，是因為有額外腦補了一些我原題目沒有的狀況，或是你周圍的對手本來就都是很高段的男人，那當然就不在此限啦。確定自己在幹嘛，也理解話語在對方面前的觀感，那選什麼就都沒關係了喔。

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既然我都打這麼多字了，就讓我再工商服務一下啦：

你的戀情會更加順遂喔。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航