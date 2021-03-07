難治型憂鬱症吃藥也沒效？非侵入性治療有助於減少負面想法

文：王澍清（NOW健康）

有位罹患憂鬱症的年輕女性，雖曾嘗試過多種抗憂鬱劑的治療，但仍無法改善負面想法和自殺意念，甚至嚴重到無法到學校上課。經臨床醫師建議後，病人在接受10次的「重複性透顱磁刺激術」治療，明顯減少負面想法，且自殺意念也消除，更沒有出現任何副作用。病人在治療後也順利恢復過往的學校生活。

若換了很多種藥物都沒效，或藥物副作用難以承受，就沒有別的方法能治療憂鬱症了嗎？亞東醫院精神科醫師黎美嫻表示，門診中有不少向她尋求協助的「難治型憂鬱症」患者，這類患者大多對於藥物治療反應不佳，不但情緒無法受到控制，甚至還得飽受藥物的副作用之苦。

但其實憂鬱症的治療，在近幾年也有了新的進展，能夠以重複性透顱磁刺激術（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）來治療這類型的憂鬱症。

Photo Credit：Now健康 重複性透顱磁刺激術透過儀器產生磁場變化，誘發大腦微電流刺激特定腦區，以活化腦部原有的功能，平衡神經傳導物質。

憂鬱症並非不知足或脆弱的表現，而是由多重生理因素（如腦神經傳導物質的失衡）、心理因素和社會環境因素所導致的疾病。黎美嫻醫師指出，rTMS的治療即是透過儀器產生磁場變化，誘發大腦微電流刺激特定腦區，以活化腦部原有的功能，平衡神經傳導物質，此療法可以有效地改善憂鬱症狀並縮短病程，且為非侵入性的安全治療。

黎美嫻醫師說，大部分病人在接受憂鬱症藥物治療時，不免會擔心藥物的副作用或藥物成癮的風險，但其實遵照醫師開立的藥物，成癮性極低；若副作用已影響到生活，亦可與醫師討論換藥。

倘若是輕微的憂鬱症狀，可嘗試使用非藥物治療的方式，例如規律運動、培養良好的睡眠習慣和接受心理治療等；如果憂鬱症程度已嚴重地影響到生活功能、工作或課業表現、人際關係等，則建議合併使用藥物治療和非藥物治療以達到最佳的治療效果。

衛生福利部於2018年4月核准rTMS可用於治療藥物反應不佳的憂鬱症，亞東醫院精神科也引進了rTMS的最新技術，提供藥物反應不佳的憂鬱症病患有更多治療的選項。

黎美嫻醫師呼籲，憂鬱症是個隱形殺手，不僅造成嚴重的社會經濟負擔，也是所有疾病中造成失能的第一名。透過先前媒體的報導，也有不少藝人因罹患憂鬱症，而走上絕路，希望大家能重視憂鬱症所造成的嚴重影響。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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