模擬研究顯示：核戰若不幸發生，可能出現長達七年的聖嬰現象

文：Chloe

聖嬰現象使藻類數量減少40％

羅格斯大學領導的一項研究表示，核戰（nuclear war）可能在赤道太平洋引發前所未有的事件，它類似於「厄爾尼諾現象」（El Niño），也就是我們常聽見的「聖嬰現象」，會使藻類數量減少40％，也將嚴重影響到漁業捕獲魚類的產量。

這項發表在《地球與環境通訊》雜誌上的研究提到，如果核戰後的陸地農業失敗，轉向海洋來尋找食物完全不是一項成功的戰略，至少在赤道太平洋地區是這樣。

環境科學學院環境科學系博士後研究員喬舒亞．庫普，以及羅格斯大學分校的生物科學先前的研究表明：「在我們的電腦模擬當中，可以看到赤道太平洋的浮游植物（藻類）生物量減少了大約40％左右，這可能會對人們經常食用的大型海洋生物下游產生影響。」

核戰發生可能的氣候變化

我們知道核戰後的全球溫度會下降，接下來陸地作物的稀缺程度可能會接連上升，原本以為人類可以從海洋當中捕獲食物，現實卻不是這麼樂觀。

科學家們研究了6種核戰發生情況下的氣候變化，發現赤道太平洋受到極為嚴重的影響。科學家預設的場景包括了美國和俄羅斯之間的衝突，以及印度和巴基斯坦之間的小規模戰爭；而這些戰爭可能會引發巨大的火災，向大氣高層注入數以百萬噸計的煙塵，因而阻擋陽光進入地球。

科學家們用一個地球系統模型來類比這幾種情況，實驗結果都顯示了大規模的核戰，可能會引發史無前例的、持續長達7年的聖嬰現象。

聖嬰現象通常會造成東太平洋海水每隔數年就會異常升溫，它與中太平洋和東太平洋（約在國際換日線及西經120度）赤道位置產生的溫暖海流有關，屬於聖嬰－南方振盪現象（El Niño-Southern Oscillation, ENSO）中的「東太平洋升溫階段」。而聖嬰-南方振盪現象本身是指熱帶太平洋上，大氣與海洋間交互作用的變化，可觀察到中太平洋和東太平洋赤道位置海面溫度的高低溫循環。（延伸閱讀：聯合國通過全球禁止使用核武器條約）

戰爭後的太陽光會大量減少

更嚴重的是，只要發生一次的核子戰爭就會封鎖太平洋赤道附近較深、較冷水域的上升流，而影響到浮游植物（海洋食物鏈的基礎）賴以生存營養物質的上升運動。此外，核戰後太陽光的減少會大大減少光合作用，給許多浮游植物帶來更多的壓力，並有可能殺死它們。

羅格斯大學分校環境科學系的著名教授艾倫．羅博克表示：「在核戰後轉向海洋獲取糧食，這似乎是個好主意。」但這並不是我們人體所需蛋白質的可靠來源。如果我們想保護我們的糧食和地球環境，就必須防止各國核衝突的發生。

參考資料

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航