緬甸政變：翁山蘇姬遭軍方拘留，軍方宣布實施一年緊急狀態

綜合媒體報導，緬甸軍方在2月1日發動政變，國務資政、政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被軟禁在家，而總統溫敏（Win Myint）、高階官員、部分全國民主聯盟議員遭到軍方拘留。《路透社》報導，緬甸軍方透過其麾下電視台宣布進入一年緊急狀態，同時軍方也奪下了仰光市府控制權，而且通往首都奈比多和主要商業中心仰光的電話線、光纖無法接通，國家電視台處於停播的狀態。

Myanmar military television announced that the military has taken control of the country for one year. Myint Swe, a former general and military-backed vice president, will become the president. pic.twitter.com/JVWUQJuyO2 — Naila Inayat (@nailainayat) February 1, 2021

當地媒體《緬甸時報》報導，軍方稍早透過旗下的媒體Myawaddy News宣布實施一年的緊急狀態，這期間所有權力交由現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）接管，同時由軍方支持的副總統敏瑞（U Myint Swe ）將成為代理總統，意味著敏昂來在緬甸緊急狀態期間是實質領導人。

《中央社》報導，2月1日原是去年11月舉行全國選舉後的首場召開的國會，眾緬甸議員原本今天要齊聚首都奈比多開會，但近日軍方聲稱緬甸執政聯盟全國民主聯盟選舉舞弊的一席話，而被廣泛視為威脅要發動政變，讓當地瀰漫著不安的氣氛。全國民主聯盟去年11月大選中在國會上下兩院476席贏得396席，雖然軍方指控大選存有舞弊，但始終未提出證據。

緬甸在2011年結束將近50年軍事獨裁統治，去（2020）年11月8日的大選僅是近代第2場民主選舉。軍方聲稱該場選舉在全國共有860萬起選舉舞弊，因此軍方曾數度要求選舉委員會公布大選最終選舉人名冊，以交叉比對是否有作票。儘管軍方支持的鞏固發展黨在去年國會大選成績不佳，但根據軍方2008年在擬定的憲法，軍方仍握有國會總席次的25%，且部分重要部長職位也保留給軍方指派。

《中央社》報導，緬甸軍方發動政變的數小時後。官方媒體緬甸廣播電視台發生技術問題，無法正常播出，而且仰光行動網路數據連線和部分電話也斷線。緬甸廣播電視台（MRTV）在社群媒體臉書（Facebook）發文說：「由於目前通訊困難，電台謹此通知各位，緬甸廣播電視台無法播送節目。」 而網路監控服務NetBlocks指出，緬甸的全國網路連結從清晨3時起就掉到平常的75%。

對於目前緬甸街道上的情況，一位不願具名的緬甸記者告訴《中央社》，由於政變發生在首都奈比多，因此目前仰光看起來跟之前沒什麼太大差別，民眾還是如常出門上班，但大家都知道發生了什麼事情。這名記者指出，雖然網路上傳仰光街頭有軍人，但他自己並沒有看到，不過他還是擔心情況會惡化，因為這次狀況太敏感，記者也有可能被抓走。

美國澳洲譴責政變

BREAKING: Myanmar's military has taken control of the country for one year, according to a military-controlled TV channel. Aung San Suu Kyi and other ruling party figures were detained in a series of early morning raids.



Read More: https://t.co/GkbY6ArdzJ https://t.co/s436v5lBwK — Al Jazeera News (@AJENews) February 1, 2021

緬甸今天發生政變後，國際社會也對此表達譴責。《美國之音》報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）聲明表示，美方對翁山蘇姬被軍方逮捕的消息表示擔心，並稱如果阻礙緬甸民主過渡的行為不被逆轉的話，美國將對有關人員採取行動。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也要求緬甸軍方必須立即逆轉這些行動，布林肯表示「我們敦促緬甸軍方領導人釋放所有政府官員和公民社會領導人，尊重緬甸人民通過11月8日民主選舉所表達的意願。」

《中央社》報導，澳洲政府也發出警告，指責緬甸軍方的舉動是「再度試圖奪取國家控制權」，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示：「我們呼籲緬甸軍方尊重法治，透過合法機制解決爭端，並立即釋放所有文人領袖，以及所有遭非法拘禁的人。」

緬甸鄰國中國方面，至截稿前，中共政府仍未對緬甸軍方的政變有表態，而官方的新華社則有報導稱，仰光的市政大樓已被軍方控制，在仰光的新華社記者則觀察到街頭較為平靜，當地民眾有在討論此次扣押事件。

《中央社》引述「紐約時報」報導，緬甸歷史學家吳丹敏（ThantMyint-U）認為即將走向截然不同的未來，「我有種不祥的預感，覺得沒人真的有辦法掌控接下來發生的事」。吳丹敏說道：「要記住，緬甸是一個武器氾濫的國家，在種族和宗教方面充斥深刻歧見，數百萬人幾乎無法讓自己溫飽。」

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為代表軍方的緬甸鞏發黨在2020年選舉的宣傳看板

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範