緬甸政變：翁山蘇姬遭軍方拘留，軍方宣布實施一年緊急狀態
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緬甸執政黨「全國民主聯盟」發言人今天表示，緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬和其他執政黨高層在清晨一場突襲行動中遭到拘留。同時軍方也發表了聲明將實施為期一年的緊急狀態。
綜合媒體報導，緬甸軍方在2月1日發動政變，國務資政、政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被軟禁在家，而總統溫敏（Win Myint）、高階官員、部分全國民主聯盟議員遭到軍方拘留。《路透社》報導，緬甸軍方透過其麾下電視台宣布進入一年緊急狀態，同時軍方也奪下了仰光市府控制權，而且通往首都奈比多和主要商業中心仰光的電話線、光纖無法接通，國家電視台處於停播的狀態。
當地媒體《緬甸時報》報導，軍方稍早透過旗下的媒體Myawaddy News宣布實施一年的緊急狀態，這期間所有權力交由現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）接管，同時由軍方支持的副總統敏瑞（U Myint Swe ）將成為代理總統，意味著敏昂來在緬甸緊急狀態期間是實質領導人。
《中央社》報導，2月1日原是去年11月舉行全國選舉後的首場召開的國會，眾緬甸議員原本今天要齊聚首都奈比多開會，但近日軍方聲稱緬甸執政聯盟全國民主聯盟選舉舞弊的一席話，而被廣泛視為威脅要發動政變，讓當地瀰漫著不安的氣氛。全國民主聯盟去年11月大選中在國會上下兩院476席贏得396席，雖然軍方指控大選存有舞弊，但始終未提出證據。
緬甸在2011年結束將近50年軍事獨裁統治，去（2020）年11月8日的大選僅是近代第2場民主選舉。軍方聲稱該場選舉在全國共有860萬起選舉舞弊，因此軍方曾數度要求選舉委員會公布大選最終選舉人名冊，以交叉比對是否有作票。儘管軍方支持的鞏固發展黨在去年國會大選成績不佳，但根據軍方2008年在擬定的憲法，軍方仍握有國會總席次的25%，且部分重要部長職位也保留給軍方指派。
《中央社》報導，緬甸軍方發動政變的數小時後。官方媒體緬甸廣播電視台發生技術問題，無法正常播出，而且仰光行動網路數據連線和部分電話也斷線。緬甸廣播電視台（MRTV）在社群媒體臉書（Facebook）發文說：「由於目前通訊困難，電台謹此通知各位，緬甸廣播電視台無法播送節目。」 而網路監控服務NetBlocks指出，緬甸的全國網路連結從清晨3時起就掉到平常的75%。
對於目前緬甸街道上的情況，一位不願具名的緬甸記者告訴《中央社》，由於政變發生在首都奈比多，因此目前仰光看起來跟之前沒什麼太大差別，民眾還是如常出門上班，但大家都知道發生了什麼事情。這名記者指出，雖然網路上傳仰光街頭有軍人，但他自己並沒有看到，不過他還是擔心情況會惡化，因為這次狀況太敏感，記者也有可能被抓走。
美國澳洲譴責政變
緬甸今天發生政變後，國際社會也對此表達譴責。《美國之音》報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）聲明表示，美方對翁山蘇姬被軍方逮捕的消息表示擔心，並稱如果阻礙緬甸民主過渡的行為不被逆轉的話，美國將對有關人員採取行動。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也要求緬甸軍方必須立即逆轉這些行動，布林肯表示「我們敦促緬甸軍方領導人釋放所有政府官員和公民社會領導人，尊重緬甸人民通過11月8日民主選舉所表達的意願。」
《中央社》報導，澳洲政府也發出警告，指責緬甸軍方的舉動是「再度試圖奪取國家控制權」，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示：「我們呼籲緬甸軍方尊重法治，透過合法機制解決爭端，並立即釋放所有文人領袖，以及所有遭非法拘禁的人。」
緬甸鄰國中國方面，至截稿前，中共政府仍未對緬甸軍方的政變有表態，而官方的新華社則有報導稱，仰光的市政大樓已被軍方控制，在仰光的新華社記者則觀察到街頭較為平靜，當地民眾有在討論此次扣押事件。
《中央社》引述「紐約時報」報導，緬甸歷史學家吳丹敏（ThantMyint-U）認為即將走向截然不同的未來，「我有種不祥的預感，覺得沒人真的有辦法掌控接下來發生的事」。吳丹敏說道：「要記住，緬甸是一個武器氾濫的國家，在種族和宗教方面充斥深刻歧見，數百萬人幾乎無法讓自己溫飽。」
新聞來源：
- 緬甸軍方疑政變 當地記者：電話被斷情況恐惡化【獨家】（中央社）
- 緬甸軍方疑政變 領導人翁山蘇姬遭居家軟禁（中央社）
- 緬甸軍方政變 美國澳洲籲更弦易轍、立即放人（中央社）
- Myanmar military seizes power, detains elected leader Aung San Suu Kyi（路透社）
- myanmar announces state of emergency（緬甸時報）
- 緬甸領導人昂山素季被拘捕 美國白宮發聲明敦促釋放被捕者（美國之音）
- 詳訊：緬甸總統溫敏和國務資政昂山素季被軍方扣押（新華社）
延伸閱讀：
- 專訪《緬甸時報》首席記者周浩霖：儘管軍事統治時代已結束，但新聞自由仍備受威脅
- 當新聞自由撞上緬甸的衝突困境：從路透社記者被判刑談起
- 翁山蘇姬的經濟改革難題：人權議題讓西方業者對緬甸卻步，後疫情的經濟將如何再起？
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範