媒體報導「10萬輝瑞疫苗來台」指揮中心緊急否認：真的沒有

《聯合報》報導，有約十幾萬劑疫苗將在2月4日由阿聯酋航空運送來台，而目前有醫院群聚感染事件的桃園的醫護人員將為優先施打對象；桃園地區的醫護人員共有65萬餘人可能無法全面施打。中央流行疫情指揮中心今（1）日早上召開記者會，指揮官陳時中嚴正否認相關消息，強調昨晚接獲媒體詢問時就已回應沒有疫苗來台的消息，如果有一定會公布，希望大家不要以訛傳訛。

陳時中表示，因為已經很多媒體都跟著報導，相關消息也一直傳開，因此特別要向大家說明。截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵台資訊；有關某報記者1月31日晚來電詢問，指揮中心回應說明如下：並無接獲「2月4日將有輝瑞 COVID-19疫苗送來台」的消息。發言人莊人祥當時表示，「如果有就來」「真的有的話，會儘快對外公布。」

陳時中說，現在真的沒有疫苗要來台，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。並再次強調指揮中心會就「知道的、有確定的、有合約保護下」，才會跟大家來說明。

有多個媒體在記者會上詢問，是否因為透過外交途徑或其他方式取得疫苗、或是目前僅取得少量疫苗，所以無法對外公開？而且為了擔心曝光影響疫苗來台進度，特別召開記者會公開否認？陳時中回應，目前指揮中心透過各方管道來採購疫苗，任何候選名單中的品牌，都積極接洽，以有藥證的公司為主；如果有疫苗會第一時間向大家報告。

陳時中也說，該篇報導中提到「桃園65萬醫護人員」也是有誤的資訊，全國有執業登記的醫事人員共有33萬多人，不可能桃園一個地區就有65萬個醫護人員。

至於未來疫苗來台，是否會讓桃園區醫護優先施打疫苗？陳時中則回應，各種方案都持續修訂滾動，第一線防疫人員也是我們非常關心的，會是疫情需要提供給最需要的，時序上還是以最高風險照顧疫情的人為最優先，如果是區域的風險或整體的風險，以照顧病人者優先。

陳時中也提到，還有目前在國門把關、照顧集中檢疫的、負責運送的警消人員等，這些人都是在第一線，能守起來，防疫就會比較順暢；「當然也會考慮區域性」，以桃園市目前的情況作為考慮因素。

桃園醫院的群聚感染至今累計19例本土個案，並出現家庭群聚感染。各國搶購疫苗大戰也隨著疫情並未退燒而如火如荼，甚至傳出歐洲生產的疫苗被管制出口；不過陳時中表示，目前沒有疫苗明確被限制出口的資訊，較多媒體訊息是因有些藥廠疫苗交貨量不足，並強調「不是大家在爭，我們就放棄」。

指揮中心也透過新聞稿表示，為因應不同冷鏈物流需求之COVID-19疫苗進口作業，去年12月下旬積極規劃部署疫苗相關措施，交通部民航局亦邀集跨部會、航空站及航空公司等單位，共同協商部署，盼經由各單位的協力，屆時能讓抵臺的疫苗能以最有效迅速的流程，安全冷運至國內冷儲物流中心。

而國內桃醫院內感染持續警戒，指揮中心指揮官陳時中將在下午14:00再開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範