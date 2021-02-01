部分醫院規定員工配合防疫需請扣薪病假，陳時中：不宜扣薪，請醫事司介入處理

國內目前爆發兩起「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）院內感染，國內民眾對於站在第一線、承擔染疫高風險的醫療人員，多表示感謝；桃園市市長鄭文燦也曾於臉書發文表示「第一線的醫護人員，肩負防疫重任，也承擔染疫風險，尤其在此時此刻，我們更要一起為醫護人員加油，一起相挺！」。

然而近期卻傳出有醫院針對院內同仁擴大篩檢，若採檢結果確認陰性，需在最大程度排除感染疑慮才能回到工作崗位。且在等待採檢結果期間，一律扣薪請病假，引發醫界反彈。對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「醫護人員在家裡休息是在規畫內的事情，如果還要扣薪就不宜。」

根據台北市醫師職業工會今（1）日所發布的新聞稿，為因應衛生福利部桃園醫院（簡稱部桃）院內感染事件，近期各醫院相繼針對院內同仁擴大篩檢。經醫師判定有需要採檢者，需等到採檢結果確認陰性、症狀緩解超過24小時，最大程度排除感染疑慮才能回到工作崗位。

然而經過工會調查，發現許多醫院要求受檢的醫護員工於等待採檢結果出來的期間，一律扣薪請病假，等同於配合防疫政策，卻要這些醫師人員倒扣薪水。

台北市醫師職業工會與台大醫院企業工會共同發布調查指出，各醫院不僅嚴格要求同仁每日量測體溫、回報症狀，更要求出現上呼吸道症狀、腸胃不適者接受醫師評估。然而一旦接受採檢，醫院員工被要求請假回家「自我健康觀察」期間的待遇，在不同醫院有極大的差異。

以北市聯醫來說，經過北市聯醫企業工會爭取，接受採檢期間可獲得公假，照領原先薪水；台大醫院的護理師則是每請假一天扣發績效獎金，約等於400～500元不等。而更有多數醫院直接要求員工請病假，請假期間僅有半薪（每日約扣薪800元）。

台北市某間公立醫學中心的護理師表示，自己出現輕微發燒與上呼吸道症狀，配合醫院政策告知長官以後，被要求到急診室接受採檢，並且要等到採檢結果陰性、退燒24小時，並再次經過感染科醫師評估以後才能返回工作崗位。期間醫院只給予在急診候診的「1小時」公假，剩下的時間都要請自假，每請假一天還扣1000元績效獎金。

而在醫護人員等待採檢結果出爐、無法判斷是否染上武漢肺炎的期間，假別到底要怎麼算、薪資應該怎麼給，勞動部、疫情指揮中心目前都沒有一定口徑，因此造成相關爭議。台大醫院企業工會理事長孫韶駿護理師便表示，許多醫護人員擔心請假造成單位人員負擔，使得本來就緊縮的人力雪上加霜，經常忍耐不適、抱病上班。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，防堵院內感染最怕員工隱忍症狀，抱持著「沒那麼倒楣、說不定明天就好了」的心態，一旦請了假還要扣薪，恐怕更降低接受採檢的動機，無異形成防疫破口。

關於被工會新聞稿點名，台大醫院在官方臉書上發表貼文，表示自疫情以來，同仁於採檢期間，均採不扣薪、不扣假、不扣績效，是以居家辦公方式處理；絕無所提扣發績效獎金一事。並強調醫院是醫護同仁的後盾，共同齊心面對COVID-19之威脅。

指揮中心指揮官陳時中則表示，會請醫事司積極介入處理，「醫護人員在家裡休息是在規畫內的事情，如果還要扣薪就不宜。」承諾會予以了解改善。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範