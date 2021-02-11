2021必追展覽總整理：塩田千春、奈良美智等名家齊聚台灣，豐富你的一整年

文：DOMINIQUE CHIANG與鄭芳

終於要揮別2020年了，2021年迎接我們的一定會是全新的美好事物，各種遭延期、被取消的活動，都可能在2021年用更完美的姿態和大家見面，目前就有許多令人期待的展覽已經敲定好檔期了！有外國的Banksy、慕夏、塩田千春等；也有台灣的《ONE ART Taipei》、國際藝術節等活動，豐富你的一整年！

本文幫大家整理了2021年的展覽亮點，喜愛看展的你，趕緊翻開2021行事曆把這些展覽通通寫進去吧！

2021展覽推薦1. 《下工作伙來迺》詹記×顏社×Draft Land

位於台中的「工家美術館」進化2.0版本，打造超強、超特別的展覽合作！「詹記麻辣鍋」特別推出「浪漫屋」，不只是吃鍋而已，還結合復古感的錄影帶店；饒舌音樂廠牌「顏社」則在2樓設展，揉合工地、台灣社會、音樂藝術等主題。另外，還有東區知名酒吧「Draft Land」進駐，讓你有得吃、有得喝！

【看點】：冷天吃鍋配展覽，還可喝一杯超chill！

【展覽資訊】：

地點：台中工家美術館（台中市西區館前路71號）

「浪漫屋by詹記」

「Draft Land」1F

「顏社KAO!INC.」2F

2021展覽推薦2. 高雄駁二《寄生：X檔案》

這個展覽不是關於寄生蟲喔！而是透過多種藝術裝置來揭露社會中「寄生現象」。展覽從深海生物間的交互作用作為創作啟發，思索人類與病毒、國家與人民、信仰與科技等關係，意識到在社會中無形的寄生行為，探討其中寄生體與宿主的相互關係。共有5組當代藝術家、漫畫家和《返校》電影團隊參與這次的《寄生：X檔案》展。

【看點】：《返校》團隊參與、多樣動態作品

【展覽資訊】：

2021展覽推薦3. 《I LOVE BANKSY》藝術盜俠Banksy特展

史上最神秘的街頭塗鴉藝術家Banksy將再度在台開展啦！大家應該都對Banksy的作品或者行動有印象，像是著名的《氣球女孩》；又或是先前被廣為報導的「自毀作品」事件（他於拍賣會上對自己的作品設置特殊機關，賣出後畫作毀成碎片）；除此之外，其實Banksy還和許多饒舌歌手、搖滾樂團合作，有很多專輯封面是他畫的，只是你可能沒注意到，Banksy就是超級神秘！

此次展覽是Banksy的作品首次以全展覽的形式來台，總共有8大展區讓大家一窺這個「藝術盜俠」的世界觀，他關注許多社會議題，也無畏政治敏感，特殊的創作手法總是顛覆大家想像。有人說他充滿爭議，到底是爭議還是正義呢？就留給大家去一探究竟！

【看點】：Banksy又將帶來什麼藝術衝擊？

【展覽資訊】：

2021展覽推薦4. 《AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展》

《AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展》由日本世界級互動設計大師中村勇吾（Yugo Nakamura）擔任展覽總監；澀谷系知名音樂人小山田圭吾（Cornelius）替展覽創作同名樂曲。展覽試圖以聲音為經、影像為緯，透過一個動態空間，以不同影像重複表現同一首樂曲，來構建出一場視覺與聽覺完美熔接的聲音建築展。

【看點】：沉浸式展場、用眼聽音樂

【展覽資訊】：

2021展覽推薦5. 《ONE ART Taipei 2021藝術台北》

以「消費性時代：ON FIRE」為新命題，以最純粹和鮮豔的圖像體現最自由多元的價值觀。《ONE ART Taipei 2021 藝術台北》沿襲3大主題：「藝術無限（Unlimited）」展各式藝術作品；「發現藝術（Discovery）」展出35歲以下藝術家作品；「媒體藝術（Media Art）」匯集多媒體與媒材創作。此外，日本、韓國等地的畫廊也共同響應，台灣在地藝廊則將展出國際級藝術作品。新銳藝術家倪瑞宏的「仙女流」、知名女星林予晞的攝影作品也都能在展覽中看見！

【看點】：林予晞攝影作品、近50間國際畫廊參展

2021展覽推薦6. 兩廳院《TIFA台灣國際藝術節》

2021年《TIFA台灣國際藝術節》秉持「To Inspire. For All.」的精神，從世界邀請頂尖出色的藝術團隊，推出19檔節目、64場演出。這些節目的內容相當豐富，以劇場為主，也有世界各地的舞團、樂團等多種節目形式作為演出項目，是表演更是藝術思考的啟發。而屢獲金音獎、金曲獎肯定的「生祥樂隊」也將在TIFA達成音樂生涯的重要里程碑，以《我庄》、《圍庄》、《野蓮出庄》專輯精煉出《我庄三部曲》演唱會。這是一場立足於城市的大型藝術嘉年華，打造人人與藝術最近的距離。

【看點】：近20檔節目，劇團舞團樂團都打包！

【展覽資訊】：

時間： 2021年3月2日-5月2日

2021年3月2日-5月2日 地點： 國家兩廳院、雲門劇場

國家兩廳院、雲門劇場 門票： 敬請鎖定官方資訊

敬請鎖定官方資訊 官方：TIFA官網

2021展覽推薦7. 《奈良美智特展》

是日本最具影響力的當代藝術家，奈良美智（YOSHITOMO NARA），在台灣首次舉辦的特展！首波曝光的展出作品，為奈良美智甫於2020年在東京森美術館展覽的新作——「月光小姐（Miss Moonlight）」，這個作品首度在海外展出就獻給台灣！奈良美智近年創作聚焦在作品角色寧靜的精神意象，並延續了每個人心中孩童般的純真與身體性，喚起觀眾心靈深處穿梭於社會現實與想像世界的感性。

【展覽資訊】：

時間： 2021年3月12日-6月20日

2021年3月12日-6月20日 地點： 台北藝術大學關渡美術館2F（台北市北投區學園路1號）

台北藝術大學關渡美術館2F（台北市北投區學園路1號） 門票： 免費

免費 官方：奈良美智特展

Photo Credit: AP/達志影像

2021展覽推薦8. 《台南漁光島藝術節》

《台南漁光島藝術節》在2017年底首登場，2019年也有舉辦，是為期將近一個月的藝術節。2021年《台南漁光島藝術節》要回歸啦！藝術節的舉辦地點就是在漁光島月牙灣，漁光島是位於安平區緊鄰安平漁港與商港的一個小島，平常就是一個熱門的景點，有森林、港口、蚵棚、沙灘。2021年的活動內容敬請期待！

【展覽資訊】：

時間： 2021年3月27日-4月18日

2021年3月27日-4月18日 地點： 台南安平漁光島（台南市安平區漁光路114號）

台南安平漁光島（台南市安平區漁光路114號） 門票：免費

2021展覽推薦9. 塩田千春《撼動的靈魂》

塩田千春是日本知名的表演及裝置藝術家，《撼動的靈魂》是她歷年最大規模的個展，集結她20年來的創作精華，在日本登場時累積觀眾人數超過70萬人，作品裡高度的藝術感染力與特色都是她受歡迎的原因。展覽《撼動的靈魂》將以她的6個大型裝置為中心，再加上立體雕塑、創作過程錄像的公開、攝影、素描原稿……，帶領觀眾進入塩田千春的「藝」想世界。

【看點】：毛線交纏超大藝術裝置最高震撼！

【展覽資訊】：

時間： 2021年5月1日-8月22日

2021年5月1日-8月22日 地點： 台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號） 門票： 敬請鎖定官方資訊

敬請鎖定官方資訊 官方：北美館官網、森美術館

Photo Credit: 北美館提供

2021展覽推薦10. 《台東縱谷大地藝術季》

《台東縱谷大地藝術季》每年開展總是吸引許多民眾前往，不只可以順便到台東旅遊，還有很多大型藝術裝置可以「沿途」欣賞！這些藝術品會沿著公路開展，坐落在美麗的台東土地上。2021年的活動內容敬請期待！

【展覽資訊】：

時間： 預計2021年6月開展

預計2021年6月開展 門票： 免費

免費 官方：萬物糧倉大地慶典

2021展覽推薦11. 《永恆的慕夏─線條的魔術》

被紐約時報譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」慕夏即將在2021年6月來台開展！這次是「真跡」展出，除此之外，還有影響慕夏創作的收藏品、早期手稿、受到「慕夏風」影響的各國藝術家之作品。

【展覽資訊】：

時間： 2021年6月12日-9月21日

2021年6月12日-9月21日 地點： 中正紀念堂（台北市中正區中山南路21號）

中正紀念堂（台北市中正區中山南路21號） 門票： 敬請鎖定官方資訊

敬請鎖定官方資訊 官方：聯合數位文創

2021展覽推薦12. 《國際藝術博覽會》

《國際藝術博覽會》是一項在台北、台中、台南都有的藝術盛典，致力於匯集優質、具特色的藝術創作，有畫作、雕塑、攝影等等，也廣邀藝廊共襄盛舉。每年每地的主題會有些許不同，但都能看到很多很棒的作品，更有藝術主題的講座可以參與。台南、台中多在飯店內舉辦（沒錯！畫作擺在房間裡），台北則在世貿，詳情請關注官方消息。

【看點】：北中南都有，藝術作品多元

【展覽資訊】：

時間：

〈台南〉2021年3月12日-3月14日

〈台中〉2021年7月16日-7月18日

〈台北〉2021年10月22日-10月25日

地點： 敬請鎖定官方資訊

敬請鎖定官方資訊 門票： 敬請鎖定官方資訊

敬請鎖定官方資訊 官方：台南藝博｜台中藝博｜台北藝博

2021展覽推薦13. 《白晝之夜》

《白晝之夜》已經是台北每年的重點展覽、藝術盛事！2020年照常舉辦的《白晝之夜》，2021年應該也不會缺席，屆時又會邀請大家到台北哪區「享受藝術不停歇」呢？大家敬請期待。

【展覽資訊】：

時間： 預計2021年10月

預計2021年10月 門票： 免費（特定活動可能另有門票）

免費（特定活動可能另有門票） 官方：FB

Photo Credit: 中央社

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航