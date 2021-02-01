「曾是支持者」台中民眾成立「刪Q總部」啟動罷免，陳柏惟正面迎戰：沒有一天對不起選票

今年2月1日是第10屆立法委員就職滿1年，依法可發動罷免的時間，有民眾今（1）日於台中沙鹿成立「刪Q 總部」正式啟動罷免台灣基進黨立委陳怕惟，理由包括中火空汙議題、支持萊豬進口、網路及國會言行脫序等；陳柏惟則表示，「花若盛開，蝴蝶自來，感謝這些民主前輩、這些花蝴蝶們把我當做一朵盛開花朵，在我身邊圍繞來、圍繞去，我想我被統派罷免，就是我們台灣人的勳章。」

罷免總部：言行荒謬、承諾跳票

罷免領銜人楊文元表示，他是台中龍井土生土長的在地人，過去也曾經是陳柏惟的支持者，他回憶當時陳柏惟參加博恩夜夜秀節目錄影時，曾說過「你的票我不要」，後來參選時也曾在「長男次男」youtuber訪問時說過，「若選上就要讓中火在農曆春節關一天」，都讓他認為陳柏惟是一位跳脫既有框架的候選人。

楊文元說，沒想到，陳柏惟選上後，不但中火關一天的承諾跳票，而且打從一開始就不打算兌現，因為2020的農曆春節時他根本還沒上任、無法行使職權；加上他在立法院以及臉書發言經常脫序演出，像是提出如香港人來台灣當兵、成立內交部，打手槍po自拍照、嗆聲在立法院要一打35、36個立委，讓人無法接受；他也批評陳「心思沒放在地方」。

關於中火議題；陳柏惟去年1月當選後，就提出他對中火關閉1天的評估分析，並且曾在去年1月以「立委當選人」身份向經濟部提案，在小年夜（1/23）晚間至除夕（1/24）日間達到中火停機目標。但當時台電發言人徐造華受訪時曾表示，「全部停下來，萬一有突發狀況，是來不及升載的，機組必須保持一定負載。」

楊文元今天也說，陳柏惟曾說，如果因為他很「台」而被罷免沒道理；楊文元強調，罷免陳不是因為他「台」，是因為陳在一年立委任內做的很爛，沒有統獨問題，沒有藍綠對決問題，只因他不配當立委。並帶著大家一起喊口號：「刪Q行動，全面啟動」、「反萊豬，罷3Q 」等。

另外包括台中市議員羅廷瑋和里長鄭伯其今天也都到場聲援罷免行動。羅廷瑋表示，陳柏惟作為台中市的民意代表，行為荒腔走板，在立法院，荒腔走板質詢，還支持萊豬進入台灣危害下一代，身為台中人實在無法再容忍這樣的人來代表台中的民意，雖然自己不在選區內，但他一定會全力相挺。

鄭伯其則表示，今天以3個小孩父親的身分，表示自己是重視教育及孩子的父親，雖然他沒有投票權（編按：因鄭伯其不在陳柏維所在選區），為了讓孩子有健全的成長環境，台中人呼吸的空氣和食品安全，沒有選區框架問題，會一同努力下架陳柏惟，他會利用自己的網路影響力，呼籲民眾支持罷免如此不適任的民意代表。

楊文元說，罷免第一階段門檻為2911份，罷免團隊會用最短的時間徵求提議人名冊，並在農曆春節2月8日前，正式向中選會提案。因人力吃緊，許多物資都是支持者熱心捐贈，志工也都是利用空閒時間才能寫協助罷免事務，他呼籲大家不分區域，只要理念相同，都歡迎加入罷免陳柏惟的行列。也懇求台中第二選區的民眾，踴躍參與提議與連署，儘早讓這位不適任的立委下台。

陳柏惟正面迎戰：坦然接受

而今天立法院新會期報到，人在台北的陳柏惟被問及罷免一事則表示，這就是民主，坦然接受挑戰、正面迎戰。他也會積極跑攤，讓大家知道他是為台灣民主、為政治革新努力的年輕人。至於萊豬等罷免理由，他認為都是藉口，也強調自己從選舉一直到現在，沒有一天對不起選票，貫徹理念，希望能夠讓台灣的政治、政局變得更好。

「這有什麼好緊張的，民主選舉罷免就是這樣，人家選你就好好做，人家把你罷免掉，你就離開崗位，強求不來，也演不出東西來，在其位謀其政，在這個位置一天，就做好一天的事。」

《新頭殼》報導，他更說：「花若盛開，蝴蝶自來，感謝這些民主前輩、這些花蝴蝶們把我當做一朵盛開花朵，在我身邊圍繞來、圍繞去，我想我被統派罷免，就是我們台灣人的勳章。」

《鏡傳媒》報導，罷韓四君子、台灣基進新聞部主任張博洋認為，從王浩宇、黃捷到陳柏惟等罷免案，儼然成為國民黨針對小黨的狩獵、狙擊行動，鎖定不同選區、多元價值進行追殺，久而久之這些選區的多元聲音就會被扼殺，這並非市民之福

台北立委吳思瑤罷免總部也成立

另外民進黨籍的立委吳思瑤的罷免行動也在同一天起跑，「罷瑤總部」今天也成立。由士北區國民黨議員汪志冰、陳重文、張斯綱共同領銜，以及罷瑤總部執行長楊植斗共同宣布將展開第一階段連署，盼能讓罷免案和828公投日綁在一起，達成罷免過關目標。國民黨北市議員羅智強、游淑慧也力挺。

《新頭殼》報導，汪志冰表示，這陣子在士林北投辦了很多反萊豬公投連署，連署過程中很多民眾主動詢問、關心到底何時要罷免吳思瑤？她質疑吳思瑤平常自詡「校園守護者」，當立院討論萊豬要不要進入校園時，吳思瑤卻成為第一個跳出來的急先鋒，也是北市立委唯一一位支持萊豬進入校園的；這種守護黨意、不守護民意的立委，當黨意、民意必須接受檢驗時，手腳就出現了，所以平常用什麼包裝都不重要，重要的是經不經得起民眾睜大眼睛檢驗。

《ETtoday》報導，楊植斗強調，此次罷免吳思瑤連署書將會盡快公布在網路上，並且和各個議員配合，以及與里長合作，相信很快就能收到第一階段的3000份連署書，希望能趕在農曆年後提出申請。若時間允許的話，會訴求直接「公投綁罷免」，讓罷免日期也訂在8月28日，屆時士林北投選民可以拿到兩張票，一張就是反對萊豬的公投票，另一張則是罷免吳思瑤的票，表達自身意見。



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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範