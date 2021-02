台北是否真的出現異常暖冬現象？我們用機率分布來回答

台灣這幾天比較冷,但暖冬仍然是全球暖化過程中一個明顯的趨勢。一般以為全球暖化始於19世紀末葉先進國家積極工業化的時候,然而世界各地工業化的進程不同,暖化的趨勢也會有所差異。當工業化在全球範圍內日益普及,各地暖化趨勢便益見明顯,但還要等到20世紀下半葉,這趨勢才明顯到引起各國的注意。

在美國一直要到1988年,氣候變化才正式成為官方關切的議題。這一年的6月23日,NASA太空研究所(GISS)主任James E. Hansen,在參議院能源及自然資源委員會作證指出:「全球暖化的程度,已經顯著到讓我們確信溫室效應與暖化趨勢具有因果關係。依我的意見,我們已經偵測出了溫室效應,而且這效應正在影響我們的氣候。」

以筆者居住的德州奧斯汀市而言,氣溫紀錄始於19世紀末期。我用統計學「改變點」(change point)的方法分析每年最高溫及最低溫的時間序列,檢測出年低溫最顯著的改變點在Hansen作證之後3年的1991年,而年高溫的改變點還要更後,在1998年。這與筆者個人體驗大致相符。

台北氣溫變化趨勢的「改變點」

「改變點」的檢測是時間序列分析的統計方法,它用來判定時間序列的資料產生過程,是否有不連續點的存在。它在1930年代就曾被產業界用來監控產品的製造過程,其後經過數學家的深入研究,在近20年來蓬勃發展,廣泛被應用於環保、疫情、醫療、軍事、反恐等各領域。

筆者個人就曾用類似的研究方法,發現美國歷史上選民的投票行為,在20世紀20~30年代之間,曾經發生過質性的變化。去(2020)年5月,頂級學術期刊《Science》也有研究論文檢測新冠肺炎在德國傳播趨勢的改變點,肯定了政府干預措施的有效性。CBS電視影集《數字》(Numb3rs)甚至有一集,演出「夢幻棒球」玩家用改變點方法,檢測大聯盟球員使用禁藥提高打擊率的故事。

台灣的氣溫紀錄也始於19世紀末。根據Jasmine Kuo提供的台北市年低溫歷史資料,台北市每年最低溫的改變點在1975年,而年高溫的改變點則要到2001年。台北市年低溫的改變比奧斯汀要早,這也許跟地形、地理位置、人口以及工業化程度有關。

理論上,年高溫及年低溫都不是常態分布,而是呈現所謂極端值分布(extreme value distribution)。圖一及圖二以上述改變點為斷點,分別估計年高溫及年低溫在各自改變點前、後的極端值分布。這兩張圖讓我們清楚看出改變點前後的明顯差異:改變點之後,年高溫及年低溫的分布均明顯往高溫方向移動。年高溫在2001之後的平均值增加了攝氏1.44度,而年低溫在1975之後的平均值則更誇張地增加了將近兩倍的2.81度!

Phote Credit: 林澤民

Phote Credit: 林澤民

時間序列資料產生過程的變化,除了可以用改變點的統計方法來檢測斷點以外,也可以用「紀錄」(record)發生的機率理論來分析異常現象。事實上,事件發生頻率的改變也是改變點研究的數學方法之一。本文以下即以紀錄理論,進一步探討台北市年低溫在1975年之後新紀錄節節升高的現象。

破紀錄次數的機率分布

台北市1897~2020年低溫時間序列顯示,1897年台北市的最低溫是攝氏5度。以此為資料中的第一個紀錄,124年來,有9個新的紀錄出現,分別是:1899(7.2度)、1905(7.6度)、1909(8.1度)、1912(8.2度)、1976(8.5度)、1983(9.3度)、1988(10度)、2017(10.4度),以及2019(11.6度)。(見圖三時間序列中的黑點)

Phote Credit: 林澤民

124年間有10個紀錄是正常現象嗎?這個問題,可以用機率理論做精確的回答。

機率理論對「記錄」的研究有很完整的系統。其數學繁複,但相當有趣,有興趣的讀者可以找相關書籍來看,例如Jiri Andel(2001)的《Mathematics of Chance》。

這個理論從一個前提出發:觀察序列中的資料是遵循相同機率分布,而且相互獨立(iid)的隨機變數。在這個假設之下,我們可以導出在n個資料點中有r個紀錄(包括第一個資料點)的機率分布。

這個前提可以說是「正常」狀況的「虛無假設」:它代表觀察序列中資料的產生過程完全相同,沒有任何異常現象或動態趨勢。如果我們的經驗資料與這個假設之下的機率分布不相諧,根據傳統次數主義(frequentist)統計推論的方法,我們可以在一定的統計水平之下拒絕虛無假設,而判定異常現象的存在。

以台北市年低溫的歷史資料來說,我們可以算出在n=124個觀察值的序列資料中,出現r(r=1,2,3,…,124)個紀錄的機率分布,然後從這分布算出r大於或等於10的右尾機率。如果這個機率小於約定成俗的顯著水平0.05,我們判定歷史資料與虛無假設不相諧,從而排除台北市年低溫變遷沒有異常現象的前提。依照傳統統計推論,我們可以做出「台北市年低溫變遷有異常現象」的結論。

以Rn代表在iid假設之下,n=124個序列資料中有r個紀錄的隨機變數,圖四便是Rn=r的機率分布。從這個機率分布我們可以算得Rn的期望值是E(Rn)=5.40,變異量是Var(Rn)=3.76,也很容易直接算得右尾機率P(Rn≥10)=0.025。因為這個機率小於0.05,單尾檢定讓我們得到台北市年低溫屢破歷史上限紀錄,是異常現象的結論。(如果一定要用雙尾檢定,這個結論就有點勉強)

Phote Credit: 林澤民

Rn的機率分布並不容易算,有一個遞歸公式,當n較大時,需要很大的計算能量或很久的時間才算得出。要迅速算出,必須用到所謂「第一類史特靈數」(Stirling Numbers of the First Kind)。如果你的軟體沒有這個函數,可以利用這兩個很漂亮的公式,來算Rn的期望值和變異量:

利用這兩個公式也可算出當n=124時,E(Rn)=5.40,Var(Rn)=3.76。如果我們假設Rn的分布是常態分佈,則可以輕易算出以以期望值為中心的95%信心區間為(1.49,8.88)。因為經驗值10個紀錄在信心區間之外,這個分析也支持台北市年低溫變化異常的結論。不過因為Rn的分布並非常態,這個分析並不精確。

新紀錄的等待時間

應用紀錄之機率理來分析台北市氣溫變化,也可以看出1975年前後是一個轉捩點。

在1897年之後的9個新紀錄當中,出現在1975年之後短短45年之間的就有5個,平均每9年就有一個新紀錄。而在1976年前的80年中,則平均要將近16年才有新的紀錄。事實上,1912年的紀錄保持了64年才被打破。

也許你會說1897~1912,在短短16年之間不是就有4個新紀錄嗎?然而新紀錄的頻率在紀錄開始之時,本來就會比較頻繁,日久後要破紀錄會越來越難。紀錄的機率理論,可以算在一定時間之內舊紀錄會被打破的機率,其公式如下:

這公式所求的是在第r-1個紀錄發生之後,下一個紀錄的等待時間小於或等於m之機率。下面表一之第六行顯示:從第一個紀錄發生在1897年開始,第二個紀錄等待了兩年就發生了,按照上式,第二個紀錄在2年之內發生的機率為0.67。第二個紀錄發生在1899年之後,第三個紀錄等待了6年發生,而其在6年之內發生的機率也是0.67。第三個紀錄發生在1905年之後,第四個紀錄要等待13年才發生,而其在13年之內發生的機率是0.31。

依此類推。這些機率都不小,雖然紀錄頻頻被打破,並不令人意外。尤其是第五個紀錄發生在1912年之後,第六個紀錄要等64年才在1976年發生,因為等了夠久了,其在這一段期間發生的機率是很高的(0.80)。

Phote Credit: 林澤民

但從1976年以後,這個等到下一個紀錄的機率就急遽下降了。第七個紀錄在7年內發生,其機率是0.08;第八個紀錄在5年內發生,其機率是0.08;第九個紀錄等了29年,其機率稍大,但它發生之後,第十個紀錄只等了2年就發生,其機率小於0.03。

這樣的小機率事件發生了,如果還說氣候沒有異常,在統計學理上是無法接受的。

如果我們換一個角度來看,把1976年當作氣候質變之後的第一個紀錄,則其後發生在1983、1988、2017的新紀錄其等待時間的機率(0.88,0.38,0.69)都不小,不算奇怪。只有2019的紀錄還在0.05的水平之內,不過這也可以說氣候變化越來越厲害了。

從新紀錄的等待時間來探討氣候變遷,還可以看看新紀錄發生的平均時間。不過很奇妙的是:機率理論告訴我們,新紀錄雖然一定會發生(發生的機率為1),其發生時間的期望值或理論平均數卻是無窮大,即使第二個紀錄也是一樣。

以第二個紀錄為例,其發生時間為2,3,4,…,t,…年的機率分別為1/2,1/6,1/12,…1/t(t-1),…,所以期望值為1+1/2+1/3+…+1/(t-1)+…。這是有名的無窮和諧數列,它不是收斂數列,其和無窮大。其它的紀錄也是一樣。

不過我們雖然不能算發生時間的期望值,卻能算中位數,也就是發生機率最接近1/2的時間點。表一的第七行列出各紀錄發生時間的中位點。我們可以看到,一直到1976年的第六個紀錄為止,中位時間點都還算合理。

此後,第七個紀錄的中位發生點要在1897年算起的第424年,第七個紀錄在第1166年,第九個紀錄在第3200年,第十個紀錄在第8717年。這些紀錄的中位發生時間在這麼久遠之後,如果說沒有氣候變化,誰能相信?

補充

附帶一提,1897~2020之間台北市年低溫往下探的紀錄,包括1897年的第一個紀錄,124年之間只有三個:1897(5度),1898(3.3度),1902(-0.2度)。從1902年以來,118年之中,-0.2度的紀錄沒有被突破!(不過P(Rn≤3)=0.162並不足以作為氣溫變化異常的統計證據)

本文經林澤民授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航