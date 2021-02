前幾天、改天、有朝一日⋯⋯過去或未來某天的英文怎麼說？

之前有教過大家要怎麼講「下下禮拜」、「前天」的英文,那麼這次小編又要來考考大家啦!燈燈燈~請問:常聽到的the other day是哪天咧?是改天、前幾天還是隔天?選好了嗎?往下滑就知道囉!

公布解答!the other day表示「前幾天」,也就等同於a few days ago啦!注意寫句子時,一定要使用過去式唷。來看個例子:

I watched Soul the other day and cried my eyes out in the theater.(我前幾天去看《靈魂急轉彎》,在電影院裡面哭得死去活來。)

那麼舉一反三,the other night意思就是「前幾天晚上」,例如:

A: I played basketball with Aaron Yan at a riverside park the other night.(我前幾天晚上和炎亞綸在河濱公園打籃球欸。)

再來一個實用的片語,如果你在敘述一件過去發生的事情,「隔天」可不能使用tomorrow ,而是要用the next day,因為tomorrow只能用在未來式唷!例如:

I climbed Xiangshan with my friends last Friday. It turned out that, the next day, I suffered from DOMS and couldn’t get out of my bed.(我上星期五和朋友去爬象山。結果隔天我整個鐵腿,下不了床。)

如果想要講「改天,過一陣子」再做某件事,英文中我們會用another time或者sometime。來看個例子:

A: Do you want to go to Ximending after work? I heard that there is a newly opened Japanese grocery store.(你下班後想不想去西門町?聽說有一間新開的日本雜貨店耶。)

B: Maybe another time. We have confirmed several local cases recently.(過一陣子吧。我們最近有好幾例本土確診。)